Nika Kovač: Sploh veste, kaj to pomeni? Dovolj je!

V predvolilnem času, ki bi moral biti prostor soočanja programov in argumentov, je Slovenijo pretresel niz incidentov, ki odpirajo resna vprašanja o politični kulturi in stanju javnega dialoga. Potem ko je bil prejšnji teden na plakatu stranke Gibanje Svoboda obešen mrtev pes, se je nekaj dni kasneje na drugem plakatu iste stranke pojavil še mrtev golob, je v nagovoru na Facebooku povzela Nika Kovač iz Inštituta 8. marec.

Dogodka sta sprožila burne odzive. Med njimi tudi odziv direktorice Inštituta 8. marec Nike Kovač, ki je opozorila, da takšna dejanja pomenijo nevarno eskalacijo političnega pritiska in simbolnega nasilja.

V manj kot tednu dni se je že drugič zgodil incident, v katerem je bilo na predvolilni plakat stranke Gibanje Svoboda obešeno truplo živali. Po dogodku na Vrhniki, kjer je nekdo na plakat obesil poginulega psa , se je podoben primer zdaj zgodil še na območju Dolskega. V uredništvo smo prejeli fotografijo, na kateri je razvidno, da je bil na predvolilni plakat obešen mrtev golob.

"To ni Slovenija"

"Stranka Svoboda nam je lahko všeč ali pa ne," je dejala Kovač, "ampak v trenutku, ko se v predvolilnem obdobju začnejo dogajati take stvari, bi morali biti vsi glasni in reči: to ni Slovenija, to ni naša država, to niso naše vrednote."

Po njenem mnenju bi morala obsodba preseči politične delitve. Ne glede na to, ali bi se takšni incidenti zgodili levim, desnim ali katerimkoli drugim strankam, gre za mejo, ki je družba ne bi smela prestopiti. "Dovolj je. To nista kultura in dialog, ki ga hočemo," poudarja.

Simbolika grožnje

Obešanje mrtvih živali na politične plakate ni le vandalizem. Gre za simboliko, ki v zgodovinskem in družbenem kontekstu pogosto pomeni neposredno grožnjo, je pojasnila. "Se zavedamo, kaj te mrtve živali pomenijo? To je simbolika, ki se uporablja kot neposredna grožnja z življenjem tistim, na katere se obesi ali pred katere vrata se postavi," je opozorila Kovač.

Takšna dejanja po njenem mnenju spodkopavajo temeljne vrednote slovenske družbe – solidarnost, spoštovanje in zmožnost sodelovanja kljub razlikam.

Volitve kot spopad jeze ali argumentov?

V odzivu je Kovač kritično omenila tudi komunikacijo stranke Slovenska demokratska stranka (SDS), pri kateri je ob pregledu družbenih omrežij pogrešala vizijo prihodnosti. "Tam ni ideje o tem, kako naj bo naša družba videti. Tam je samo širjenje jeze ljudi, ki poskušajo razdvajati," je dejala.

Ob tem se zastavlja širše vprašanje: zakaj volitve vse redkeje predstavljajo soočenje programov ter vse pogosteje postajajo poligon za mobilizacijo strahu, jeze in sovraštva?

Kakšna je politična kultura?

Slovenija se je v preteklosti pogosto ponašala z visoko stopnjo družbene solidarnosti. Po besedah Kovač smo "državljani in državljanke, ki stopimo skupaj, ki vemo, da si vsak od nas zasluži zdravnika, stanovanje, denar za hrano in dostojno življenje".

Incidenti z mrtvimi živalmi pa kažejo na nevarno radikalizacijo dela političnega prostora. Takšna dejanja niso le napad na posamezno stranko, temveč signal širšega razkroja politične kulture, kjer se meja dopustnega premika vse dlje.

"Bodimo boljši in ustavimo to sovraštvo," je sklenila Kovač.