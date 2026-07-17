Te fotografije Messija in Yamala so resnične: zgodba je osupljiva

Španski nogometni reprezentant Lamine Yamal si bo v nedeljo uresničil sanje, ko se bo v finalu svetovnega prvenstva pomeril s svojim idolom - in velikim predhodnikom pri Barceloni - Lionelom Messijem. Argentinec je od njega starejši več kot dvakrat. Povezuje ju tudi fotografija, posneta pred 18 leti.

Leta 2008 je nogometni velikan Barcelona v sodelovanju s katalonskim časopisom Sport in organizacijo Unicef izdal dobrodelni koledar. Pred dvema letoma so po svetu zakrožile fotografije, na katerih Lionel Messi v naročju drži in kopa takrat le nekaj mesecev starega Lamina Yamala. Zgodba je prišla na dan, ko je Yamalov oče Mounir Nasraoui te posnetke objavil na Instagramu med evropskim prvenstvom leta 2024.

Argentina bi se kot zmagovalka južnoameriškega prvenstva letos v Katarju morala pomeriti z evropskimi prvaki Španci na tekmi finalissima oziroma finalu finalov. Vendar je tekma zaradi vojne na Bližnjem vzhodu odpadla.

"Tako kot Leo sem tudi jaz nekoliko odrasel. Upam, da se bova lahko pomerila v finalu, saj se na finalissimi nisva mogla srečati," je v intervjuju za DAZN dejal Yamal, ko so mu pokazali fotografije, posnete pred 18 leti.

Yes, those photos you’ve seen are real.



More than 18 years ago, a baby named Lamine Yamal and his mom Sheila met Lionel Messi at a UNICEF fundraising photoshoot.



Today, their achievements on the pitch inspire millions. Off the pitch, both Messi and Lamine Yamal use their voices… pic.twitter.com/TSoUPDxia2 — UNICEF (@UNICEF) July 16, 2026

Avtor fotografije je Joan Monfort. Splet naključij in kanček sreče sta na eni sami fotografiji združila nogometnega genija, ki se zdaj počasi poslavlja z velikega odra, in vzhajajočo zvezdo svetovnega nogometa.

"Za takšno fotografijo ni denarja, s katerim bi jo lahko kupili. Poleg tega ne vem, ali mi bo sploh kdaj uspelo posneti še kakšno, ki bi se lahko kosala z njo. Nastala je za dobrodelni koledar, v katerem je nastopila celotna ekipa Barcelone. Messi se pojavlja na enem od posnetkov iz časov, ko še ni bil tako velika zvezda, kot je danes," španski mediji navajajo izjavo Monforta.

Fotograf ni poznal identitete otroka. Šele ko ga je na to opozoril nekdanji sodelavec iz časopisa Sport, se je zavedel izjemnega naključja. "Združilo ju je naključje. Fotografija bi lahko nastala s katerim koli drugim igralcem Barcelone, a zgodilo se je, da je bila z Leom. Če bi lahko družina otroka izbirala igralca, bi verjetno prej izbrala Ronaldinha, Xavija ali Iniesto," še meni Monfort. Lamine Yamal je med prvenstvom dopolnil 19 let. Foto: Reuters

"Fotografija ujame trenutek, ko se Messi pojavi in sreča dojenčka. Takrat je bil star 20 let, dojenček pa osem mesecev. To je bil zagotovo prvi otrok, ki ga je Leo kdajkoli držal v naročju. Seveda je bilo njuno srečanje nekoliko nerodno," je dodal.

Oba praznovala med SP

Messi je za Barcelono igral do leta 2021 in z njo štirikrat osvojil ligo prvakov ter desetkrat naslov španskega prvaka. Argentinec je za Barco odigral 672 tekem in dosegel 303 gole. Mnogi prav 19-letnega Yamala vidijo kot njegovega naslednika v katalonskem klubu.

Oba igralca sta rojstni dan praznovala v času svetovnega prvenstva. Messi je 24. junija dopolnil 39 let, Yamal pa 13. julija 19. Messi se bliža koncu blesteče kariere, medtem ko jo Yamal šele dobro začenja. Argentinec je svetovni naslov osvojil pred štirimi leti pri 35 letih, Španec pa bi ta dosežek lahko ponovil pri 19 letih.

Nedeljski finale na stadionu v East Rutherfordu se bo začel ob 21. uri. Argentina je svetovni naslov osvojila trikrat, Španija pa bi lahko v nedeljo slavila svoj drugi naslov. Finalno tekmo bo sodila slovenska sodniška trojka na čelu s Slavkom Vinčićem.