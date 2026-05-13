Sreda, 13. 5. 2026, 15.03

V prometni nesreči blizu Loga pod Mangartom huje poškodovan 22-letni nemški motorist

policija, prometna nesreča | V prometni nesreči na Bovškem se je huje poškodoval 22-letni motorist iz Nemčije. | Foto PU Nova Gorica

V prometni nesreči na Bovškem se je huje poškodoval 22-letni motorist iz Nemčije.

Foto: PU Nova Gorica

V torek se je v prometni nesreči III. kategorije, ki se je zgodila v bližini naselja Log pod Mangartom na regionalni cesti Log pod Mangartom–Strmec v občini Bovec, huje poškodoval tuji, 22-letni motorist iz Nemčije. Hudo poškodovan je obležal na vozišču, pomoč pa mu je nudila dežurna ekipa Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je tudi prepeljala na nadaljne zdravljenje v UKC Ljubljana.

Po do zdaj zbranih podatkih je 22-letni voznik motornega kolesa, državljan Nemčije, vozil iz Predela proti Bovcu. Med vožnjo je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim kolesom, pri čemer mu je zdrsnilo zadnje kolo, nato pa je padel po vozišču. Motorno kolo je po padcu zdrselo preko motorista v trenutku, ko je iz smeri Bovca proti Predelu pripeljal 34-letni voznik avtodoma znamke VW Crafter, prav tako državljan Nemčije, v vozilu pa je bila tudi 36-letna sopotnica, so dogodek orisali na policiji.

Motorist v nesreči huje poškodovan obležal na sredini vozišča

Motorno kolo je nato trčilo v omenjeno vozilo (avtodom). Po prometni nesreči je 22-letni motorist hudo telesno poškodovan obležal na sredini vozišča, njegovo motorno kolo pa je obstalo pod avtodomom. Na kraju dogodka so mu prvo pomoč nudili reševalci NMP ZD Tolmin. Po do zdajšnjih podatkih je utrpel več hudih telesnih poškodb, med drugim obstaja sum na zloma obeh gležnjev ter poškodbe medenice in stegnenice, so zapisali na policiji.

S helikopterjem na nadaljnje zdravljenje v Ljubljano

Policistom Policijske postaje Bovec in reševalcem so pri obravnavi prometne nesreče pomoč nudili tudi gasilci PGD Bovec. Kasneje so poškodovanega motorista prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Promet na tem območju je bil zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče nekaj časa oviran. Cesta je bila ponovno normalno prevozna od 15.07 dalje, so še sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

