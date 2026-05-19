“Roke postanejo prekratke.” Zakaj se bojimo progresivnih očal?

Po 40. letu se pri večini začnejo kazati prve opaznejše spremembe vida. Branje postane napornejše, pogled na telefon manj jasen, oči pa se hitreje utrudijo. Sprva to pogosto pripišemo utrujenosti ali slabši svetlobi, vendar sčasoma postane jasno, da ne gre le za prehoden pojav, temveč za spremembo v delovanju očesa. In ko na različnih razdaljah ne moremo več hkrati videti jasno, potrebujemo očala, ki to omogočajo. Prilagajanje na nov način vida s takšnimi očali marsikdo dojema kot velik izziv. Zakaj je strah pred progresivnimi stekli odveč, pojasnjujemo v podcastu.

Kaj se v tem obdobju pravzaprav dogaja z našim vidom, zakaj “roke postanejo prekratke” in kako si lahko pomagamo? To je v tokratnem podcastu Spotcast preverjala voditeljica Eva Cimbola, ki je gostila magistra optometrije iz Optike Rimc Krško Amadeja Brezinščaka ter Darka Andrića direktorja Rodenstock Slovenija.

“V zadnjem času vsi omenjajo številko 40 … in priznam, tudi sama opažam, da telefon držim vedno dlje stran,” v pogovoru pove Cimbola – in s tem opiše izkušnjo, ki jo prepozna večina.

Kaj se dogaja v očesu?

Za razumevanje težav je ključno poznati osnovno delovanje očesa. Očesna leča je v mladosti zelo prožna in omogoča hitro prilagajanje pogleda na različne razdalje. Ta proces imenujemo akomodacija. S staranjem pa se njena struktura postopno spreminja.

“Ta naša očesna leča raste skozi celo življenje in nekje pri štiridesetem letu izgubi toliko prožnosti, da roke postanejo enostavno prekratke,” pojasnjuje Brezinščak.

Zmanjšana prožnost pomeni, da oko težje izostri sliko na bližino, kar vodi v značilno odmikavanje besedila. Pomembno je poudariti, da tega procesa ni mogoče bistveno izboljšati z vajami. “Zmotno je prepričanje, da lahko z vajami vid izboljšamo. S tem se žal ne da,” dodaja Andrić.

Zakaj ena očala pogosto niso več dovolj?

V začetni fazi si mnogi pomagajo z očali za branje. Ta rešitev pa je omejena. V vsakdanjem življenju namreč vid uporabljamo na različnih razdaljah: pri delu z računalnikom, uporabi telefona, komunikaciji ali vožnji. Zaradi teh potreb se pogosto izkaže, da enožariščna očala ne zadostujejo.

“Progresivna stekla so v osnovi najbolj vsestranska rešitev, saj omogočajo dober vid na različnih razdaljah,” pojasnjuje Brezinščak.

Kako delujejo progresivna očala? Progresivna očala omogočajo korekcijo vida na več razdaljah v enem steklu. Zgornji del je namenjen gledanju na daljavo, spodnji bližini, med njima pa poteka prehodno območje, kjer se dioptrija postopno spreminja. Takšna zasnova omogoča naravno prehajanje med različnimi razdaljami brez menjavanja očal.

Kako se navaditi na progresivna očala?

Ob prvem nošenju lahko uporabniki zaznajo manjše spremembe v zaznavi slike, predvsem na robovih vidnega polja. “Ponavadi to navajanje traja nekje od 2 dni do 2 tedna. To je nek čas nevroadaptacije,” pojasnjuje Brezinščak.

Gre za proces, pri katerem se vidni sistem in možgani prilagodijo novemu načinu gledanja. Sodobne, individualizirane rešitve lahko ta proces bistveno skrajšajo.

“S personalizacijo lahko čas prilagajanja bistveno zmanjšamo ali pa ga v nekaterih primerih skoraj ni,” dodaja Andrić.

Individualizacija Rodenstock: niso vsa progresivna očala enaka

Pomembno je poudariti, da niso vsa progresivna očala enaka. Čeprav so si na prvi pogled lahko podobna, se v načinu izdelave in stopnji prilagoditve bistveno razlikujejo. Vsako oko ima svoje anatomske in optične značilnosti. Med drugim se razlikuje tudi dolžina očesnega zrkla, ki vpliva na to, kako svetloba potuje skozi oko in kako se slika izostri na mrežnici.

“Večji kot je minus v dioptriji, daljše je očesno zrklo. Večji kot je plus, krajše,” pojasnjuje Andrić.

Klasična korekcijska stekla pogosto temeljijo na povprečnih modelih očesa, zato teh individualnih razlik ne upoštevajo v celoti. Sodobnejši pristopi pa temeljijo na natančnih meritvah posameznika. Pri tem imajo pomembno vlogo biometrična stekla, kakršna razvija tudi Rodenstock, ki pri izdelavi upoštevajo večje število parametrov posameznega očesa.

Takšna individualizacija pomeni, da je steklo prilagojeno konkretni osebi: ne le njeni dioptriji, temveč tudi načinu gledanja. V praksi se to lahko odrazi v širšem uporabnem vidnem polju, bolj stabilni sliki in hitrejši prilagoditvi na progresivna očala.

Vloga pregleda in svetovanja

Izbira ustreznih očal se ne začne pri izdelku, temveč pri strokovnem pregledu in razumevanju potreb posameznika.

“Pregled vida ni samo ostrina vida. To je samo en del tega,” poudarja Brezinščak.

Celosten pregled vključuje več vidikov - od natančne določitve dioptrije do ocene sodelovanja obeh oči, načina fokusiranja in zaznavanja na različnih razdaljah. Pogosto lahko odkrije tudi spremembe, ki jih posameznik sam še ne zazna.

Pomemben del procesa je tudi pogovor o življenjskem slogu. Koliko časa preživimo za zasloni? Kako pogosto vozimo? Koliko beremo in na kakšnih razdaljah? Na podlagi teh informacij lahko strokovnjak predlaga rešitev, ki je prilagojena dejanski uporabi vida, ne le teoretično pravilna.

Prav kombinacija natančnih meritev, sodobne tehnologije in strokovnega svetovanja je tista, ki pri naprednejših rešitvah, kot so individualizirana progresivna stekla, omogoča boljšo uporabniško izkušnjo.

Zakaj odlašanje ni najboljša odločitev

Veliko ljudi z obiskom strokovnjaka odlaša, saj so začetne spremembe pogosto blage in jih je mogoče začasno kompenzirati. Vendar ima lahko takšno odlašanje vpliv na kasnejšo prilagoditev.

“Prej začneš uporabljati progresivna stekla, ko so ti kanali širši, lažja bo prilagoditev,” pojasnjuje Brezinščak.

Pri progresivnih steklih razlika med dioptrijo za daljavo in bližino določa širino vidnih območij. Z napredovanjem starostnih sprememb se ta razlika povečuje, kar pomeni ožje prehodne cone in večjo zahtevnost pri prilagajanju. To ne pomeni, da kasnejša uporaba ni mogoča, vendar je lahko proces navajanja daljši in manj intuitiven.

Zgodnejša odločitev zato pogosto pomeni bolj postopen prehod in večje udobje pri uporabi, še posebej če so očala ustrezno prilagojena posamezniku.

Vid in kakovost življenja

Vid ima ključno vlogo v vsakdanjem življenju, čeprav ga pogosto jemljemo kot samoumevnega. “Približno 80 % informacij iz okolja prejmemo preko vida,” poudarja Andrić.

Vid vpliva na orientacijo, varnost in učinkovitost pri številnih opravilih, od dela in vožnje do branja in uporabe digitalnih naprav. Njegova kakovost zato neposredno vpliva na splošno udobje in kakovost življenja. Posebnost težav z vidom je, da se pogosto razvijajo postopno in brez bolečin.

“Mogoče je slabost slabovidnosti ta, da ne boli, ker če bi bolelo, bi hitreje poiskali pomoč.”

Zaradi tega se posamezniki spremembam pogosto prilagodijo, ne da bi se zavedali dodatnega napora, ki ga s tem nalagajo očem. Dolgotrajno neustrezno korigiran vid lahko vodi v utrujenost, naprezanje oči in slabšo zbranost. Prav zato ima ustrezna in pravočasna korekcija vida pomembno vlogo ne le pri jasnem vidu, temveč tudi pri ohranjanju vsakodnevnega udobja.

Prvi korak - merjenje dioptrije s tehnologijo Rodenstock DNEye Scanner®

Rešitev se praviloma ne začne pri izbiri očal, temveč pri razumevanju lastnega vida. “Pregled vida ni samo ostrina vida. To je samo en del tega,” poudarja Brezinščak.

Celosten pregled lahko pokaže več kot le potrebo po dioptriji - razkrije lahko tudi, kako oko deluje v različnih pogojih in kakšne so dejanske vidne potrebe posameznika. “Pregled je najmanj, kar se lahko naredi. Od tam naprej pa lahko gradimo naprej.” Prav ta prvi korak pogosto prinese največ jasnosti. Ne le o tem, ali očala potrebujemo, temveč tudi kakšna rešitev bo dolgoročno najbolj ustrezna.

V času, ko velik del dneva preživimo pred zasloni in naš vid neprestano preklaplja med različnimi razdaljami, postaja kakovostna in prilagojena korekcija vida pomemben del vsakdanjega udobja. Zato odločitev za pregled ni le odziv na težavo, temveč tudi smiselna preventiva.

Če opažate, da vid na bližino ni več tako zanesljiv kot nekoč, ali da oči potrebujejo več napora kot prej, je to lahko primeren trenutek za posvet s strokovnjakom.

