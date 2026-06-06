Boštjan Cesar bo imel v nedeljo opravka z najtežjim izzivom, odkar opravlja odgovorno vlogo selektorja slovenske reprezentance. Prvič se bo pomeril proti tekmecu, ki bo nastopil tudi na letošnjem svetovnem prvenstvu. V nedeljo zvečer (20.45) se bo v Varaždinu pomeril proti Hrvaški, za katero bo to zadnja pripravljalna tekma pred odhodom v ZDA. Slovenski selektor pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev, ki niso bili zadovoljni z rezultatom četrtkove tekme proti Cipru (1:1). Pred srečanjem je popihal na dušo sosedov, poveljnik obrambe Jaka Bijol pa je dodal, kako bodo skušali na Hrvaškem priti do pozitivnega rezultata.

Slovenija bo zadnji tekmec Hrvatov pred njihovim nastopom na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, zato je pričakovati, da bodo pred polnimi tribunami v Varaždinu domačini izjemno motivirani. "Hrvati bodo šli na glavo. Pričakujem njihovo odločnost. Zato moramo biti še bolj agresivni in zbrani v obeh fazah igre," je opozoril Boštjan Cesar pred sobotnim treningom na Brdu pri Kranju.

"Moramo biti zbrani vseh 90 minut. Vemo, da igramo proti 'top 10' ekipi na svetu. Pozitivno je, da bomo igrali pred polnimi tribunami, v Važardinu pričakujem tudi naše navijače. Verjamem, da se bomo dobro kosali s Hrvati. Moramo pa biti resnično na visoki ravni, če hočemo parirati Hrvaški. Se pa ne bojim nobenega," je pojasnil slovenski selektor.

Slovenija je na dvanajstih medsebojnih sosedskih srečanjih premagala Hrvaško le enkrat. Zgodilo se je pred petimi leti v Stožicah. Foto: Aleš Fevžer

Kot je ocenil, ne bo razloga za pomanjkanje motivacije v slovenski izbrani vrsti. "Ponavadi smo v naših vrstah še bolj motivirani proti boljšim tekmecem," je dejal 43-letni strateg in ocenil, da gre tudi za dober test igralcev pred jesenskimi tekmami v ligi narodov.

Bijol: Hrvatom bomo skušali dati dobro generalko

Podobno meni tudi kapetan slovenske reprezentance Jaka Bijol. "Ni vprašanja o motivaciji na tekmi s Hrvaško. Vsi imamo znance v njihovi reprezentanci, prijatelje, tako da bo še več razlogov, da pokažemo, kaj zmoremo," je dejal pred dvobojem, ki je na sporedu ob 20.45. V hrvaški izbrani vrsti je velik prijatelj zlasti z Nikolo Vlašićem, s katerim je pred leti sodeloval pri moskovskem CSKA, nato pa sta se pogosto videvala v serie A. "Hrvatom bomo skušali dati dobro generalko za SP 2026, mi pa smo dolžni sami do sebe, da odigramo stoodstotno in skušamo dobiti pozitiven rezultat.

Slovenija je v četrtek v Stožicah remizirala s Ciprom (1:1). Foto: Aleš Fevžer

Bijol je dodal, da si Slovenija želi zaključiti to reprezentančno sezono na pozitivni noti. "Po tekmi s Ciprom je bilo nekaj razočaranja, saj nismo izkoristili vseh priložnosti, ki smo jih ustvarili. Ampak gledano širše je veliko razlogov za optimizem glede naše igre."

Tudi Cesar vidi veliko dobrega v predstavi proti Cipru ter napredku v igri, odkar je spomladi prevzel vodenje reprezentance. "Na tej tekmi smo prišli 37-krat v tekmečev kazenski prostor. Mislim, da Slovenija ni prišla tolikokrat v kazenski prostor v zadnjih dveh letih. Imeli smo veliko priložnosti ... a treba je živeti za gol, moramo večkrat tudi zadeti."

Selektor je ob tem potrdil, da so vsi njegovi igralci zdravi. Ni se pa želel spuščati v taktični pristop, ki ga bo ubral proti Hrvaški. Proti Cipru sta sicer prvič zaigrala za izbrano vrsto komaj 16-letni Tian Nai Koren ter 11 let starejši napadalec Ester Sokler.

Cesar pozna odlično Modrića

Slovenija in Hrvaška sta se doslej pomerili na 12 uradnih tekmah, pri čemer je Slovenija v precejšnem rezultatskem zaostanku. Zabeležila je zgolj eno zmago, ob štirih remijih in sedmih porazih. Ognjene je premagala le pred petimi leti v Stožicah v kvalifikacijah za SP 2022, a nato na gostovanju v Splitu doživela visok poraz (0:3).

Luka Modrić je med tednom proti Belgiji (0:2) vknjižil že 197. nastop za Hrvaško. Foto: Reuters

Da bo na drugi strani v nedeljo ena najboljših reprezentanc na svetu, je opozoril tudi Cesar. Ob tem ga sicer ne preseneča, da stavnice pred mundialom Hrvaško postavljajo šele okoli 20. mesta. "Morda nimajo enake širine kot ekipe s samega svetovnega vrha, ampak če pridejo iz skupine, so venomer nevarni, kar so pokazali tudi na zadnjih dveh prvenstvih in podobno bo tudi tokrat," je poudaril Cesar, ki je s Hrvaško povezan tako nogometno kot tudi življenjsko. Ko je bil nogometaš zagrebškega Dinama, si je delil slačilnico tudi z Luko Modrićem, zdajšnjim kapetanom hrvaške reprezentance in enim najboljših evropskih igralcev tega stoletja.

Obračun v Varaždinu se bo začel v nedeljo ob 20.45.