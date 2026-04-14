V Gibanju Svoboda so se odzvali na vpogled v glasovnice petkovega tajnega glasovanja o novem predsedniku DZ, ki je pokazal, da je bil del glasovnic v podporo Zoranu Stevanoviću označen. V sporočilu za javnost so zapisali, da gre za nedopustno prakso označevanja in slikanja glasovnic, kar predstavlja kršitev tajnosti glasovanja. Predsednik vlade Robert Golob je za četrtek sklical izvršni odbor stranke, na katerem bo beseda tekla tudi o tem.

"Kot je poročala STA, smo bili na petkovem tajnem glasovanju za predsednika DZ znova priča nedopustni praksi označevanja in slikanja glasovnic," so uvodoma sporočili iz stranke. Kot poudarjajo, gre za nedopusten poseg tako v pravice poslank in poslancev kot tudi v aktivno volilno pravico kot ene temeljnih političnih pravic državljank in državljanov. Zato je predsednik vlade in predsednik stranke Svoboda Robert Golob za četrtek sklical izvršni odbor stranke, kjer se bodo pogovorili tudi o tem.

Gre za nedopusten pritisk na nosilce javnih funkcij

"Kršitev tajnosti glasovanja predstavlja resno kršitev osnovnih demokratičnih standardov in lahko pomeni tudi kaznivo dejanje," so opozorili v sporočilu za javnost. Dodali so: "Svoboda poslanskega mandata, ki je ustavno zagotovljena, ter tajnost glasovanja kot njen pomemben varovalni mehanizem sta temelj za neodvisnost odločanja in integriteto volitev najvišjih predstavnikov države in ju nima nihče pravice zlorabiti za svoje osebne politične interese."

Prepričani so, da vsakršno označevanje glasovnic ali drugačno poseganje v tajnost glasovanja pomeni nedopusten pritisk na nosilce javnih funkcij in lahko predstavlja zlorabo demokratičnih postopkov. "Varovanje ustavnega reda, pravne države in zaupanja v demokratične institucije mora ostati absolutna prioriteta," so sklenili.