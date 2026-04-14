K. M.

Torek,
14. 4. 2026,
10.46

42 minut

Orban se ne da: to napoveduje po porazu

Viktor Orban | Viktor Orban je napovedal, da bo stranka v prihodnjih tednih temeljito reorganizirana.

Viktor Orban, madžarski premier v odhajanju, se je po nedeljskem porazu na parlamentarnih volitvah oglasil v videoposnetku na Facebooku in napovedal, da bo njegova stranka Fidesz v prihodnjih tednih doživela veliko reorganizacijo.

Viktor Orban je v ponedeljek zvečer v videoposnetku, objavljenem na Facebooku, nagovoril svoje podpornike in priznal poraz na parlamentarnih volitvah po 16 letih neprekinjene oblasti.

"Zdaj je bilo razkrito, da je na včerajšnjih volitvah več kot 2,25 milijona volivcev podprlo listo in kandidate Fidesz. Nacionalna stranka, naša politična skupnost, je danes na Madžarskem tako velika. Najlepša hvala vsem našim podpornikom. Leta 2014 smo dosegli veliko volilno zmago s podporo enakega števila volivcev. Včeraj je bilo enako dovolj za pošten nastop in poraz," je dejal Orban.

Svojim volivcem: Madžarskemu ljudstvu služimo že desetletja in to bomo počeli tudi v prihodnje 

Dodal je, da se volivci nacionalne stranke lahko vedno zanesejo na Fidesz. "Fidesz je najbolj kohezivna politična skupnost na Madžarskem. Madžarskemu ljudstvu zvesto služimo že desetletja in to bomo počeli tudi v prihodnjih letih. Naš načrt je, da z našimi volivci branimo dosežke nacionalne stranke," je dejal, ne da bi navedel, katere konkretne ukrepe namerava sprejeti.

Reorganiziral bo stranko 

Orban je napovedal, da bo stranka v prihodnjih tednih temeljito reorganizirana. Načrtuje obisk vseh volilnih okrajev, zbiranje prostovoljcev, aktivistov, predstavnikov in kandidatov, 28. aprila pa bo organiziral nacionalno srečanje parlamentarne skupine. "Danes se je delo začelo. Naprej Madžarska, naprej Madžari!" je Orban zaključil svoj video.

To je bil Orbanov prvi javni nastop po tem, ko je njegov Fidesz doživel težak poraz proti stranki Tisa Petra Magyara, ki je v parlamentu osvojila dvotretjinsko večino.

