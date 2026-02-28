Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Sobota,
28. 2. 2026,
18.13

Gibanje Svoboda SDS anketa Volitve 2026

Vox populi: SDS in Gibanje Svoboda skoraj izenačena

Robert Golob, Janez Janša | Foto Bojan Puhek, Jan Lukanović

Foto: Bojan Puhek, Jan Lukanović

Zadnja anketa, ki jo za časnik Dnevnik izvaja agencija Ninamedia, kaže skoraj izenačen rezultat SDS in Gibanja Svoboda. Na vrhu ostaja SDS, za katero bi se odločilo 23,2 odstotka vprašanih, za Gibanje Svoboda pa bi glasovalo 23,1 odstotka vprašanih. O tem, kdo bo prevladal in sestavljal prihodnjo vlado, bo odločila volilna udeležba, navajajo.

Za SDS bi glasovalo 23,2 odstotka vprašanih volivcev, kar je 1,1 odstotne točke manj kot v anketi Ninamedie sredi februarja. Za Gibanje Svoboda pa bi se odločilo 23,1 odstotka vprašanih, kar je 1,8 odstotne točke več kot sredi februarja.

Na tretjem mestu je lista NSi, SLS in Fokusa

Sledita lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča, za katero bi se odločilo 7,7 odstotka vprašanih (sredi februarja 6,5 odstotka) in SD s 6,9 odstotka vprašanih (sredi februarja 6,1 odstotka). Lista Levice in Vesne z 6,6 odstotka vprašanih (sredi februarja 7,0 odstotka) zaseda skupno mesto z Demokrati Anžeta Logarja (sredi februarja 6,5 odstotka).

Nato sledijo Prerod z 2,4 odstotka vprašanih (sredi februarja 2,5 odstotka), stranka Resni.ca z 2,2 odstotka (sredi februarja 3,1 odstotka vprašanih), Mi, socialisti z 1,5 odstotka (sredi februarja 1,6 odstotka), Piratska stranka z 1,4 odstotka vprašanih (enako kot sredi februarja).

Za SNS bi se odločilo 1,1 odstotka (sredi februarja 1,3 odstotka), za stranko Karl Erjavec – Zaupanje 0,6 odstotka (sredi februarja 1,1 odstotka), za listo Zelenih Slovenije in Stranke generacij pa 0,5 odstotka vprašanih (sredi februarja 0,8 odstotka). Za Glas upokojencev Pavla Ruparja bi se odločilo 0,4 odstotka vprašanih (sredi februarja 0,8 odstotka). Za stranko Suvereni bi se odločilo 0,1 odstotka sodelujočih v anketi (0,6 odstotka sredi februarja), za stranko Nič od tega pa bi glasovalo 0,1 odstotka vprašanih, tako kot sredi januarja.

15 odstotkov še ne ve, koga bi volili

Da ne vedo, za koga bi glasovali na državnozborskih volitvah, je odgovorilo 15 odstotkov vprašanih (sredi februarja 14,1 odstotka). Za nobeno stranko pa se ne bi odločilo 0,4 odstotka vprašanih (sredi februarja 0,9 odstotka).

Izračun poslanskih mandatov kaže, da bi bila desnica pred levico v prednosti za dva poslanska sedeža. SDS bi v novem parlamentu lahko zastopalo 28 poslancev, Gibanje Svoboda pa 27 poslancev. Skupna lista Levice in Vesne bi prejela osem sedežev, enako SD in Demokrati Anžeta Logarja. Skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča bi imela devet sedežev.

V Dnevniku so še navedli, da je najuspešnejši lovilec nezadovoljnih s svojo nekdanjo stranko Anže Logar s svojimi Demokrati. Več kot 40 odstotkov glasov Logarjevi stranki prinašajo nekdanji volivci SDS, po 20 odstotkov glasov pa jim namenjajo nekdanji volivci Svobode in NSi. Tudi med volivci Preroda z enakim, torej 40-odstotnim deležem, prednjačijo nekdanji volivci Gibanja Svoboda.

Javnomnenjsko anketo so v Ninamedii izvedli med 23. in 25. februarjem kot kombinacijo telefonskega in spletnega anketiranja. Realizirali so tisoč anket.

Gibanje Svoboda SDS anketa Volitve 2026 Volitve 2026
