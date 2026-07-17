Zgodovinski trenutek za Slovenijo: Slavko Vinčić bo sodil finale SP

Slovenski sodnik Slavko Vinčić ter njegova pomočnika Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič so prejeli najvišje možno priznanje Fife. Sodniška trojka iz Slovenije bo delila pravico v finalu svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo! Po dveh velikih evropskih finalih bo to nesporni vrhunec vsega spoštovanja vredne kariere Mariborčana.

Ko bo šlo kaj narobe ali pa bosta zagovarjala koga iz svoje ekipe, bosta Lionel Messi in Rodri kot kapetana Argentine in Španije na največji tekmi v svetu nogometa protestirala ali pojasnila iskala pri 46-letnem Slovencu. Da je Slavko Vinčić v ožjem izboru kandidatov, je bilo znano že pred dnevi. Ko se Slovenec ni pojavil med sodniki polfinalnih obračunov, pa so njegove delnice še narasle.

Danes je prišla uradna potrditev: finale svetovnega prvenstva 2026 si bomo zapomnili (tudi) po tem, da je imela v njem svoje pomembne predstavnike tudi Slovenija.

Trenutek, ko je Slavko Vinčić izvedel, da bo sodil največjo tekmo v svetu nogometa:

Po finalu lige Europa (2022) in lige prvakov (2024) bo v nedeljo slovenska sodniška zasedba tako sodila še zadnjo, 104. tekmo tekmo 23. svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki, kjer je prvič nastopilo 48 reprezentanc. Za Vinčića in ekipo bo to že četrta tekma na tem turnirju, po poslastici prvega kroga skupinskega dela med Brazilijo in Marokom je pravico delil še na tekmi Jordanije in Alžirije, v izločilnih bojih pa je sodil na obračunu šestnajstine finala med gostitelji Mehičani in Ekvadorci. Ob Vinčiću bosta tudi tokrat stala pomočnika Andraž Kovačič (levo) in Tomaž Klančnik (desno). Foto: Guliverimage

Obema sodil na poti do naslova

Skupno bo zanj to že šesti nastop na svetovnih prvenstvih, prvi dve tekmi je sodil na SP 2022 v Katarju, kjer je debitiral ravno na prvi tekmi Argentine. Kasnejši prvaki in letošnji finalisti so svoj pohod do naslova sicer začeli s porazom proti Savdski Arabiji.

To je bila tudi edina tekma, na kateri se je Vinčić doslej srečal z reprezentanco Lionela Messija. Precej več izkušenj ima, razumljivo, s Španci. Aktualnim evropskim prvakom je sodil petkrat, nazadnje pred dvema letoma, ko so v polfinalu Eura (tako kot pred nekaj dnevi) ugnali Francijo.

Ob Mariborčanu bosta na stadionu MetLife v East Rutherfordu (kapaciteta 78.576 gledalcev) v zvezni državi New Jersey, le streljaj od Manhattna še njegova asistenta Tomaž Klančnik iz Slovenj Gradca in Andraž Kovačič iz Ljubljane, četrti sodnik pa bo Adam Makhahmed iz Jordanije.