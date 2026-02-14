Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Mateja Trunk Hrvatin

Sobota,
14. 2. 2026,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
javnomnenjska anketa Slovenija varnost

Sobota, 14. 2. 2026, 4.00

5 ur, 42 minut

Javnomnenjska raziskava

Anketa: Večina Slovencev se počuti varno in podpira predajo nezakonitega orožja

Avtor:
Mateja Trunk Hrvatin

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Prepoved orožja | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Slovenija ostaja država z razmeroma velikim občutkom varnosti, kaže najnovejša javnomnenjska raziskava Valicona za Siol.net. Večina vprašanih se v državi počuti varno ali vsaj zmerno varno, hkrati pa jih več kot polovica podpira tudi preventivne ukrepe za zmanjšanje tveganj, kot je začasna predaja nezakonitega orožja. Da zaznava varnosti v Sloveniji še vedno razmeroma dobro odraža dejansko stanje, hkrati pa se postopno prilagaja spremenjenemu varnostnemu okolju, za Siol.net ocenjujeta predstojnik Obramboslovnega raziskovalnega centra na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani Iztok Prezelj in varnostni strokovnjak Damir Črnčec.

Občutek varnosti v Sloveniji ostaja razmeroma velik. Prezelj ob tem pojasnjuje, da je pri oceni varnostnega stanja ključno tudi, kako varnost doživljajo ljudje. "Pri ogrožanju varnosti imamo vedno dve kategoriji, eno je dejansko ogrožanje, drugo je zaznano ogrožanje. Idealno je, da zaznano ogrožanje ustreza dejanskemu, sicer govorimo o razkoraku med dojemanjem ljudi in dejanskim stanjem."

Prezelj pojasnjuje, da je slovensko javno mnenje dolgo delovalo v tako imenovanem mehurčku miru, saj vojaških groženj in terorizma ni zaznavalo kot pomembnih tveganj, terorizem pa se je Sloveniji tudi izognil. V zadnjem obdobju so se razmere spremenile, zaznava ljudi pa se postopno prilagaja realnosti, ki ni več taka, kot bi si jo želeli. "Mehurček miru v resnici ne obstaja več," opozarja Prezelj.

Ob rezultatih javnomnenjske raziskave Prezelj pojasnjuje, da se slaba polovica ljudi počuti varno ali zelo varno, več kot tretjina jih varnost ocenjuje kot srednjo, medtem ko je približno 18 odstotkov vprašanih z ravnjo varnosti nezadovoljnih. 

"Večina Slovencev se še vedno počuti varno ali zelo varno," poudarja Prezelj. | Foto: Katja Kodba/STA "Večina Slovencev se še vedno počuti varno ali zelo varno," poudarja Prezelj. Foto: Katja Kodba/STA Prezelj ocenjuje, da zaznave ljudi precej dobro odražajo dejansko stanje. "Slovenija je ena izmed najbolj varnih držav v Evropi in tudi v svetovnem merilu. Stopnja nasilnih incidentov in terorističnih napadov je v primerjavi z drugimi državami bistveno nižja. Ta dojemanja ocenjujem kot dokaj realna."

Prezelj ob tem poudarja, da takšne zaznave sovpadajo tudi z raziskavami Slovensko javno mnenje iz leta 2023, ki jih izvajajo na Obramboslovnem raziskovalnem centru. Te kažejo, da se varno počuti okoli 60 odstotkov ljudi, ogroženih pa približno 17 odstotkov. Hkrati opozarja na dolgoročnejši trend: "Še pred šestimi, sedmimi, desetimi leti so se Slovenci počutili bolj varne kot zdaj. Mehurček miru se počasi razblinja, ampak še vedno smo, primerjalno gledano, dokaj varna država."

Varnost je skupna vrednota, občutek ogroženosti pa se lahko hitro spremeni. | Foto: Matic Prevc/STA Varnost je skupna vrednota, občutek ogroženosti pa se lahko hitro spremeni. Foto: Matic Prevc/STA Podobno poudarja tudi varnostni strokovnjak Damir Črnčec: "Slovenija je varna država. Vse raziskave to potrjujejo. Posebej pomembno se mi zdi poudariti, da je varnost podobno kot zdravje vrednota, ki nam je vsem skupna. Občutek varnosti oziroma ogroženosti se lahko spremeni v trenutku."

Podobno sliko kaže tudi zadnji Eurobarometer, po katerem je delež prebivalcev, ki menijo, da je varnost njihove države ogrožena, v Sloveniji med najnižjimi v Evropski uniji, primerljivo z državami, kot so Hrvaška, Češka in Avstrija.

Več kot dve tretjini Evropejcev (68 odstotkov) meni, da je njihova država ogrožena. Najvišjo zaznavo ogroženosti imajo v Franciji (80 odstotkov), sledijo Nizozemska in Danska (77 odstotkov) ter Ciper in Nemčija (75 odstotkov). | Foto: Več kot dve tretjini Evropejcev (68 odstotkov) meni, da je njihova država ogrožena. Najvišjo zaznavo ogroženosti imajo v Franciji (80 odstotkov), sledijo Nizozemska in Danska (77 odstotkov) ter Ciper in Nemčija (75 odstotkov).

Črnčec: Odločne reakcije države so povrnile zaupanje v pravno državo

Drugi del raziskave se je nanašal na oceno ukrepa začasne prostovoljne predaje nezakonitega orožja brez kazenskih posledic. Več kot polovica vprašanih ukrep ocenjuje pozitivno, negativno pa približno 15 odstotkov.

Ukrep kot pomemben odziv države na varnostne razmere vidi tudi Črnčec, ki poudarja: "Šutarjev zakon je odziv na tragičen trenutek, odločne vladne reakcije pa so prispevale k temu, da se je povrnil občutek o delovanju pravne države. Prepričan sem, da je prostovoljna in nekaznovana predaja orožja ter streliva znatno prispevala k višji stopnji varnosti. Ljudje so prepoznali, da je bolje predati orožje in strelivo državi, kot da sebe in bližnje izpostavljajo morebitnim nezaželenim posledicam ob ravnanju z njimi."

orožje
Novice Policija nezakonito orožje prevzela v 387 primerih
slovenska policija, policija, policijski kombi
Novice Policija prevzela 206 pištol, 77 pušk, 108 bomb in več kot 30 tisoč nabojev. Podrobnosti bodo znane v sredo.
javnomnenjska anketa Slovenija varnost
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.