Slovenec šokiral Split, Hrvati kar niso mogli verjeti

Na eni strani hrvaški nogometni zvezdniki, Split, glasni Poljud, tribune, polne fanatičnih navijačev v rdeče-belem, in ogromen nacionalni naboj, na drugi strani pa slovenska reprezentanca, ki je v kvalifikacijah za SP 1998 nizala poraze. Drugega aprila 1997 se je napovedovala gladka zmaga Hrvaške nad Slovenijo, a je sledilo nepozabnih 90 minut, v katerih je nogomet še enkrat več pokazal svojo nepredvidljivost. Slovenija je senzacionalno osvojila dragoceno točko (3:3), junak večera pa je nenadejano, a povsem zasluženo postal trikratni strelec Primož Gliha.

Danes bo slovenska nogometna reprezentanca gostovala v Varaždinu na Hrvaškem (20.45). Pri južnih sosedih, ki so si v nogometnem svetu ustvarili status evropske velesile in so se na svetovnem prvenstvu že trikrat uvrstili na stopničke, se bo mudila šestič. V preteklosti je poskrbela za nekaj odmevnih nastopov. Čeprav še čaka na prvo gostujočo zmago, je na hrvaških tleh večkrat ostala neporažena kot pa da bi izgubila. Slovenske nogometne navijače še vedno najbolj osreči in zabava spomin na dvoboj, ki je zaznamoval kariero Primoža Glihe. To je bil eden njegovih zadnjih reprezentančnih nastopov. In to kakšen!

V Sloveniji plača sto evrov, na Hrvaškem pa ga ...

Primož Gliha je pred skoraj tremi desetletji poskrbel za eno najbolj odmevnih individualnih predstav v zgodovini slovenske reprezentance. Foto: Aleš Fevžer To je bil nenavaden večer, v katerem se je na polnem Poljudu pričakovala zanesljiva zmaga hrvaških nogometnih asov. Dolgo časa se je tudi napovedovala, saj so "kockasti" vodili z 2:0 in 3:1, nato pa je Split šokiral slovenski reprezentant s številko 10. Odigral je predstavo, po kateri bi si zaslužil tudi takšno oceno. To je bila tekma njegove kariere, Hrvatom, ki kar niso mogli verjeti, kaj se jim dogaja, je zabil kar tri zadetke. Slovenijo je popeljal do velike točke (3:3), Hrvaški pa skoraj preprečil uvrstitev na svetovno prvenstvo v Franciji, kjer so pozneje osvojili bron.

"Teh golov tisti, ki so jih videli, ne bodo pozabili nikoli. Razlika je le v tem, da v Sloveniji, ko me ustavi policist, zaradi tega plačam sto evrov, na Hrvaškem pa me spustijo naprej," je nekdanji slovenski napadalec sarkastično izjavil pred leti v intervjuju za Sportal.

O tem, kaj vse bi lahko takrat zakuhal Hrvaški, je zgovorno in v njegovem "prostaškem" in vulgarno igrivem slogu leta 2014 v nepozabnem intervjuju za Sportal povedal takratni selektor "ognjenih" Miroslav Blažević.

Legendarni Ćiro (1935 - 2023), ki so ga oklicali za trenerja vseh trenerjev, se je najprej poklonil takratnemu selektorju Slovenije dr. Zdenku Verdeniku. ''Bil je zelo dober strateg in je naredil lepo trenersko kariero na Japonskem. Ko smo igrali v Sloveniji, sem ga premagal (Hrvaška je v kvalifikacijah za SP 1998 v Ljubljani zmagala s 3:1, op. p.), na Hrvaškem pa mi jo je pošteno zagodel. Tri gole nam je zabil tisti mali, kako mu je že ime?,'' je povprašal novinarja Roka Viškoviča.

Miroslav "Ćiro" Blažević bi po nenačrtovanem domačem remiju proti Sloveniji skoraj ostal brez službe. Foto: Matej Leskovšek

Ko mu je slednji odgovoril, da je bil to Primož Gliha, je Ćiro pripomnil: ''Da. Gliha, v usta ga j****. Zaradi njega sem skorajda izgubil službo. Ta spodrsljaj, ki smo si ga privoščili, bi bil zame kmalu usoden,'' se je v svojem slogu spominjal tekme, po kateri ni manjkalo veliko, pa bi lahko ostal brez službe.

Hrvaški so se namreč po domačem neuspehu proti Sloveniji (3:3) poslabšale možnosti za preboj na svetovno prvenstvo v Franciji (1998). V nadaljevanju kvalifikacij pa se ji vendarle posrečilo. S pomočjo vodilne Danske, ki je v zadnjem krogu na krilih Petra Schmeichela zaustavila vse grške napade, se je vendarle polastila drugega mesta. To je vodilo v dodatne kvalifikacije, tam pa so Hrvati izločili neugodno Ukrajino (2:0 in 1:1). Pravljica rdeče-belih kockic na debitanskem svetovnem prvenstvu se je tako lahko začela.

Gliha utišal Poljud. In to ne le enkrat ...

Primož Gliha je za slovensko reprezentanco odigral 28 tekem, najbolj pa se je navijačem vtisnil v spomin 2. aprila 1997 na gostovanju na Hrvaškem. Foto: Vid Ponikvar Dobro leto pred nastopom na SP 1998 pa je Hrvaška izkusila ogromno razočaranje. Drugega aprila 1997 resda ni izgubila, a jo je prvič dobila po prstih od slovenskih nogometašev (3:3). Čeprav je veljala v Splitu za ogromnega favorita, saj so njeno zasedbo sestavljali zvezdniki največjih evropskih klubov, ki so se le leto pred tem na krstnem Euru 1996 uvrstili v četrtfinale, se je na koncu smejalo Slovencem! Sredi navijaškega kotla na Poljudu.

Igrale so se kvalifikacije za SP 1998, Slovenija pa je bila v njih obubožana. Najprej je izgubila proti Grčiji, nato je ostala praznih rok še proti Danski ter Bosni in Hercegovini ter se zasidrala na dnu razpredelnice. Pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika, zagovornika conskega pritiska, se je pričakoval še en občuten, prepričljiv poraz Slovenije, saj je Hrvaška po negotovem začetku kvalifikacij, dveh zaporednih remijih, nujno potrebovala zmago. In tako je tudi kazalo. Hrvati so vodili že z 2:0 in 3:1, dišalo je po zanesljivi zmagi.

Nato pa je sledil čudež, trenutek neverjetnega navdiha, poseben večer, ko gre igralcu vse v mrežo, ko se dotakne žoge. Podobni občutki so prevevali Saša Udoviča na nepozabni tekmi z Islandijo na Malti, ko je bilo leta 1996 pravljičnih 7:1 za Slovenijo, Ljubljančan pa je dal kar pet zadetkov. A takrat se ni igralo za točke. V Splitu pa se je. In Hrvati, že takrat prepolni izjemnih imen, kar niso mogli verjeti, kaj vse se jim je pripetilo. To je bil preobrat, eden od najbolj čudaških, a hkrati ponosnih podvigov Slovenije.

Verdenikova četa je v tistem ciklusu na osmih tekmah osvojila le eno točko. In to na najbolj vročem gostovanju! To je bil večer, ko se je rodil mit o življenjski partiji Primoža Glihe, dolgo časa najmanj priljubljenega Slovenca v očeh hrvaških navijačev, pa tudi takratnega selektorja Miroslava Blaževića.

Hrvaška : Slovenija 3:3 (2:1) Strelci: Prosinečki 33., Boban 43., 60.; Gliha 45., 65., 67. Hrvaška: Gabrić (od 46. Mrmić), Jurić, Cvitanović, Šimić, Jerkan, Bilić, Asanović, Prosinečki, Vlaović (od 74. Pralija), Boban, Bokšić. Slovenija: Bošković, Englaro, Rudonja, Križan, Srebrnič, Čeh (od 74. Sešlar), Novak, D. Gajser (od 46. Karić), Zahović, Gliha, Udovič (od 46. Šiljak).

Hrvaški ni pomagalo niti vodstvo s 3:1

Mrežo Slovenije je v Splitu zatresel tudi Robert Prosinečki, poznejši nogometaš in trener Olimpije. Foto: Reuters Kaj vse se je torej dogajalo v Splitu pred 29 leti? Tekma je bila odigrana še v prejšnjem stoletju. To je bilo še obdobje, ko je bilo rojenih le pet članov zdajšnje Cesarjeve čete, ki bo zvečer gostovala v Varaždinu. Preostali slovenski reprezentanti takrat sploh še niso privekali na svet. Takrat je imel zdajšnji kapetan Jan Oblak denimo le štiri, selektor Boštjan Cesar pa 14 let.

Hrvaška ni nastopila v najmočnejši postavi. Zaradi kartonov je pogrešala najboljšega strelca Davorja Šukerja, manjkali so tudi Robert Jarni, Igor Štimac, Mario Stanić in Zvonimir Soldo, vsi zaradi zdravstvenih težav, a je imel legendarni Ćiro na voljo še ogromno asov. Začenši s kapetanom Zvonimirjem Bobanom, Robertom Prosinečkim, Alenom Bokšićem, Aljošo Asanovićem in Slavenom Bilićem. Začelo se je pričakovano.

Zadetki z nepozabnega srečanja med Hrvaško in Slovenijo (3:3):

Hrvati so povedli z 2:0, a je ob koncu prvega polčasa Zlatko Zahović, takrat je nosil še številko 9, imenitno poslal v ogenj Primoža Gliho, ki se je znašel sam pred danes žal že pokojnim hrvaškim vratarjem Tončijem Gabrićem (njegov sin Drago Gabrić je igral pred leti za Domžale) in ga z velike oddaljenosti premagal z natančnim lobom. Zadetek je padel nepričakovano, sprva se ni veselil niti Grosupeljčan niti njegovi soigralci, saj so sprva pomislili na nedovoljen položaj. Tribune so obnemele, zadetek ni bil niti najmanj sporen. Slovenija je zadela prvič.

Gliha matiral hrvaško obrambo dvakrat v dveh minutah

Primož Gliha v dvoboju z Dariem Šimićem Foto: Reuters Ko je Boban, takratni velemojster slovitega Milana, z drugim zadetkom popeljal kockaste do nove izdatne prednosti (3:1), se je zdelo, da je zmagovalec že odločen. Poudarek na besedi zdelo. Le dve minuti sta bili potrebni, da je spretni Gliha, katerega dres je krasila številka 10, popeljal dvoboj v nepričakovano galaksijo. Najprej je po dolgi podaji Amirja Karića pretental Daria Šimića, ki ga je pokrival, in nato prelisičil še rezervnega hrvaškega vratarja Marijana Mrmića. Sicer tudi zdajšnjega trenerja vratarjev v zasedbi, ki ji poveljuje Zlatko Dalić.

To pa še ni bilo vse. Zahović je že v naslednji akciji izvedel strel s kota, žoga pa je preletela nezbrano hrvaško obrambo in prišla neposredno do Glihe, ki jo je neoviran potisnil v mrežo. Slovenija je vstala od mrtvih in izenačila na 3:3! Sledile so mučne minute za gostitelje, saj so Verdenikovi bojevniki "zavohali kri" in si do konca priigrali še nekaj zrelih priložnosti za zmago!

Zadnjo je zapravil Zahović, ko je v dvoboju ena na ena nastreljal hrvaškega vratarja. ''Morda je bila to doslej naša najslabša tekma proti Hrvatom, a je bila rezultatsko najuspešnejša,'' je pojasnil Verdenik. Končalo se je s 3:3, ogromnim razočaranjem za hrvaške zvezdnike in začudenjem v očeh več kot 20 tisoč navijačev, ki so v Splitu ostali brez že vnaprej prištete zmage.

Navijači v Splitu so pred 29 leti doživeli veliko razočaranje, ko je Hrvaška proti Sloveniji zapravila visoko vodstvo in se morala zadovoljiti zgolj s točko (3:3). Foto: Sportida

''Pohvaliti moram splitske organizatorje in tudi hrvaške novinarje, ki so bili zelo korektni pred in tudi po tekmi. Hrvaški nogometaši, na čelu z Zvonimirjem Bobanom, so našim prišli po tekmi čestitati za predstavo, kar so storili tudi pripadniki navijaške skupine Torcida (navijači splitskega Hajduka, op. p.),'' je po nepričakovanem uspehu slovenske reprezentance, katerega so na sončni strani Alp enačili kar z zmago, povedal takratni podpredsednik krovne zveze Tone Frantar.

Danci čestitali Slovencem po pošti

Dr. Zdenko Verdenik je v kvalifikacijah za SP 1998 s Slovenijo osvojil le eno točko. Foto: Vid Ponikvar Na tem remiju je padlo nekaj zgodovinskih mejnikov. To je bil prvi hat-trick v slovenski reprezentanci na kvalifikacijski tekmi, Slovenija pa je prvič ostala neporažena proti nekdanjim bratom. Pred tem je dvakrat izgubila z Makedonci in Hrvati, enkrat pa z BiH.

Malo pa je manjkalo, da Split sploh ne bi mogel ponuditi čudežne zgodbe o življenjski partiji Primoža Glihe. Reprezentančno kariero je nameraval končati po uvodnem porazu v kvalifikacijah z Grčijo (1996), a ga je selektorju Verdeniku le uspelo prepričati, da je odigral še tekmo v Splitu. Na srečo! Ko je Slovenija prekrižala načrte Hrvaški, je na naslov Nogometne zveze Slovenije (NZS) priromala čestitka iz Danske, neposredne kandidatke za osvojitev najvišjih mest v skupini za SP 1998.

Sloveniji je odmevni remi s favoriziranimi sosedi ogromno pomenil. Apetiti so narasli, a že na naslednji tekmi doživeli hud udarec. Na gostovanju na Danskem so Slovenci pogoreli v preveliki želji in izkusili visok poraz z 0:4. A spomina na remi v Dalmaciji, zgodovinski podvig Slovenije, jim ni mogel nihče več vzeti. Ostaja še kako živ. Tudi v očeh Hrvatov ...