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Avtor:
R. P.

Nedelja,
7. 6. 2026,
12.00

Osveženo pred

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slovenska nogometna reprezentanca hrvaška nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Nedelja, 7. 6. 2026, 12.00

33 minut

Prijateljske tekme pred SP 2026 (7. junij)

Slovenija napada zgodovinski podvig na Hrvaškem

Avtor:
R. P.

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Slovenija : Ciper | Slovenski nogometaši bodo pred poletnim počitkom odigrali še prijateljsko tekmo s Hrvaško. | Foto Aleš Fevžer

Slovenski nogometaši bodo pred poletnim počitkom odigrali še prijateljsko tekmo s Hrvaško.

Foto: Aleš Fevžer

Tudi to nedeljo po vsem svetu ne bo manjkalo prijateljskih tekem, na katerih se bodo predstavili udeleženci bližajočega se svetovnega prvenstva. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 20.45 gostovala v Varaždinu in v šestem gostovanju na hrvaških tleh napadala sploh prvo zmago v gosteh nad Hrvati. Varovanci Boštjana Cesarja ne skrivajo velike motiviranosti.

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Do začetka svetovnega prvenstva, ki bo v ZDA, Kanadi in Mehiki trajal od 11. junija do 19. julija, nas ločijo le še štirje dnevi. Začetek največjega tekmovanja nestrpno pričakujejo tudi na Hrvaškem, kjer se bodo Luka Modrić, Ivan Perišić in druščina danes v generalki za mundial spopadli s Slovenijo.

"Na vsaki tekmi igramo za Hrvaško, za naše navijače. Želimo jim podariti zmago. Na vsaki tekmi gremo na zmago, ne glede na to, kdo je naš tekmec," je Josip Stanišić, desni bočni branilec Bayerna iz Münchna, napovedal današnji cilj Hrvaške.

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Cesarjeva četa želi osrečiti navijače

Boštjan Cesar se bo danes pomeril z najtežjim tekmecem, odkar opravlja vlogo selektorja. | Foto: Aleš Fevžer Boštjan Cesar se bo danes pomeril z najtežjim tekmecem, odkar opravlja vlogo selektorja. Foto: Aleš Fevžer Ognjeni želijo v ZDA odpotovati z zmago nad Slovenijo, Slovenija pa bo na hrvaških tleh gostovala šestič in skušala še četrtič ostati neporažena. Za zdaj je trikrat remizirala na Hrvaškem, na prvo zmago v gosteh pa še čaka. Selektor Boštjan Cesar in poveljnik obrambe Jaka Bijol ne skrivata velike motivacije, ki je prisotna v slovenski izbrani vrsti.

Po četrtkovem remiju s Ciprom (1:1), na katerem je Cesarja zadovoljilo kar nekaj stvari, še najmanj pa je bil zadovoljen s končnim rezultatom, želijo osrečiti slovenske navijače s pozitivnim rezultatom proti zvezdniški hrvaški zasedbi, ki jo na SP 2026 najprej čaka spektakel proti Angliji. Slovenija in Hrvaška sta se nazadnje pomerili leta 2022 na prijateljski tekmi v Katarju. Takrat sta se razšli brez zmagovalca, izenačujoči zadetek za Slovenijo pa je v izdihljajih srečanja dosegel prav Bijol.

Erling Haaland bo letos nastopil na svojem prvem velikem reprezentančnem tekmovanju. | Foto: Reuters Erling Haaland bo letos nastopil na svojem prvem velikem reprezentančnem tekmovanju. Foto: Reuters

Hrvaška je na SP 2022 v Katarju v boju za tretje mesto ugnala Maroko, ta pa se bo danes v ZDA pomeril z Norveško, ki se na mundial vrača po 28 sušnih letih. Vikingi so nedavno opozorili nase tudi z izjemno skupinsko fotografijo, ko so se prelevili v obleke vikinških bojevnikov, danes pa bo zagotovo največje pozornosti deležen strelski as Erling Haaland.

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Izmed udeležencev SP 2026 bodo danes na delu tudi Ekvador, Kolumbija in Jordanija, prijateljske tekme pa bodo odigrali tudi nekateri največji evropski osmoljenci v kvalifikacijah. Med njimi najbolj izstopa Italija. Štirikratni svetovni prvaki bodo že tretjič zapored spremljali mundial z naslonjačev. Zvečer se bodo pomerili z Grčijo, Danska pa se bo udarila z Ukrajino.

Prijateljske tekme:

Nedelja, 7. junij:

Ponedeljek, 8. junij:

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