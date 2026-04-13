Avtor:
STA

Ponedeljek,
13. 4. 2026,
9.55

Lestvica ATP, 13. april

Sinner poleg Monte Carla osvojil tudi številko 1 na svetu

Jannik Sinner | Foto Reuters

Italijan Jannik Sinner je po nedeljski zmagi na teniškem mastersu v Monte Carlu nad Carlosom Alcarazom znova zasedel prvo mesto na svetovni lestvici ATP. Španec je po finalnem porazu zdrsnil na drugo mesto. Oba sta še vedno krepko pred zasledovalci. V najboljši deseterici je prišlo še do nekaj sprememb.

Vodilni dvojici sledita Nemec Alexander Zverev in Srb Novak Đoković, na peto mesto pa je s sedmega napredoval Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je v Monte Carlu izpadel v četrtfinalu proti poznejšemu zmagovalcu Sinnerju.

Šesti je Američan Ben Shelton, sedmi Alex de Minaur, osmi pa Američan Taylor Fritz. S petega je na deveto mesto nazadoval Italijan Lorenzo Musetti, deseti pa je ostal Rus Danil Medvedjev.

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je napredoval na 437. mesto. Med najboljšimi tisoč igralci sta le še Filip Jeff Planinšek na 555. in Žiga Šeško na 996. mestu.

* Lestvica ATP (13. april):
  1.   (2) Jannik Sinner (Ita)             13.350
  2.   (1) Carlos Alcaraz (Špa)            13.240
  3.   (3) Alexander Zverev (Nem)            5555
  4.   (4) Novak Đoković (Srb)               4710
  5.   (7) Felix Auger-Aliassime (Kan)       4100
  6.   (8) Ben Shelton (ZDA)                 3900
  7.   (6) Alex de Minaur (Avs)              3895
  8.   (9) Taylor Fritz (ZDA)                3870
  9.   (5) Lorenzo Musetti (Ita)             3625
 10.  (10) Danil Medvedjev (Rus)             3560
...
437. (479) Bor Artnak (Slo)                   103
555. (556) Filip Jeff Planinšek (Slo)          70
996. (997) Žiga Šeško (Slo)                    17
...

