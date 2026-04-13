Ponedeljek, 13. 4. 2026, 16.00
Teniški globus, 13. april
Osmi nosilec Barcelone predal dvoboj prvega kroga
Po končanih teniških turnirjih v Monte Carlu in Lienzu so se začeli novi v Barceloni, Münchnu, Stuttgartu in Rouenu. Tu so prvi izidi. Britanski tenisač Jack Draper je sredi tretjega niza predal dvoboj v Barceloni, saj je imel vse večje težave s kolenom.
1. krog:
Corentin Moutet (Fra) - Ignacio Buse (Per) 6:4, 6:4;
Martin Etcheverry Tomas (Arg) - Jack Draper (VBr/8) 3:6, 6:3, 4:1 predaja;
ATP 500, München (2.561.110 evrov):
1. krog:
Arthur Rinderknech (Fra/7) - Alex Michelsen (ZDA) 6:3, 6:3;
Botic Van De Zandschulp (Niz) - Andrea Huesler Marc (Švi) 7:6 (7), 6:3;
Francisco Cerundolo (Arg/5) - Sumit Nagal (Ind) 6:2, 6:2;
Gabriel Diallo (Kan) - Vitalij Sačko (Ukr) 6:1, 6:2;
WTA 250, Rouen (242.026 evrov):
1. krog:
Ann Li (ZDA/5) - Daria Kasatkina (Avs) 6:7 (6), 6:2, 6:4;