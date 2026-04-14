Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Sa. B.

Torek,
14. 4. 2026,
17.52

Osveženo pred

56 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,47

Natisni članek

Robert Golob Robert Golob Gibanje Svoboda Državni zbor

Svoboda o označenih glasovnicah: Gre za zlorabo demokratičnih procesov

Robert Golob, predsednik vlade | Robert Golob je za četrtek sklical izvršni odbor stranke. | Foto Nebojša Tejić/STA

V Gibanju Svoboda so se odzvali na vpogled v glasovnice petkovega tajnega glasovanja o novem predsedniku DZ, ki je pokazal, da je bil del glasovnic v podporo Zoranu Stevanoviću označen. V sporočilu za javnost so zapisali, da gre za nedopustno prakso označevanja in slikanja glasovnic, kar predstavlja kršitev tajnosti glasovanja. Predsednik vlade Robert Golob je za četrtek sklical izvršni odbor stranke, na katerem bo beseda tekla tudi o tem.

Zoran Stevanović
Novice Tajno glasovanje, vidne sledi: označene glasovnice na volitvah predsednika DZ

"Kot je poročala STA, smo bili na petkovem tajnem glasovanju za predsednika DZ znova priča nedopustni praksi označevanja in slikanja glasovnic," so uvodoma sporočili iz stranke. Kot poudarjajo, gre za nedopusten poseg tako v pravice poslank in poslancev kot tudi v aktivno volilno pravico kot ene temeljnih političnih pravic državljank in državljanov. Zato je predsednik vlade in predsednik stranke Svoboda Robert Golob za četrtek sklical izvršni odbor stranke, kjer se bodo pogovorili tudi o tem. 

Gre za nedopusten pritisk na nosilce javnih funkcij

"Kršitev tajnosti glasovanja predstavlja resno kršitev osnovnih demokratičnih standardov in lahko pomeni tudi kaznivo dejanje," so opozorili v sporočilu za javnost. Dodali so: "Svoboda poslanskega mandata, ki je ustavno zagotovljena, ter tajnost glasovanja kot njen pomemben varovalni mehanizem sta temelj za neodvisnost odločanja in integriteto volitev najvišjih predstavnikov države in ju nima nihče pravice zlorabiti za svoje osebne politične interese."

Prepričani so, da vsakršno označevanje glasovnic ali drugačno poseganje v tajnost glasovanja pomeni nedopusten pritisk na nosilce javnih funkcij in lahko predstavlja zlorabo demokratičnih postopkov. "Varovanje ustavnega reda, pravne države in zaupanja v demokratične institucije mora ostati absolutna prioriteta," so sklenili.

Za vpogled v glasovnice s petkovega tajnega glasovanja je skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja zaprosila STA. Izkazalo se je, da je del glasovnic v podporo novoizvoljenemu predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću označen, prepoznati pa je bilo tri različne vrste oznak. Devet glasovnic je bilo označenih s krogcem v spodnjem desnem kotu glasovnice, šest glasovnic je bilo označenih s piko ob glasu za, štiri glasovnice pa z zvezdico v zgornjem delu glasovnice.
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
