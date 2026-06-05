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Avtor:
R. P.

Petek,
5. 6. 2026,
18.13

Osveženo pred

45 minut

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Jan Oblak Jan Oblak slovenska nogometna reprezentanca Stožice

Petek, 5. 6. 2026, 18.13

45 minut

V garaži stoženskega stadiona je bilo pestro

Jan Oblak polepšal dan mladim slovenskim navijačem #video

Avtor:
R. P.

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Jan Oblak | Jan Oblak je proti Cipru zabeležil že 83. nastop v državnem dresu. Na večni lestvici zaseda šesto mesto, za rekorderjem, njegovim selektorjem Boštjanom Cesarjem, zaostaja le še 18 nastopov. | Foto Aleš Fevžer

Jan Oblak je proti Cipru zabeležil že 83. nastop v državnem dresu. Na večni lestvici zaseda šesto mesto, za rekorderjem, njegovim selektorjem Boštjanom Cesarjem, zaostaja le še 18 nastopov.

Foto: Aleš Fevžer

Po prijateljski nogometni tekmi med Slovenijo in Ciprom (1:1) je sledil še simpatičen podaljšek. Zgodil se je v garaži stoženskega stadiona, osrednji junak pa je bil kapetan Jan Oblak.

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Po četrtkovi tekmi slovenske reprezentance v Stožicah smo bili znova priča vrvežu, ki so ga ustvarili fanatični mladi ljubitelji nogometa. V garaži stoženskega stadiona so zavzeli mesta izza ograde in oboroženi z dresi, posterji, šali in še čim čakali na prihod svojih ljubljencev.

Kako je Jan Oblak po tekmi s Ciprom uresničeval želje mladim navijačem:

Ob odsotnosti Benjamina Šeška, zvezdnika Manchestra Uniteda, ki slovi po tem, da se trudi ugoditi želji prav vsakega mladega navijača in jim po tekmah nameni kopico dragocenega časa in pozitivne energije, je tokrat za največje navdušenje poskrbel Jan Oblak. Ko se je priljubljeni slovenski kapetan po prvem nastopu pod taktirko selektorja Boštjana Cesarja iz slačilnice odpravil proti reprezentančnemu avtobusu, je v garaži stoženskega stadiona naletel na bučen sprejem. Pozdravilo ga je vreščanje navdušenih mladih navijačev, ki so v spremstvu staršev čakali na trenutek, ko bodo lahko od bližje pozdravili svojega vzornika. "Jan, Jan, Jan," so začeli vpiti in ga vabiti proti ogradi.

Kako je Jan Oblak po tekmi s Ciprom uresničeval želje mladim navijačem:

Škofjeločan se je rade volje odzval in jim polepšal dan. Ker je bilo ogromno želja, je v njihovi družbi prebil kar nekaj minut. Podpisoval se je na vse možne navijaške rekvizite, tudi nogometne čevlje, Slovenija pa se je lahko znova prepričala, da je lahko srečna, da že toliko časa v svojih vrstah občuduje nogometnega asa takšnega formata.

Jeseni bo še bolj pestro

Oblak se iz tedna v teden druži z najboljšimi igralci na svetu. Že krepko desetletje navdušuje na vratih Atletica, njegova športna pot pa predstavlja pozitiven vzgled vsem mlajšim nogometnim zanesenjakom, ki se želijo ukvarjati z najbolj pomembno postransko rečjo na svetu. Ob takšnih prizorih ne gre dvomiti o svetli prihodnosti slovenskega nogometa.

Jana Oblaka in Jako Bijola novo dokazovanje v državnem dresu čaka že v nedeljo, ko bo Slovenija gostovala na Hrvaškem. | Foto: Aleš Fevžer Jana Oblaka in Jako Bijola novo dokazovanje v državnem dresu čaka že v nedeljo, ko bo Slovenija gostovala na Hrvaškem. Foto: Aleš Fevžer

S pomočjo takšnih vzornikov bodo še lažje nadaljevati nogometno pot, hkrati pa velja zaploskati 33-letnemu čuvaju mreže, da si je vzel čas za mlade nadobudneže in jim polepšal obisk reprezentančnega dvoboja. Ta v Stožicah ni postregel z želenim rezultatom (1:1 proti Cipru), je pa vseeno dokazal, kako priljubljen je nogomet na sončni strani Alp med najmlajšimi.  

Tradicija bučnega sprejema najboljših slovenskih nogometašev po koncu tekem v Ljubljani se torej nadaljuje. Že jeseni, ko bo Slovenija nastopila v ligi narodov, tam pa jo čakajo dvoboji s Švico, Škotsko in Severno Makedonijo, pa bi bilo lahko po domačih tekmah v garaži stoženskega stadiona še bolj pestro. Takrat se bo namreč v izbrano vrsto najverjetneje vrnil še drugi veliki ljubljenec src mladih slovenskih navijačev, Benjamin Šeško. To bo šele prav simpatičen kraval …

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