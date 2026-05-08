Popolna zapora: huje poškodovan policist na motorju

Zaradi prometne nesreče je bila več ur za ves promet zaprta glavna cesta Ljubljana–Kočevje pri Turjaku, so voznikom sporočili s prometnoinformacijskega centra.

Nesreča se je po navedbah Policijske uprave Ljubljana zgodila nekaj čez 8. uro, v njej pa sta bila udeležena voznica osebnega vozila in policist motorist na službenem motorju policije, piše Žurnal.

Po do zdaj znanih podatkih se je prometna nesreča zgodila, ker je voznice osebnega vozila izsiljevala prednosti v križišču. Pri zavijanju levo je izsilila prednost pred policistom motoristom, ki je z motorjem trčil v bok vozila. V nesreči se je hudo poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.