Prvak Demokratov Anže Logar po glasovanju o predsedniku DZ in pogovorih stranke o koalicijskih pogajanjih zatrjuje, da so poslanci stranke enotni. Predlaganje kandidata za vodenje DZ so brez dogovora o koaliciji zavrnili, Logar pa ima mandat za nadaljevanje pogajanj o koaliciji. Do zdaj je nanje vabila le Svoboda, vabila z desne nimajo, pravi.

Na političnem parketu sicer še vedno odmeva petkovo glasovanje o predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću. Ker bi to lahko že bolj jasno pokazalo morebitno sestavo nove koalicije, pa se obenem vrstijo tudi preigravanja različnih scenarijev in kovanje strategij za nadaljnja koalicijska pogajanja.

Glede teh so v ponedeljek zasedali tudi člani izvršilnega odbora Demokratov Anžeta Logarja, ki so se pred sejo in po njej izognili novinarjem ter v skopem sporočilu za javnost navedli, da so organi stranke vodstvo podprli pri koalicijskih pogajanjih, v katerih pa stranka ne sme odstopati od temeljnih zahtev svojega programa. Podobno je v današnji izjavi ob odhodu iz parlamentarnega poslopja po seji poslanske skupine dejal Logar.

Vabila z desne sredine niso dobili

Po njegovih navedbah je to, ali se bolj nagibajo k pogajanjem na levi ali na desni, odvisno od vabila. Glavno izhodišče pri pogajanjih pa bo zanje strankin program Uspešna Slovenija 2034 in vprašanje podpore interventnemu zakonu, ki ga je pripravil t. i. tretji blok.

Do zdaj je sicer na pogovore vabila le relativna zmagovalka volitev Svoboda in njen predsednik Robert Golob, vabila z desne sredine pa niso dobili, je zatrdil. Logar je tako organe seznanil tudi z izhodišči za pogajanja, ki jih je pripravila Svoboda. Ta so primerjali s pričakovanji Demokratov, je povedal. Kaj je pokazala primerjava, pa je po njegovih besedah stvar internih razprav znotraj izvršilnega odbora, zato tega ne more komentirati.

Kako se bodo nanje odzvali – Svoboda namreč pričakuje povratni odziv – pa uradno še vedno ni povsem jasno. "Postavil sem tista dva pogoja v pogajanjih. Prvi zadeva vprašanje koalicijske usklajenosti programov, torej katere stranke sploh sestavljajo koalicijo, drugi pa je torej programski del," pravi Logar. Kot je dodal, v prvem delu odgovora Svobode oz. Goloba še nima, glede programskega dela, pa bodo pripravili svoja izhodišča in jih "posredovali naprej".

Odgovoril na špekulacije o neenotnosti

Ob špekulacijah, da poslanska skupina Demokratov ni povsem enotna, tudi ne glede vstopa v levo ali desno vlado, pa je Logar ocenil, da so "stališča navzven, ki se slišijo, velikokrat v nasprotju s tem, kar se dogaja v posameznih poslanskih skupinah". Vztraja pa, da lahko zagotovi, da so poslanci Demokratov enotni in da bodo tako tudi v prihodnje.

Tako je tudi glede glasovanja o predsedniku DZ prepričan, da je bila celotna poslanska skupina enotna. Ob tem je Logar zavrnil, da bi to preverjali z označevanjem glasovnic. Kot je namreč pokazal vpogled v glasovnice s tajnega glasovanja, je bil del glasovnic v podporo Stevanoviću na sicer tajnem glasovanju označen. Vidne so tri različne oznake.

"Poslanci so glasovali po lastni vesti, so pa vsi povedali, da bodo podprli kandidata," je dejal Logar. Kot je zatrdil, pa svojim poslancem zaupa. Pojasnil pa je, da so "kategorično zavrnili" predlaganje kandidata brez predhodnega dogovora o koaliciji, ker to prejudicira "volilni rezultat, ki je takšen, kakršen je". Kot je zatrdil, je bila to odločitev poslanske skupine.

Ta se je sicer po ustanovni seji še formalno oblikovala, vodil pa jo bo Franc Križan. Ta se je po Logarjevih besedah že odlično izkazal pri vodenju ustanovne seje DZ, kar mu je pripadlo kot najstarejšemu poslancu. "Mislim, da bo z veseljem vodil tudi našo poslansko skupino," je sklenil.