Teniški globus, 14. april
Kanadčanu po hudem boju velik skalp
Na teniškem turnirju ATP v Münchnu se je že v prvem krogu poslovil osmi nosilec Tallon Griekspoor. Nizozemca je po hudem boju v treh nizih, s 6:4, 3:6 in 6:2 izločil Kanadčan Denis Shapovalov. Tega v osmini finala čaka spopad z zmagovalcem dvoboja Maroszan – Cicipas. Poteka še turnir ATP v Barceloni, teniške igralke pa se merijo v Stuttgartu in Rouenu. Favoriti in favoritinje za zdaj niso imeli težav.
ATP 500, Barcelona (2.950.310 evrov):
1. krog:
Lorenzo Sonego (Ita) - Pedro Martinez (Špa) 6:2, 2:6, 6:4;
Alex De Minaur (Avs/3) - Sebastian Ofner (Avt) 7:6 (7), 6:4;
Lorenzo Musetti (Ita/2) - Martin Landaluce (Špa) 7:5, 6:2;
ATP 500, München (2.561.110 evrov):
1. krog:
Alexander Zverev (Nem/1) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:3, 3:6, 7:6 (2);
Flavio Cobolli (Ita/4) - Diego Dedura-Palomero (Nem) 6:4, 7:5;
Luciano Darderi (Ita/6) - Zhang Zhizhen (Kit) 7:6 (5), 3:6, 6:1;
Denis Shapovalov (Kan) - Tallon Griekspoor (Niz/8) 6:4, 3:6, 6:2;
Joao Fonseca (Bra) - Alejandro Tabilo (Čil) 7:6 (1), 6:3;
WTA 500, Stuttgart (1.030.666 evrov):
1. krog:
Karolina Muchova (Češ/7) - Aliaksandra Sasnovič (Blr) 6:2, 6:4;
Elise Mertens (Bel) - Ella Seidel (Nem) 6:3, 6:4;
WTA 250, Rouen (242.026 evrov):
1. krog:
Marta Kostjuk (Ukr/1) - Diane Parry (Fra) 6:1, 6:4;
Irina Šjmanovič (Blr) - Linda Fruhvirtova (Češ) 6:3, 7:5;
Dominika Salkova (Češ) - Ana Blinkova (Rus) 7:5, 6:1.