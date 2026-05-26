Na. R.

26. 5. 2026,
Torek, 26. 5. 2026, 18.00

V prometni nesreči na območju Ptuja umrl motorist, sopotnica v kritičnem stanju

Na. R.

Prometna nesreča, motorist | Motorist je umrl na kraju nesreče.

Motorist je umrl na kraju nesreče.

V okolici Grajene na območju Ptuja sta danes okoli 16. ure trčila voznik osebnega avtomobila in motorist s sopotnico. V trčenju je na kraju nesreče umrl 69-letni voznik motorja, 63-letna sopotnica je v kritičnem stanju in so jo s helikopterjem odpeljali v bolnišnico, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Kot so pojasnili, je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri Ptuja proti Vurbergu, ko naj bi po prvih informacijah zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v motorista s sopotnico.

Poleg policistov so posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske ter nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja, poroča center za obveščanje.

Po navedbah policije gre za tretjo prometno nesrečo s smrtnim izidom letos na območju mariborske policijske uprave, tudi lani so v istem obdobju obravnavali tri tovrstne nesreče.

