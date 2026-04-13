Ponedeljek, 13. 4. 2026, 10.18

Lestvica WTA, 13. april

Sabalenka ohranja vodstvo na lestvici WTA, Erjavec 104.

Arina Sabalenka | Foto Reuters

Najnovejša lestvica WTA med teniškimi igralkami v prvi deseterici ni prinesla sprememb. Še naprej z veliko prednostjo vodi Belorusinja Arina Sabalenka. Rusinja Mira Andrejeva se je dan po zmagi na turnirju v Linzu, povzpela na deveto mesto. Od Slovenk je na svetovni lestvici najvišje Veronika Erjavec na 104. mestu.

Največji skok po lestvici je naredila Rusinja z avstrijskim potnim listom Anastazija Potapova. Z uvrstitvijo v finale turnirja v Linzu, v katerem jo je nato ugnala 18-letna rojakinja, je skočila za 43 mest in dosegla 54. mesto na lestvici WTA.

Številne igralke so se prejšnji teden pomerile na pokalu Billie Jean King ali pa so počivale, zato je lestvica ostale večinoma nespremenjena.

Med njimi so bile tudi Slovenke, ki pa doma v Portorožu niso izkoristile priložnosti, da bi se drugič v zadnjih štirih sezonah prebile na zaključni turnir. Od Slovenije je bila s 3:1 boljša Španija.

Na lestvici je Erjavec, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom izgubila pet mest, po novem 104. Med najboljšimi 500 igralkami na svetu so iz slovenskega tabora še Kaja Juvan na 108. mestu, 126. je Tamara Zidanšek, 269. Polona Hercog in 381. Dalila Jakupović.

* Lestvica WTA (13.  april):
  1.   (1) Arina Sabalenka (Blr)        11.025
  2.   (2) Jelena Ribakina (Kaz)          8108
  3.   (3) Coco Gauff (ZDA)               7278
  4.   (4) Iga Swiatek (Pol)              7263
  5.   (5) Jessica Pegula (ZDA)           6243
  6.   (6) Amanda Anisimova (ZDA)         5995
  7.   (7) Elina Svitolina (Ukr)          3965
  8.   (8) Jasmine Paolini (Ita)          3907
  9.  (10) Mira Andrejeva (Rus)           3611
 10.   (9) Victoria Mboko (Kan)           3531
...
104. ( 99) Veronika Erjavec (Slo)          786
108. (105) Kaja Juvan (Slo)                762
126. (128) Tamara Zidanšek (Slo)           597
269. (269) Polona Hercog (Slo)             258
381. (379) Dalila Jakupović (Slo)          162
...

