Švicarski nogometni reprezentant Johan Manzambi zapušča vrste Freiburga in se seli v premier league k Aston Villi. Dan po prvi tekmi slovenske prve lige še naprej kadrujejo v Kopru. V zameno za odškodnino je odšel Brian Oddei, vrnil pa se je Leo Štulac.

"Iz Kopra v Venezio, Parmo, Empoli, Palermo, Reggiano in Istro ter nazaj med rumeno-modre. Leo Štulac, dobrodošel doma. Dogovor je sklenjen najmanj do zaključka letošnje sezone," so prek družabnih omrežij sporočili pri FC Koper. V klub se torej vrača slovenski reprezentant Leo Štulac. Ob plačilu odškodnine pa se je z Bonifike v Armenijo preselil Brian Oddei, kjer bo igral za FC Noah.

Johan Manzambi odhaja na Otok za 70 milijonov evrov

Johan Manzambi je na SP 2026 do poškodbe dosegel tri zadetke in dve podaji. Foto: Reuters Mladi Švicar Johan Manzambi, ki igra na položaju zveznega igralca, je lani odigral ključno vlogo pri uvrstitvi Freiburga v finale evropske lige, kjer ga je premagala prav Aston Villa. Prestop je po poročanju nemških medijev vreden 70 milijonov evrov, kar pomeni, da je to tudi rekordna odškodnina, ki jo je za svojega nogometaša prejel Freiburg. Do zdaj sta s 25 milijoni rekord držala Kevin Schade in Merlin Röhl. Prav tako je to tudi rekord Aston Ville, doslej za nogometaša še nikoli ni plačala toliko denarja.

It's official 🤩



Aston Villa is delighted to announce the signing of Johan Manzambi 🇨🇭 pic.twitter.com/5s2U39k0oQ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 17, 2026

Prav tako je odlično igral na svetovnem prvenstvu, na štirih tekmah je dosegel tri gole in dodal dve podaji, pred tekmo s Kolumbijo pa se je poškodoval in ekipi ni mogel več pomagati. To velja tudi za tekmo proti Argentini, po kateri so se Švicarji poslovili z mundiala.

Manzambi, njegova starša prihajata iz Angole in DR Kongo, je lani na 47 tekmah Freiburga dosegel sedem golov in dodal devet asistenc.