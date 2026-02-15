Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Nedelja,
15. 2. 2026,
4.00

Podpora Gibanju Svobodi se je zvišala

Gibanje Svoboda | Foto STA

Foto: STA

Podpora Gibanju Svoboda se je v primerjavi z mesecem januarjem po Dnevnikovi anketi Vox populi zvišala za dobre tri odstotke oziroma je poskočila na skoraj 20 odstotkov, prav tako se viša podpora vladi. Da se je podpora Gibanju Svobodi zvišala za dobre tri odstotke, je pokazala tudi sredina anketa, ki jo je Valicon naredil za Siol.net.

Javnomnenjska anketa Vox populi kaže, da se je volilna podpora stranki Gibanje Svoboda glede na prejšnji mesec najbolj zvišala, zanjo bi namreč na parlamentarnih volitvah glasovalo dobrih 21 odstotkov vprašanih oziroma 25 odstotkov vseh opredeljenih volivcev, torej tistih, ki že zdaj vedo, za koga bi na volitvah glasovali. 

Glede na omenjeno anketo, ki je bila objavljena v soboto, je višja tudi volilna priljubljenost skupne kandidatne liste Levice in Vesne, ki je pridobila 1,7 odstotka, kar pomeni 30 odstotkov več glasov volivcev kot januarja. Sedemodstotna volilna preferenca te liste je njen najboljši javnomnenjski rezultat doslej.

Levica bi po številu sedežev v parlamentu prehitela SD 

Medtem je po anketi Vox populi volilna preferenca Socialnih demokratov znašala 6,7 odstotka, tokrat pa se je delež navedb anketirancev ustavil pri 6,1 odstotka. Tako je izračun sedežev v novem parlamentu prvič doslej pokazal, da bi Levica po številu poslancev lahko prehitela SD.

Ker na volitvah štejejo le glasovi tistih, ki se volitev udeležijo in regularno glasujejo, so najpomembnejša stališča tako imenovanih opredeljenih volivcev. Med že opredeljenimi (neopredeljenih je bilo tokrat 14 odstotkov) ima največjo podporo Janševa SDS, ki bi jo volilo skoraj 29 odstotkov opredeljenih volivcev.

