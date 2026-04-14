Rod Dreher Gladden Pappin J.D. Vance JD Vance Donald Trump

Skrivni načrt: razpustitev kongresa in maziljenje Melanie Trump za kraljico ZDA?

Melania Trump | Pred leti je ameriški katoliški konservativec Gladden Pappin, ki je nekaj zadnjih let delal za vlado Viktorja Orbana, napovedoval, da bo Melania Trump nekoč ZDA vladala kot ameriška katoliška kraljica.

Pred leti je ameriški katoliški konservativec Gladden Pappin, ki je nekaj zadnjih let delal za vlado Viktorja Orbana, napovedoval, da bo Melania Trump nekoč ZDA vladala kot ameriška katoliška kraljica.

Viktor Orban je v času svoje oblasti na Madžarsko načrtno vabil ameriške konservativne intelektualce, da bi utrjeval svoj vpliv po svetu in še zlasti v ZDA. Med njimi je tudi katoliški konservativec Gladden Pappin, ki dela na madžarskem zunanjem ministrstvu. Pappin naj bi po zatrjevanju nekaterih virov pred leti celo čisto resno napovedoval, da bo Donald Trump razpustil ameriški kongres, nato pa bi papež Melanio Trump, ki je katoličanka (njen mož Donald je protestant) mazilil za kraljico ZDA. Melania bi tako vladala Američanom kot katoliška kraljica.

Gladden Pappin je Američan in član indijanskega plemena Osage (film o tem plemenu, ki živi v rezervatu, na katerem so v preteklosti našli nafto, je pred leti posnel režiser Martin Scorsese). Pappin se je rodil v St. Louisu v zvezni državi Missouri očetu Indijancu, ki se je spreobrnil v katolištvu. Odraščal je v Little Rocku v Arkansasu. Pappinovi so bili v tem mestu družinski prijatelji družine Clinton.

Odločen nasprotnik liberalizma

Pappin je nasprotnik liberalizma in zagovornik katoliškega integralizma, protiliberalne teorije, ki zagovarja podrejenost politične oblasti načelom in naukom katoliške vere. Kar pomeni tudi podrejenost politične oblasti Katoliški cerkvi.

Donald in Melania Trump
Novice Konec je: Melania mora reševati moža Donalda

Kot piše ameriški medij The Atlantic, je Pappin razpustitev ameriškega kongresa, po katerem bi papež Melanio mazilil in okronal za ameriško kraljico, napovedoval v ozkem krogu prijateljev leta 2018. Viri trdijo, da je z napovedjo mislil resno, medtem ko je Pappin novinarju The Atlantica v elektronskem sporočilu zatrjeval, da je šlo za satiro in za norčevanje iz stereotipov o konservativnih katoličanih.

Pappin za vrnitev h krščanskim koreninam

Na novinarsko vprašanje, ali verjame v demokracijo, pa je Pappin odgovoril: "Zahodne demokracije se morajo vrniti k svojim koreninam v krščanski civilizaciji, da bi se lahko umaknile od hiperliberalnega progresivizma."

Pappinov intervju za britanski medij Unherd:

Pappin, ki ima madžarsko ženo in tudi madžarsko državljanstvo, je od leta 2023 predsednik Madžarskega inštituta za mednarodno politiko, ki deluje v okviru madžarskega zunanjega ministrstva. Na ta položaj je prišel, čeprav ne zna madžarsko. Pappin potuje po svetu in navezuje stike z vladami in možganskimi trusti.

Srečanje med Pappinom in Vanceom

Prvič je na Madžarsko prišel decembra 2020, a se je hitro vrnil. Leta 2021 je Pappina s štipendijo podprla budimpeška zasebna izobraževalna ustanova Kolegij Matije Korvina (MCC), čigar predsednik upravnega odbora je Balasz Orban, politični direktor odhajajočega madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana.

Melania in Donald Trump
Novice Trump razkril, kaj si misli o Slovencih

Leta 2021 se je Pappin na enem od političnih dogodkov v ZDA srečal tudi s takratnim kandidatom za senatorja iz Ohia v ameriškem zveznem kongresu J. D. Vanceom. Ta je pred tem prestopil v katolištvo.

Pappin za Orbana lobira med ameriškimi konservativci

Ker se je leta 2021 Donald Trump poslovil iz Bele hiše, je Orban ostal brez pomembnega zaveznika. Odnosi z novim predsednikom ZDA, demokratom Joejem Bidnom so bili slabi. Madžarska vlada je zato potrebovala kakršnokoli ameriško pomoč.

Pappin je skrbel za mreženje med Orbanom in ameriškimi konservativci in pripadniki gibanja Maga. Ker je že nekaj let poznal J. D. Vancea je Pappin poskrbel, da je imel Orban tesne stike s podpredsednikom ZDA. Zato ni presenečenje, da je Orbana prišel pred volitvami podpreti prav Vance.

Mož za navezavo stikov med Budimpešto in ameriškim konservativnim omrežjem je bil prav Pappin, ki je prav zato prevzel vodenje Madžarskega inštituta za mednarodno politiko. Na inštitutu zdaj dela okoli 60 ljudi.

Zakaj je Vance osebno podprl Orbana

Pogosto se je Pappin vračal v ZDA, kjer se je redno srečeval z Vanceom. Leta 2024 ga je še obiskal v njegovi senatni pisarni v ameriškem kongresu, že leta 2025 pa je Vance postal podpredsednik ZDA. Lani jeseni je Pippin tudi uredil, da sta se Vance in Orban srečala v delovni pisarni podpredsednika ZDA.

Bela hiša
Novice Grozljivka v Beli hiši. To je za zdaj znano.

Ni presenečenje torej, da je prav Vance nekaj dni pred madžarskimi volitvami prišel v Budimpešto in osebno podprl Orbana. A morda je Orbanu njegova podpora bolj škodovala kot koristila.

Ameriški pravoslavni krščanski konservativec v Budimpešti

Kaj se bo zgodilo s Pappinom zdaj, ko je novi voditelje Madžarske Peter Magyar, se za zdaj še ne ve. Ni pa Pappin edini znani ameriški konservativni krščanski intelektualec, ki je našel svoj dom v mestu ob Donavi. Eden takšnih je tudi Rod Dreher, politični komentator in pisec. Odraščal je kot metodist, se nato spreobrnil v katolištvo, na koncu pa postal pravoslavec.

Dreher je od leta 2021 na plačilnem seznamu možganskega trusta Donavski inštitut, ki ga je do zdaj denarno podpirala Orbanova vlada. Od leta 2021 inštitut vodi nekdanji svetovalec britanske premierke Margareth Thatcher John O'Sullivan.

Melania Trump
Novice Vsi so pričakovali grozljivko o Sloveniji. To je razlog.
Melania Trump
Novice Težave s pričevalko Melanio
Barron Trump
Novice Barronu Trumpu so čez noč odvzeli zasluge
Melania in Barron Trump
Novice Velike težave za Melanio in Barrona Trumpa? Del zgodbe je tudi Slovenija.
Donald Trump Melania Trump
Novice Trump za zaprtimi vrati ostro nad Hrvaško
Peter Magyar
Novice Peter Magyar med govorom prejel šokantno informacijo
Viktor Orban v Oplovi tovarni v Nemčiji leta 2011
Novice Je na Madžarskem vsega konec? To se je zgodilo Orbanu.
