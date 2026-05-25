Ženska, zaradi katere je izbruhnila velika vojna

V Mehiki rojena igralka kenijskih korenin Lupito Nyong'o se je znašla sredi burnih razprav na družbenih omrežjih. Razlog je film Odiseja režiserja Christopherja Nolana, v katerem igra Heleno Trojansko.

"Nisem vedel, da bo Helena Trojanska sprožila tako velik konflikt." Tako je na družbenem omrežju X zapisal neki uporabnik. Zapis je seveda načrtno šaljivo dvoumen in leti na najnovejše burne razprave na družbenih omrežjih, ki so povezane z Odisejo, najnovejšim filmom režiserja Christopherja Nolana. Film bo prišel na velika platna 17. julija letos.

Mitološka Helena Trojanska povzroči vojno na družbenih omrežjih

Helena Trojanska ni samo ženska, ki je v skladu s starogrško mitologijo postala razlog za Trojansko vojno – vojno Ahajcev oziroma Grkov proti maloazijskem mestu Troja, ampak je tudi razlog za že omenjene polemike glede Nolanovega filma.

Nolan je namreč zvlogo Helene Trojanske zaupal temnopolti Lupiti Nyong'o. Afričanka je rojena v Mehiki, poleg mehiškega in kenijskega državljanstva pa ima tudi ameriško.

Med kritiki Nolana je tudi Elon Musk

Nasprotnikom, med njimi je tudi Elon Musk, je Lupita Nyong'o trn v peti zaradi svoje polti, ker bi morala biti po njihovem mnenju igralka, ki bi igrala Heleno Trojansko (ta je v grški mitologiji veljala za najlepšo žensko na svetu), svetlopolta.

Tisti, ki podpirajo Nolanovo izbiro, pa poudarjajo, da Helena Trojanska ni zgodovinska oseba, ampak lik iz starogrške mitologije. Njena mati naj bi bila špartanska kraljica Leda, njen oče pa bog Zevs. Zevs je po starogrški mitologiji Heleno spočel v obliki laboda, Helena pa se ni rodila, ampak izlegla iz jajca.

Nolan je poleg tega Lupito Nyong'o izbral tudi zato, da bi starogrško zgodbo o Odiseju in njegovem potovanju na rodni otok Itako načrtno globaliziral.