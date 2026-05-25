nesreča nesreča prometna nesreča Divača policija motoristi

Ponedeljek, 25. 5. 2026, 14.24

V nesreči med Divačo in Senožečami umrl avstrijski motorist

policija, policist motorist | Avstrijski motorist je ob prehitevanju z motorjem trčil v tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl, so sporočili s policije. | Foto STA

Avstrijski motorist je ob prehitevanju z motorjem trčil v tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl, so sporočili s policije.

Na cesti med Divačo in Senožečami je danes nekaj pred 10. uro v prometni nesreči umrl 37-letni avstrijski motorist. Ob prehitevanju je z motorjem trčil v tovorno vozilo, ki je zavijalo levo, padel po vozišču ter se tako hudo poškodoval, da je za posledicami nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Na kraju nesreče so policisti ugotovili, da je 55-letni voznik tovornega vozila iz Sežane vozil od Divače proti Senožečam. Ko je pripeljal do deponije, je začel zavijati levo, za njim pa se je ustavil 41-letni voznik tovornega vozila s priklopnikom iz Postojne.

Ko je bilo prvo tovorno vozilo že v zaključni fazi zavijanja, je ustavljen tovornjak za njim začel prehitevati motorist. Z motorjem je trčil v levi zadnji del tovornega vozila, ki je zavijalo, za tem pa ga je odbilo v levo, kjer je padel po vozišču in obležal.

Prva smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Koper letos

Letos je to prva smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Koper. Lani so v nesrečah na njihovem območju umrli trije motoristi, predlani pa dva. Vse motoriste opozarjajo, naj vozijo previdno, vse ostale udeležence v cestnem prometu pa opominjajo, naj bodo pozorni na motoriste, pa tudi na kolesarje in pešce, ki so ranljivejši udeleženci v prometu.

