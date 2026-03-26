Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ž. L.

Četrtek,
26. 3. 2026,
6.38

Planica Planica Johann Andre Forfang Halvor Egner Granerud

Granerud in Forfang pozno prispela v hotel

Norvežani v čudnih težavah, skakalca sredi noči v Planici

Halvor Egner Granerud, Johann Andre Forfang | Norvežana sta v Kranjsko Goro prispela pet ur pred začetkom treninga. | Foto Guliverimage

Četrtkov spored v Planici ostaja pod vprašajem zaradi vremenskega obrata, ki na Gorenjsko prinaša sneženje in močan veter. Pod vprašajem pa je bil tudi planiški vikend za Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda in Johanna Andreja Forfanga. Pot od Trondheima do Slovenije se je zapletla, v Kranjsko Goro sta prispela šele pred nekaj urami.

Sportal Planica v negotovosti: kako bo vreme vplivalo na odločitev žirije

Halvor Egner Granerud in Johann Andre Forfang zadnjega potovanja v sezoni ne bosta ohranila v posebej lepem spominu. Serija odpovedanih letov je poskrbela za kaotično iskanje rešitev, pod vprašajem je bil njun nastop v četrtkovih kvalifikacijah, kar bi odneslo tudi petkovo posamično tekmo v Planici.

"Ob štirih zjutraj me je zbudila novica, da je prvi let iz Trondheima proti Amsterdamu prestavljen za kar 12 ur. Nova pot pomeni, da bova v Ljubljani pristala med četrtkovim treningom," je na družbenem omrežju Instagram zapisal Granerud.

Prestavljen je bil nato tudi let proti Kopenhagnu, kar je bila druga rešitev Norvežanov, kmalu zatem sta se Granerud in Forfang odločila za tretjo alternativo. Iz Trondheima v Oslo, iz Osla v Madrid, iz Madrida v Benetke. In iz Benetk v Kranjsko Goro.

Preko Madrida v Benetke

Norveški dvojec je v Benetkah pristal nekaj minut pred polnočjo, od tam pa je skakalca proti Sloveniji odpeljal organiziran prevoz planiških organizatorjev. Pred hotel v Kranjski Gori sta prispela sredi noči, ob 3. uri zjutraj. Pet ur pred začetkom prvega treninga.

"Na koncu sva iz Trondheima odpotovala sedem ur pozneje, kot je bilo načrtovano. Pot sva morala izkoristiti za počitek," je s sledilci na družbenih omrežjih delil Granerud, ki v Planici še nikoli ni slavil posamične zmage, je pa tukaj poletel do osebnega rekorda (244,5 m). Pol metra dlje je pred okroglimi desetimi leti pod Poncami poletel Forfang.

Oba sta bila sicer tudi del ekipe, ki je na svetovnem prvenstvu v poletih leta 2020 na planiški letalnici osvojila ekipno zlato.

Žiga Jelar
Sportal Iskrena izpoved slovenskega skakalca o težkem obdobju
Nika Prevc, ljubno
Sportal "Bolje, da neham razmišljati o tem in le uživam. Kar bo, pa bo."

 
