Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
Ka. N., STA

Torek,
14. 4. 2026,
9.20

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Madžarska volitve Robert Golob Peter Magyar

Golob v telefonskem pogovoru z Magyarjem sprejel vabilo na obisk Budimpešte

Robert Golob, predsednik vlade | Foto Nebojša Tejić/STA

Premier Robert Golob je v ponedeljek v telefonskem pogovoru čestital novoizvoljenemu madžarskemu premierju Petru Magyarju za prepričljivo zmago na volitvah. S sogovornikom sta poudarila skupne temeljne vrednote EU in močne zgodovinske odnose med državama. Kot je na omrežju X še dejal Golob, je sprejel vabilo, da maja obišče Budimpešto.

"Pravkar sem imel zelo prijateljski telefonski pogovor z novoizvoljenim premierjem Madžarske Petrom Magyarjem, ki sem mu toplo čestital za prepričljivo zmago na včerajšnjih volitvah," je sporočil Golob v objavi na družbenem omrežju X.

Kot je še dejal, je njun pogovor pokazal, da "delimo temeljne vrednote EU in imamo enaka stališča o tem, kako se spopasti z resnimi izzivi, ki so pred nami".

Golob in Magyar sta se tudi strinjala, da so med sosednjima državama močni zgodovinski dvostranski odnosi. Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, je še dejal, da je sprejel povabilo, da maja obišče Budimpešto.

Čestital že v nedeljo

Premier Golob je že v nedeljo čestital Petru Magyarju za zmago na parlamentarnih volitvah, pri čemer je dejal, da je njegova zmaga nad desnim populizmom tudi velika zmaga za Evropo in njeno prihodnost.

Vodja madžarske opozicijske stranke Tisza je po zmagi na volitvah, na katerih je stranka osvojila dvotretjinsko večino, obljubil, da bo po 16 letih vladavine Viktorja Orbana naredil vse, da na Madžarskem napoči novo obdobje.

Magyar je za zmago prejel čestitke iz vse Evrope. Evropski voditelji so med drugim poudarjali, da je Evropa po porazu Orbana na Madžarskem močnejša in da so zmagale evropske vrednote.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
