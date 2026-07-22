"Jan, ti si živi del zgodovine našega kluba!" je madridski Atletico, eden najboljših in najbogatejših španskih nogometnih klubov polaskal Janu Oblaku. To je storil ob posebni priložnosti, saj se je Škofjeločan na današnji dan pred 12 leti pridružil Simeonejevi četi, nato pa začel ustvarjati podvige, kot jih slovenski nogomet ni bil vajen. Zdaj se je podpisal pod nov rekord.

Ko je Jan Oblak 22. julija 2014 prestopil k Atleticu, ta pa je zanj Benfici iz Lizbone plačal 16 milijonov evrov, kar je bil takrat rekordni znesek za vratarja na španskem prvenstvu, je spadal med najbolj obetavne čuvaje mreže v Evropi. Vseeno si je lahko takrat le malokdo mislil, da bo pozneje postal vratar tako ogromnega kalibra in celo prvi mož med vratnicami, katerega tržna vrednost je po oceni Transfermarkta znašala vsaj sto milijonov evrov!

Prišel pri 21 letih, do danes nanizal že 538 nastopov

Nogometni otrok Olimpije je najprej zablestel na Portugalskem, od leta 2014 pa piše zgodovino v Španiji. Foto: Aleš Fevžer Nogometni otrok Olimpije je bil ob podpisu šestletne pogodbe z Atleticom star 21 let. Ko se je pridružil slovitemu klubu, je domače tekme sprva igral še na znamenitem stadionu Vicente Calderonu. Potreboval je nekaj časa, da je pridobil popolno zaupanje Diega Simeoneja, po poškodbi Miguela Angela Moye na tekmi lige prvakov proti Bayerju iz Leverkusna pa je tako čvrsto zgrabil priložnost in se izkazal, da ni bilo več poti nazaj. Postal je prvi vratar Atletica in ljubljenec navijačev, ki so mu hitro posvetili pesem. Navduševal je do te mere, da je podrl kopico rekordov in mejnikov, Atleticu je pomagal tudi do številnih lovorik.

Lahko bi jih bilo tudi več, na največjo (liga prvakov) še čaka, ji je bil pa zelo blizu leta 2016, ko je v finalu v Milanu po izvajanju 11-metrovk izgubil proti Realu. Je pa postal španski prvak, osvojil je ligo Europa, španski in evropski superpokal, vse skupaj pa začinil s kar šestimi lovorikami Zamora, ki imajo na Pirenejskem polotoku prestižno veljavo med vratarji.

Leta 2016 je bil le mali korak od osvojitve lige prvakov. V finalu je izgubil proti Realu. Foto: Vid Ponikvar

Uspelo mu je nekaj izjemnega. Pri Atleticu se je marsikaj zamenjalo. Klub se je iz Vicenteja Calderona preselil na moderni in udobni Metropolitano, pa so ves čas ostali isti bolj ali manj le trije obrazi. Trener Diego Simeone, kapetan Koke in njegov prvi namestnik Jan Oblak. Poosebljajo dušo Atletica, zato bi navijači težko sprejeli odhod kateregakoli izmed treh.

Klubu odgovoril z rdečim in belim srcem

Oblak je imel pri tem zelo zahtevno delo, saj je ob prihodu obul čevlje enega najboljših vratarjev na svetu, izjemnega predhodnika Thibauta Courtoisa, s katerim sta pozneje osvežila rivalstvo na madridskih velederbijih.

Oblak je dokapetan in igralec s tretjim največjim številom nastopov v zgodovini kluba. Tako se mu je Atletico 12 let po podpisu pogodbe, v tem obdobju je branil na kar 538 tekmah, naklonil s kopico objav na družbenih omrežjih. Te so ganile tudi osrednjega junaka, 33-letnega Škofjeločana. Klubu je odgovoril z rdečim in belim srcem, s katerima je potrdil, kako živi za Atletico. Je njegov simbol.

Čeprav ne manjka govoric, da bi lahko zapustil Atletico, tako se je pred kratkim v Španiji denimo pisalo o zanimanju rdeče-belih za portugalskega reprezentančnega vratarja Diogo Costo, ostaja zvest madridskemu velikanu. Le kako ne bi, če ga v klubu cenijo, po vsem, kar je pokazal in predstavlja ekipi, pa so mu odredili še najvišjo plačo?

Oblaka veže pogodba z Atleticom vse do leta 2028. Pri 33 letih še vedno spada med vratarje, na katere se lahko zaneseš in predstavljajo dodano vrednost. To spoznanje veseli tudi slovenskega selektorja Boštjana Cesarja. Navijači Atletica znajo ceniti zvestobo in Oblak zagotovo še ni rekel zadnje.

V klubu se zagotovo zavedajo, kako pomemben je kakovosten vratar v modernem nogometu. Na nedavno končanem svetovnem prvenstvu so se tega zelo zavedali denimo Belgijci. Po nesrečni in še danes kontroverzni poškodbi Thibauta Courtoisa so na tekmi, na kateri so imeli v žepu aktiven rezultat 1:1 in povzročali težave takrat še prihodnjim prvakom Špancem kot noben na tem prvenstvu, nenazadnje so jim tudi kot edini zabili gol na turnirju, so rdeči vragi plačati krut davek menjavi vratarja. Prišel je neogreti Senne Lammens. Šeškov soigralec pri Unitedu je storil usodno napako, ki jo je Mikel Merino pretopil v zmagovit zadetek za napredovanje v polfinale (2:1).

Oblak porušil Handanovićev rekord

Tako so napredovali Španci, ki jih Oblak pozna do potankosti. Nenazadnje za Atletico igrajo štirje novopečeni svetovni prvaki. Škofjeločan je tega že vajen. Na zadnjih treh finalih SP je imel Atletico vselej največje število finalistov. Tudi tokrat je bilo tako, zanimivo pa bo spremljati, kako se bodo igralci odzvali na šesterico gavčev, ko se bodo vrnili na priprave Atletica.

Jan Oblak na današnjem treningu Atletica:

Argentinci so bili namreč vse prej kot korektni in športnega duha po koncu dvoboja, že med srečanjem pa ni manjkalo provokacij. Glede na to, da je trener Diego Simeone Argentinec, bo pred njim zelo zahtevna in odgovorna naloga, pri kateri bo lahko računal tudi na pomoč izkušenega vratarja, podaljšane roke na igrišču, ki ga soigralci zelo spoštujejo. To je ta moč škofjeloške hobotnice.

Pri Atleticu vztraja kot aktiven igralec že 12 let. S tem je porušil tudi slovenski rekord. Ni ga še bilo slovenskega legionarja, vsaj tistega, ki je izstopal iz okvirjev povprečja in tudi nastopal za izbrano vrsto, ki bi toliko zaporednih let prebil pri istem klubu. V tem pogledu je bil dolgo časa vzor mladim Slovencem Samir Handanović, ki je pri Interju branil med letoma 2012 in 2023.

Samir Handanović je branil za milanski Inter med letoma 2012 in 2023. Foto: AP / Guliverimage

Oblak je šel še korak dlje, saj pri Atleticu vztraja že 12 let in pred novo sezono 2026/27 ne skriva visokih ambicij. Na posebni lestvici tretje mesto med Slovenci, ki so prebili največ zaporednih sezon v tujini, zaseda selektor Boštjan Cesar. Obrambni steber Chieva iz Verone je bil devet let zapored. Kmalu se bosta z Oblakom srečala, saj se bo jeseni začela liga narodov, v kateri se bo Slovenija potegovala za točke v skupini s Švico, Škotsko in Severno Makedonijo. Prihodnje leto pa sledi nov vrhunec, kvalifikacije za Euro 2028, na katerem se bo Oblak s pomočjo rojakov skušal še drugič zapored uvrstiti na največje tekmovanje v Evropi.