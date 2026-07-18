Ni mu lahko, Jan Oblak je v precepu

Ko bo kapetan slovenske nogometne reprezentance in dolgoletni prvi vratar madridskega Atletica Jan Oblak v nedeljo spremljal finale SP 2026, bo v velikem precepu, za koga sploh stiskati pesti. Za svetovno krono se bosta namreč spopadli reprezentanci Španije in Argentine, za katere nastopa kar deset njegovih soigralcev. Štirje so Španci, kar šest pa je Argentincev. Na svetu ga tako ni kluba, ki bi imel več udeležencev finala SP 2026, kar postavlja Atletico v prav poseben položaj.

Ko si bodo udeleženci finala po napornem svetovnem prvenstvu vzeli čas za odmor, nato pa se po poletnih počitnicah vrnili v klube, bo v slačilnici Atletica prisotna nenavadna energija. Dobršen del povratnikov bo židane volje, saj se bo klubskim pripravam pridružil še pod vtisom osvojenega svetovnega naslova, ne bo pa manjkalo niti tistih, ki bodo potrti, saj jih bo še vedno pekla zamujena priložnost, da bi se na SP 2026 povzpeli na svetovni prestol. Pred Diegom Simeonejem bo tako zahtevna naloga, saj bo moral v slačilnico čim hitreje vnesti pozitivno in delovno energijo, s katero bi se Atletico lotil ključnega dela poletnih priprav.

Giuliano Simeone, sin Diega Simeoneja, se bo v nedeljo pomeril proti številnim španskim klubskim soigralcem. Foto: Reuters

Dolgoletni trener Atletica bo v nedeljo na finalu SP 2026 prisoten kot goreč navijač Argentine, njegova čustva pa bodo še bolj viharna, saj bo v živo spremljal tudi nastop svojega sina, kot tudi varovanca pri Atleticu Giuliana Simeoneja. Spremljal pa bo tudi nastope štirih španskih reprezentantov, kateri zastopajo barve Atletica, zato bo to obračun, na katerem ne bo manjkalo mešanih občutkov.

Šest Argentincev proti štirim soigralcem iz Španije

Slednji pa bodo zagotovo prisotni tudi pri Janu Oblaku. Ljubljenec navijačev Atletica, ki brani barve španskega velikana že vse od leta 2014 in spada med najboljše vratarje na svetu, bo znova v precepu. Tako je bilo že leta 2022, ko v finalu SP v Katarju ni manjkalo njegovih soigralcev iz Francije in Argentine. Na koncu so se veselili gavči. Teh, ki nosijo barve Atletica, bo v letošnjem finalu več kot njihovih španskih soigralcev.

El Atleti será, por tercer Mundial consecutivo, el club con más jugadores en la final ❤️🤍



Además, firmaremos la mayor representación de un equipo en una final de la Copa del Mundo desde Italia 1934 y la mayor presencia de un club español en el partido por el título en toda la… pic.twitter.com/Miug9wKD4x — Atlético de Madrid (@Atleti) July 16, 2026

Selektor Lionel Scaloni namreč računa na kar šest legionarjev Atletica (Juan Musso, Julian Alvarez, Nicolas Gonzalez, Thiago Almada, Giuliano Simeone in Nahuel Molina), ki že dolgo velja za največjo argentinsko kolonijo v elitnih evropskih ligah, španski strateg Luis de la Fuente pa je na seznam pridodal "le" štiri igralce Atletica (Marc Pubill, Marcos Llorente, Alex Baena in Alex Grimaldo). V bistvu tri, a je nato Grimaldo med SP 2026, zgodilo se je konec prejšnjega meseca, iz Bayer Leverkusna uradno prestopil k Atleticu.

Navijači Los Colchonerosa bodo imeli tako v nedeljo kaj za videti. Na delu bosta reprezentanci, pri katerih bo kandidiralo za nastop kar deset nogometašev Atletica. To je tudi letošnji rekord. Atletico bo imel največ nogometašev v finalu že na tretjem mundialu zapored!

Osem španskih nogometašev Barcelone proti Messiju

Na lestvici klubov z največjim številom udeležencev finala SP 2026 se je madridskemu velikanu približala le Barcelona. Katalonski ponos na tem mundialu občuduje na delu kar osem španskih ljubljencev (Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Dani Olmo, Pedri, Ferran Torres in Lamine Yamal).

Že nekaj časa je prvi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal. Foto: Reuters

Zanimivo, Katalonci nimajo prav nobenega argentinskega reprezentanta. Morda ga dobijo v nadaljevanju poletnega prestopnega roka, saj se v številnih govoricah omenja možnost selitve Juliana Alvareza iz Madrida v Barcelono, za zdaj pa nimajo nobenega. Bodo pa vseeno navijači Barcelone deležni zelo nenavadnega občutka, saj bodo v nedeljo stiskali pesti za reprezentanco Španije, ki se bo trudila premagati nekdanjo ikono Camp Noua.

To je seveda Lionel Messi, argentinski nogometni genij, ki se je že v mladosti preselil iz Južne Amerike v Barcelono, nato pa s pomočjo mladinske akademije La Masia začel svoj pohod na vrh, kjer je tako uspešen, da si je za mnoge že prislužil naziv najboljšega nogometaša vseh časov. Tako bodo v času finala SP 2026 v določenem precepu tudi privrženci Barcelone, zlasti tisti, ki so imeli ta privilegij, da so lahko še spremljali v živo velemojstrovine Messija. Kar zadeva zvezdniški status, ga je nasledil Lamine Yamal.

Lionel Messi se je v solzah poslovil od Barcelone poleti 2021. Dobro leto pozneje je proslavljal svoj prvi svetovni naslov. V nedeljo lahko še drugega! Foto: Reuters

Neverjetna življenjska zgodba, povezana s fotografsko akcijo izpred davnih let, je poskrbela, da se bosta argentinski in španski as, ki ju loči kar 20 let, v nedeljo na zelenici pomerila prvič. In to na dvoboju, ki prinaša največji vložek v svetu nogometa. To bo torej spopad, na katerem bo marsikdo v precepu, za koga navijati. In komu bolj privoščiti glavno nagrado.

Klubi z udeleženci finala SP 2026: