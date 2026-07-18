Alarm v Nemčiji: Omenjen možen napad na državo! Stopnja varnostne grožnje dvignjena na "visoko".

Nemčija je zaradi povečanega tveganja morebitnih napadov zvišala stopnjo varnostne grožnje na "visoko", je dejal notranji minister Alexander Dobrindt in opozoril, da obveščevalne službe kažejo na specifične načrte za napad na državo, danes poroča Reuters. Dobrindt opozarja na morebitne napade na infrastrukturo, posameznike in institucije po vsej državi.

"To pomeni, da je treba v Nemčiji tveganje napada upoštevati ves čas," je dejal Dobrindt. Dodal je, da so "načrti za napade na državo vidni" in da so med možnimi tarčami infrastruktura, posamezniki in institucije.

V preteklosti več hudih napadov

V Nemčiji je bilo v zadnjih letih več smrtonosnih napadov. Savdski zdravnik je bil prejšnji mesec obsojen na dosmrtno zaporno kazen, ker je decembra 2024 z najetim avtomobilom BMW zapeljal v množico obiskovalcev božičnega sejma v Magdeburgu, pri čemer je ubil šest ljudi in ranil več kot 300.

V drugem primeru je nemško sodišče lani sirskega državljana spoznalo za krivega napada z nožem na festivalu v Solingenu leta 2024. Motivirala ga je ideologija Islamske države, v katerem so bili ubiti trije ljudje in deset ranjenih.