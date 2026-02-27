Do velike odločitve Slovenijo loči le še 23 dni, 23 dni do državnozborskih volitev, ko bomo volivke in volivci odločili, komu bomo zaupali nov štiriletni mandat in s tem za nekaj let zapečatili usodo naše države. Medtem ko državljanke in državljani tehtamo med posameznimi kandidati in njihovimi programi, se nas ti v času predvolilne kampanje na vse pretege skozi soočenja in delo na terenu trudijo prepričati, zakaj so prav oni prava izbira. Pa so res prepričljivi, koliko jim ljudje sploh verjamejo, jim zaupajo? Vse to smo preverili na terenu, na ulicah Ljubljane, tako med mlajšimi kot starejšimi prebivalci Slovenije. Kaj so povedali, si poglejte v spodnji reportaži.

Minuli teden se je uradno začela volilna kampanja za državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Politične stranke in liste so tako začele z nagovarjanjem volivcev. To lahko počnejo vse do 20. marca, ko nastopi volilni molk.

Razen da so posamezne stranke in kandidati vseprisotni na terenu, imajo svoje programe možnost predstaviti tudi na najrazličnejših predvolilnih soočenjih, s katerimi so pretekli teden začeli na vseh večjih televizijah. Prvo soočenje so si gledalci lahko ogledali v četrtek, 19. februarja, na Televiziji Slovenija, drugo v nedeljo, 22. februarja, na Planet TV, tretje pa v ponedeljek, 23. februarja, na POP TV. Soočenje predsednikov dveh največjih strank, torej SDS in Gibanja Svobode pa so v petek, 20. februarja, izvedli na N1.

Prvo soočenje na Televiziji Slovenija. Foto: RTV SLO/zajem zaslona

Moški kritični, ženske pobegnile

A koliko volivkam in volivcem soočenja sploh pomenijo, jih spremljajo, dobijo preko volilnih soočenj informacije, ki jim pomagajo pri odločitvi? Podali smo se na ulice Ljubljane in med različnimi generacijami preverili vse zgoraj našteto. Najraje so na vprašanja odgovarjali moški vseh generacij. S kritikami na račun političnega predvolilnega dogajanja in politikov, tudi s konkretnimi imeni, niso skoparili.

Medtem je večina žensk, ne glede na generacijo, ko smo omenili politiko, kaj hitro pobegnila. Nekatere z izgovorom, da se jim mudi, neredke pa, da na vprašanja o politiki ne odgovarjajo. Spregovorile so le redke, a imele zelo močno mnenje.

"Težko komurkoli verjamemo. Kandidati niso dobri in ne povedo ničesar novega."

Na vprašanje, ali spremljajo predvolilna soočenja, kako jih ocenjujejo in koliko jim ta pomagajo pri odločitvi, ki jo bodo izrazili na volilni dan, je bilo pretežno slišati, da jih nekoliko spremljajo, a "da težko komurkoli verjamejo", "da kandidati niso dobri in da ne povedo ničesar novega".

"To, kar rečejo na soočenjih, je relativno nerelevantno. Ljudje so utrujeni od minucioznih stvari v programih," je dejal eden od sogovornikov. Da s soočenji "slika postaja bolj jasna", menijo le redki.

Predvolilna kampanja je dokumentarni film, grozljivka, psihološki triler

Poigrali smo se tudi z vprašanjem, kateri žanr bi bila predvolilna kampanja, če bi bila film. Tudi tukaj smo prejeli zanimive odgovore. Poglejte si jih v spodnjem videoposnetku.

Kakšen je dober politik? "Taki ne obstajajo več."

Sogovorniki so odgovarjali še na vprašanje, kakšen je dober politik. "Nekdo, ki je zelo sposoben, odgovoren in etičen", "dober za ljudi", "da naredi tisto, kar obljubi", "da ne gleda samo na svojo korist", pri čemer so nekateri dodali, da je "takih malo" oziroma "da ne obstajajo več".

"Vprašala bi vse naenkrat, kdo bo prvi, ki bo znižal plače politikom na minimalca?"

Kaj pa bi sogovorniki vprašali politika, če bi imeli deset sekund časa in kateremu politiku bi namenili vprašanje. "Ne interesira me. To kar reče zdaj in to kar bo čez par mesecev je povezava zgolj naključna", "uf, raje ne", "vprašala bi vse naenkrat, kateri bo prvi, ki bo znižal plače politikom na minimalca, potem bodo pa videli, kako bodo preživeli," "vprašala bi ga, kako sprejema odgovornost za pretekle dobre in slabe odločitve" ...

Preverili smo tudi, kolikšna je bila gledanost predvolilnih soočenj na posameznih televizijah.



Soočenje na Televiziji Slovenija



Oddajo Trenutek odločitve - volitve 2026 na Televiziji Slovenija je v živo in z zamikom (+3 dni) spremljalo povprečno 8,5 odstotka ali vsako minuto povprečno 162.200 gledalcev, starih nad štiri leta, oziroma 19-odstotni delež vseh gledalcev televizije v času oddaje, nam je sporočila služba za odnose z javnostjo Televizije Slovenija, ki je za vir navedla AGB Nielsen.



Navedli so tudi, da je imela oddaja preko spleta v živo 14.731 ogledov, na zahtevo pa do ponedeljka, 23. 2. 2026, 8.210 ogledov – skupaj torej 22.941 ogledov preko spleta (vir: MMC/rtvslo.si).



Soočenje na Planet TV



Gledanost oddaje Planet izbira: Soočenje je bilo 3,9-odstotno. Tržni delež je bil povprečno 16 odstotkov, z vrhom okoli 17,3 odstotka, so sporočili s Planet TV.



Soočenje na POP TV



"V ciljni skupini 18 do 54 let je prvo predvolilno soočenje na POP TV spremljala več kot polovica vseh takrat pred televizijo zbranih gledalcev," so sporočili s POP TV.