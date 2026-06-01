Na avstrijskem Koroškem življenje izgubil 30-letni slovenski motorist

V prometni nesreči na avstrijskem Koroškem je v nedeljo življenje izgubil 30-letni slovenski motorist. Nesreča se je zgodila na območju občine Železna Kapla-Bela na cesti proti gorskemu prelazu Jezerski vrh.

Tridesetletnik je na poti proti prelazu v rahlem levem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in trčil v varnostno ograjo. Odneslo ga je z motocikla, pristal je na strmem, neprehodnem gozdnem terenu.

Motoristi, ki so prišli za njim, so mu nudili prvo pomoč in poklicali reševalce, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, danes poroča avstrijska tiskovna agencija APA.