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Avtor:
K. M.

Sobota,
18. 7. 2026,
15.35

Osveženo pred

52 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Nemčija specialna enota policija alarm nevarnost

Sobota, 18. 7. 2026, 15.35

52 minut

Alarm v Nemčiji: Omenjen možen napad na državo! Stopnja varnostne grožnje dvignjena na "visoko".

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nemčija policija specialna enota | Med možnimi tarčami so po navedbah ministra infrastruktura, posamezniki in institucije.  | Foto Guliverimage

Med možnimi tarčami so po navedbah ministra infrastruktura, posamezniki in institucije. 

Foto: Guliverimage

Nemčija je zaradi povečanega tveganja morebitnih napadov zvišala stopnjo varnostne grožnje na "visoko", je dejal notranji minister Alexander Dobrindt in opozoril, da obveščevalne službe kažejo na specifične načrte za napad na državo, danes poroča Reuters. Dobrindt opozarja na morebitne napade na infrastrukturo, posameznike in institucije po vsej državi.

"To pomeni, da je treba v Nemčiji tveganje napada upoštevati ves čas," je dejal Dobrindt. Dodal je, da so "načrti za napade na državo vidni" in da so med možnimi tarčami infrastruktura, posamezniki in institucije. 

V preteklosti več hudih napadov 

V Nemčiji je bilo v zadnjih letih več smrtonosnih napadov. Savdski zdravnik je bil prejšnji mesec obsojen na dosmrtno zaporno kazen, ker je decembra 2024 z najetim avtomobilom BMW zapeljal v množico obiskovalcev božičnega sejma v Magdeburgu, pri čemer je ubil šest ljudi in ranil več kot 300.

V drugem primeru je nemško sodišče lani sirskega državljana spoznalo za krivega napada z nožem na festivalu v Solingenu leta 2024. Motivirala ga je ideologija Islamske države, v katerem so bili ubiti trije ljudje in deset ranjenih.

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