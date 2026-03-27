Vas mika dizelski motor? Ti avtomobili ga še vedno (ali spet) imajo.

Katere nove avtomobile je v Sloveniji še mogoče dobiti z dizelskim motorjem in ali je majhna ponudba med razlogi, da je delež dizelskih motorjev na evropskem trgu v desetih letih iz 50 zdrsnil pod osem odstotkov?

Pred desetimi leti je bil delež dizelskih motorjev v novih avtomobilih na evropskem trgu okrog 50 odstotkov, vse od izbruha Volkswagnove afere Dieselgate pa je ta motor iz različnih vzrokov začel strmo padati.

V Sloveniji ima dizelski motor vsaj uradno veliko večji pomen kot v Evropi

Foto: Gregor Pavšič Od nekdanjih 50 odstotkov je lani v Evropi padel na osem odstotkov, letos v prvih dveh mesecih leta se je ustavil pri komaj 7,3 odstotka tržnega deleža. Letos so v prvih dveh mesecih leta v celotni Evropi prodali 134 tisoč novih avtomobilov z dizelskim motorjem (lani v enakem obdobju 163 tisoč).

V Sloveniji so letos v dveh mesecih na bruto trgu (skupno z izvozom) registrirali 1.452 novih avtomobilov z dizelskim motorjem (lani v enakem obdobju 1.732, padec 17 odstotkov). Na slovenskem trgu je delež dizelsko gnanih avtomobilov še vedno precej nad evropskim povprečjem – v prvih dveh mesecih letošnjega leta je bil delež dizelskega pogona skoraj 15 odstotkov (14,6 odstotka) – torej stoodstotno višji kot v Evropi.

Padec tržnega deleža dizelskih motorjev je povezan z vse manj novimi avtomobili, ki tak motor sploh ponujajo. Podobno je s prodajo klasično gnanih avtomobilov na Norveškem, kjer takih v prodajnih salonih sploh ni mogoče videti.

Tudi na slovenskem avtomobilskem trgu so avtomobili z dizelskim motorjem v manjšini. Nekatere znamke takih avtomobilov sploh nimajo, druge pa jih ponujajo pri skoraj vseh modelih. Primer takega pristopa so na primer nemške premijske znamke – BMW ponuja dizelski motor za večino svojih avtomobilov s klasičnimi motorji, dokaj širok razpon ima dizelski motor tudi pri Audiju in Mercedesu. Veliko bolj redki pa so dizelski motorji pri velikoserijskih oziroma "ljudskih" znamkah.

Dizelski motor nazaj v opel astro, peugeot 308, citroen berlinga …

V zadnjih mesecih so v nekatere svoje avtomobile dizelske motorje vrnili pri Stellantisu. Citroen je to storil z berlingom in space tourerjem, Opel z astro (cena je zanimivo izenačena z blagim hibridom), Peugeot pa s 308. Dizelski motor je pri znamki Alfa Romeo dobil tudi model tonale.

Nekaj več dizelskih motorjev je med kombiji. Tak motor imata peugeot rifter in opel combo, enako tudi trafic kot edini Renaultov avtomobil z dizelskim motorjem. Med vodilnimi znamkami na slovenskem avtomobilskem trgu dizelskih motorjev niso dizelskih motorjev prekrižali pri Volkswagnu in Škodi. Nemci imajo dizelski motor v modelih, kot so golf, passat, tiguan, tayron, caddy in california, Čehi pa v karoqu, octaviji, superbu in kodiaqu.

Nekatere znamke dizelskega motorja v ponudbi sploh nimajo

Dizelskega motorja nimajo pri Fiatu, Volvu in Hyundaiju – korejcem sorodna Kia ga ima še vedno v modelih sportage in sorento. Ford ga ima le še pri svojih kombijih, Toyota pa v klenem terencu land cruiserju. Ena izmed posebnosti je še vedno 3,3-litrski dizelski šestvaljnik pri Mazdi, ki pa je omejen le na modela CX-60 in CX-80.