Prestrežen klic med novinarjem Politica in uradnikom EU: govorila sta o Madžarski in Ukrajini

Politico je začel varnostni pregled, potem ko je bil prestrežen zasebni telefonski pogovor med enim od njegovih novinarjev in uradnikom EU o vprašanjih, povezanih z Madžarsko in Ukrajino. Posnetek je bil objavljen tudi na spletu.

Devetminutni zvočni posnetek klica, ki je potekal 3. marca, je bil 16. marca naložen na YouTube. Po podatkih YouTuba je bil poslušan 5.100-krat.

Politico: Ne bomo se pustili ustrahovati

"Naši interni pregledi niso našli nobenih dokazov, da bi bile kakršnekoli naprave, omrežja ali sistemi ogroženi," sta v elektronskem sporočilu zaposlenim zapisali Kate Day, višja izvršna urednica Politica za Evropo, in Carrie Budoff Brown, izvršna urednica in izvršna podpredsednica Politica.

"Ne bomo se pustili niti ustrahovati očitnemu poskusu vmešavanja v neodvisno poročanje niti odvrniti od pomembnega dela, ki ga opravljamo," sta zapisali. "Vedno smo bili in bomo ostali budni pri zaščiti naših virov, podpori dela naših novinarjev in ohranjanju točnosti našega neodvisnega, nestrankarskega poročanja."

Tik pred madžarskimi volitvami

Do incidenta prihaja v času, ko so uhajanja zaupnih informacij EU v središču pozornosti, in sicer pred madžarskimi splošnimi volitvami, ki bodo 12. aprila. Washington Post je v poročilu v soboto zapisal, da je vlada Viktorja Orbána med vojno v Ukrajini vzdrževala tesne stike z Moskvo, madžarski zunanji minister Péter Szijjártó pa je med srečanji z drugimi državami članicami izkoristil odmore, da je svojega ruskega kolega obveščal o novostih.

Tiskovni predstavnik institucije EU, kjer deluje uradnik, ni želel komentirati "posnetkov, ki so jih posneli neznani in anonimni akterji". Politico tudi ne razkriva identitete uradnika EU, prav tako še niso ugotovili, kako je bil posnetek pridobljen in kdo je bil odgovoren za njegovo objavo na YouTubu.

Doslej je sicer več slovaških in madžarskih spletnih strani z dnevnimi novicami napisalo članke o posnetku in objavilo delne prepise.