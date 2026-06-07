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Avtor:
Na. R.

Nedelja,
7. 6. 2026,
8.14

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
motoristi avtomobil trčenje Zadar Hrvaška žrtve

Nedelja, 7. 6. 2026, 8.14

1 ura, 8 minut

V nekaj urah trije mrtvi motoristi

Avtor:
Na. R.

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Prometna nesreča, motorist | Avstrijski motorist je izgubil nadzor v ovinku, za moškega in žensko iz okolice Zadra pa je bil usoden silovit trk z avtomobilom. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Avstrijski motorist je izgubil nadzor v ovinku, za moškega in žensko iz okolice Zadra pa je bil usoden silovit trk z avtomobilom. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Na cestah Zadrske županije sta se v razmaku le nekaj ur zgodili dve hudi prometni nesreči, v katerih so umrli trije motoristi. Med smrtnimi žrtvami sta dva domačina z območja Zadra in avstrijski državljan.

Prva nesreča se je okoli 12.40 zgodila na Jadranski magistrali v bližini Masleniškega mostu v smeri proti Zagrebu.

Po ugotovitvah zadrske policije je nesrečo povzročil 52-letni avstrijski državljan, ki je vozil motor z avstrijskimi registrskimi oznakami. Hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, zaradi česar je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s cestišča in trčil v kamniti zid ob cesti.

Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Zaradi ogleda kraja nesreče in zavarovanja območja je bila Jadranska magistrala med Posedarjem in križiščem s cesto DC-54 za ves promet zaprta več kot tri ure, promet so preusmerili na obvozne poti.

Smrtonosno trčenje avtomobila in motorista pri Murvici

Druga huda nesreča se je zgodila okoli 15.30 na državni cesti DC-08 pri vhodu v naselje Murvica nedaleč od Zadra. Po podatkih policije sta silovito trčila osebni avtomobil in motorno kolo. 

V nesreči sta umrli dve osebi, ki sta se peljali na motorju. Gre za moškega in žensko z območja Zadra.

Fotografije s kraja nesreče kažejo na izjemno silovitost trka, saj se je motor po trčenju razletel na več delov. Natančne okoliščine nesreče še preiskujejo, več podrobnosti naj bi bilo znanih po zaključku ogleda kraja dogodka, še poročajo hrvaški mediji.

Tragični dogodki znova opozarjajo na nevarnosti vožnje z motornimi kolesi, zlasti v času povečanega prometa in turistične sezone, ko so jadranske ceste med najbolj obremenjenimi v regiji.

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