Anketa: Razlika med SDS in Gibanjem Svoboda ostaja približno enaka

Anketa Mediane za POP TV kaže, da med strankami največjo podporo ohranja SDS, ki bi jo volilo 24,5 odstotka vprašanih. Gibanje Svoboda ji sledi s 17,8-odstotno podporo, razlika med njima je podobna januarski. Vlada mandat zaključuje s skoraj 40-odstotno podporo. Na vrhu lestvice priljubljenosti ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Največjo opozicijsko stranko Slovenska demokratska stranka (SDS) bi volilo 24,5 odstotka vprašanih (januarja 21,7 odstotka). Sledi ji največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki bi jo v tokratni anketi izbralo 17,8 odstotka vprašanih (januarja 14,9 odstotka). Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista Levica in Vesna, ki bi jo izbralo 7,2 odstotka volivcev (januarja 5,9 odstotka).

Sledijo Demokrati. Anžeta Logarja s 5,4 odstotka podpore (januarja 5,9 odstotka), Socialni demokrati (SD) s 5,1 odstotka podpore (januarja 6,3 odstotka) ter skupna lista Nova Slovenija (NSi), Slovenska ljudska stranka (SLS) in Fokusa Marka Lotriča s 4,7 odstotka (januarja 5,4 odstotka).

Na sedmem mestu je stranka Resni.ca s 3,9-odstotno podporo (januarja 3,0 odstotka), sledijo Pirati z 2,7 odstotka (januarja 3,9 odstotka), Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča z 2,1 odstotka (januarja 2,8 odstotka), Slovenska nacionalna stranka (SNS) z 2,1 odstotka (januarja 2,0 odstotka), Mi, socialisti z 1,7 odstotka (januarja 0,9 odstotka), lista Zeleni Slovenije in Stranka generacij z 1,1 odstotka, Karl Erjavec - stranka Zaupanje z 0,7 odstotka, Glas upokojencev Pavla Ruparja z 0,1 odstotka in Alternativa za Slovenijo z nič odstotkov podpore.

Neopredeljeni volivci

Neopredeljenih je bilo v tokratni anketi 13 odstotkov vprašanih (januarja 15,4 odstotka). Število anketiranih, ki ne bi volili nobene stranke, je 4,5 odstotka. Delež anketiranih, ki na vprašanje, katero stranko bi volili, ni želel odgovoriti, je 2,9 odstotka.

Projekcija mandatov (opredeljeni volivci)

Ob upoštevanju le opredeljenih volivcev bi največ poslanskih mandatov dobila SDS, in sicer 32. Svoboda bi jih imela 23, skupna lista Levice in Vesne devet, Demokrati sedem, SD in skupna lista NSi, SLS in Fokusa pa po šest. V DZ pa bi se lahko prebila tudi zunajparlamentarna stranka Resni.ca s petimi.

Projekcija mandatov (zagotovo/verjetno udeleženi)

Ob upoštevanju zgolj opredeljenih volivcev, ki pravijo, da se bodo zagotovo oz. verjetno udeležili volitev, bi SDS dobila 30 poslancev, Svoboda 26, skupna lista Levice in Vesne bi jih imela deset, Demokrati, SD in skupna lista NSi, SLS in Fokusa pa po šest poslancev. Resni.ca bi imela štiri.

Podpora vladi

Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 39,1 odstotka vprašanih, kar je višja podpora kot januarja, ko jo je podpiralo 36,8 odstotka, in največ v zadnjih dveh letih. Delež vprašanih, ki vlade ne podpira, tokrat znaša 48,6 odstotka (januarja 53 odstotkov). Delež neopredeljenih je narasel na 12,3 odstotka, potem ko je decembra znašal 10,1 odstotka.

Lestvica priljubljenosti politikov

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, evropska komisarka Marta Kos in predsednik Demokratov Anže Logar.

Minister za delo ter sookordinator Levice Luka Mesec je na sedmem mestu, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je na devetem mestu, ministrica za kulturo in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa na 11. mestu. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob se je uvrstil na 13. mesto, predsednik SDS Janez Janša je na 16. mestu.

O raziskavi

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV prek telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 23. in 26. februarjem na reprezentativnem vzorcu 719 polnoletnih prebivalcev Slovenije.