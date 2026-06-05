Na prvi pogled se zdita njegova poklica skoraj nezdružljiva. Po eni strani pomaga ljudem v stiski, jih posluša in spremlja skozi težka življenjska obdobja. Po drugi strani pa jih spravlja v smeh, nastopa na odrih in na družbenih omrežjih vsakodnevno objavlja skeče, v katerih se mnogi hitro prepoznajo. A prav v tem se skriva posebnost Jureta Jamnika – psihologa, terapevta medicinske hipnoze in stand-up komika, ki je bil gost tokratnega Spotkasta z Evo Cimbola.

Čeprav se marsikdo sprašuje, kako je mogoče združevati tako različna svetova, sam pravi, da za zdaj s tem nima večjih težav. Se mu je pa že zgodilo, da je kakšna stranka na terapiji težje vzpostavila resen odnos, ker ga je pred tem poznala predvsem skozi njegove humoristične vsebine.

Jure Jamnik je psiholog, terapevt medicinske hipnoze in stand-up komik. Foto: Luka Petrič

Psihologija ga je našla skoraj po naključju

Danes je težko verjeti, da psihologija ni bila njegova prva velika življenjska ljubezen. Po srednji šoli namreč ni vedel, kaj bi študiral. "Vse me je zanimalo in hkrati me ni zares zanimalo nič." Potem mu je sošolec omenil, da se odpira nov študij biopsihologije. Skupaj sta odšla na informativne dneve in področje ga je takoj pritegnilo.

Kasneje je dokončal tudi študij psihologije in začel svojo poklicno pot. Najbolj ga zanimajo neposredno delo z ljudmi, delavnice, predavanja in vse, kjer lahko vidi konkretne učinke svojega dela. "Rad imam stik z ljudmi. Tam največ dobim nazaj."

Ob tem opaža tudi velik premik v družbi. Če je bilo pred desetletji obiskovanje psihologa ali terapevta pogosto tabu, se danes o duševnem zdravju govori veliko bolj odkrito. "Ljudje se veliko lažje odločijo poiskati pomoč kot nekoč."

Danes se ljudje veliko lažje odločijo poiskati pomoč kot nekoč, pravi Jure Jamnik. Foto: Luka Petrič

Smisel za humor je podedoval po očetu

Če je psihologijo našel po naključju, pa se zdi, da je humor dobil že doma. Kot pravi, je bil njegov oče med prijatelji vedno znan kot človek, ki zna nasmejati ljudi. Sproščen, zabaven in poln humorja.

"Vedno je veljal za faca očeta," se spominja Jamnik. Prav zato verjame, da je del smisla za humor podedoval tudi sam. Danes ga večina Slovencev pozna prav po humorju. Njegovi videi na družbenih omrežjih pogosto dosežejo več deset tisoč ogledov, v njih pa se loteva vsakdanjih situacij, odnosov med moškimi in ženskami ter navad, ki jih vsi dobro poznamo.

Navdih za skeče pogosto najde v stvareh, ki ga zmotijo ali spravijo ob živce: "Če me nekaj dovolj zmoti, obstaja velika možnost, da bo iz tega nastal skeč."

Pravi črni humor mora biti na neki način zdravilen, meni Jure Jamnik. Foto: Luka Petrič

Pravi, da ljudje največkrat reagirajo ravno na vsebine, v katerih prepoznajo sebe. "Humor delati premišljeno in iskati resnico. Če narediš humor, ki razkriva resnico, potem se ti z užaljenostjo poslušalcev ni treba obremenjevati." Ravno zato se tudi sam pri ustvarjanju vsebin trudi, da se ljudje v njih prepoznajo, ne pa da bi se počutili napadeni.

Tudi komik lahko izgori

Čeprav ga javnost pozna predvsem kot človeka, ki nasmeje ljudi, je v Spotkastu spregovoril tudi o resnejših temah. Dotaknila sta se izgorelosti, duševnih stisk in tudi samomorov. Kot psiholog poudarja, da samomor ni nekaj, kar se zgodi brez opozorilnih znakov: "Velikokrat obstajajo signali, ki jih lahko opazimo." Med njimi omenja umikanje iz družbe, izgubo interesa za stvari, ki so človeka prej veselile, občutek brezupa in različne spremembe v vedenju.

Pomembno se mu zdi predvsem to, da ob takšnih znakih ne ostanemo pasivni. "Velikokrat ni treba imeti popolnega odgovora. Dovolj je, da človeka vprašamo, kako je, in smo pripravljeni poslušati."

Koliko časa pripravlja posamezen skeč? "Več kot vložim dela, slabši je rezultat," se pošali Jure. Foto: Luka Petrič

"Na dobrih uživaš, na čudnih si gradiš karakter"

Čeprav danes nastopa pred polnimi dvoranami in ga ljudje poznajo po vsej Sloveniji, se dobro spominja tudi začetkov stand-upa. In ti niso bili vedno prijetni. Kot je povedal že v enem izmed intervjujev, so ravno slabi nastopi tisti, ki komika največ naučijo. "Na dobrih uživaš, na čudnih si gradiš karakter."

Prav zato mladim, ki si želijo stopiti na stand-up oder, svetuje predvsem eno stvar – naj začnejo. Ne glede na tremo. Ne glede na strah pred neuspehom. In ne glede na to, da prvi nastopi verjetno ne bodo popolni. "Če čakaš, da boš pripravljen, boš čakal predolgo."

Danes sam verjame, da je ravno kombinacija psihologije in humorja tista, ki mu omogoča poseben pogled na ljudi. Po eni strani jih posluša, ko jim je najtežje. Po drugi pa jih opazuje v vsakdanjih situacijah, ki jih kasneje spremeni v šalo. In morda je prav zato njegov humor ljudem tako blizu – ker se za njim skriva dobro poznavanje človeka.

Jure Jamnik je tudi sovoditelj oddaje Obrni kovanec na RTV Slovenija. Foto: Luka Petrič

Ob koncu sta se z Evo dotaknila tudi njegovih prepoznavnih prstanov, ki jih skoraj nikoli ne sname. Med njimi je tudi prstan s človeško lobanjo, ki pogosto vzbudi največ zanimanja. Jamnik je pojasnil, da ga tematika človeške lobanje, možganov in delovanja človeka zanima že od mladosti. Glede na to, da je kasneje svojo poklicno pot našel v psihologiji, ga še danes fascinira vprašanje, kako delujemo, razmišljamo in doživljamo svet.

Z veliko mero samoironije pa je spregovoril tudi o svojih najstniških letih. Takrat je imel dolge lase, danes pa v šali pravi, da staršem nekoliko zameri, ker sta mu to sploh dovolila. "Ko danes pogledam kakšno staro fotografijo, si mislim, da bi me lahko vsaj malo usmerila," se je pošalil.

Tudi takšni trenutki so pokazali, da človek, ki ga večina pozna po humorju, tudi sam nase pogosto pogleda z veliko distance in se brez težav nasmehne svojim preteklim odločitvam.

Spotkast poiščite na Siol.net ali vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.