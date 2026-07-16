Po dopustu pregledamo skoraj vse stroške. Kaj pa mobilni paketi vaše družine?

Po vrnitvi z dopusta marsikdo pregleda svoje mesečne stroške. Preverimo naročnine, primerjamo ponudbe za elektriko ali zavarovanje in razmislimo, kje bi lahko v prihodnjih mesecih kaj prihranili. Ob tem pa na en strošek skoraj vedno pozabimo, čeprav ga uporabljamo vsak dan - mobilni paket.

Veliko ljudi ostane pri istem mobilnem paketu več let. Ne zato, ker bi vedeli, da je zanje še vedno najboljša izbira, ampak preprosto zato, ker o njem ne razmišljajo. Vmes pa se navade uporabe precej spremenijo. Telefon je danes veliko več kot naprava za klice. Z njim plačujemo, uporabljamo navigacijo, urejamo bančne storitve, spremljamo šolske obveznosti otrok, delamo in se zabavamo. Način uporabe telefona se je v zadnjih letih močno spremenil. Zato ni nujno, da mobilni paket, ki je bil odlična izbira pred nekaj leti, še vedno ustreza vašim današnjim navadam.

Prav zato Telekom Slovenije omogoča, da sestavite svojo družinsko ponudbo, v kateri vsak član dobi paket, prilagojen svojim potrebam. Kaj to pomeni v praksi, pa postane najbolj jasno, ko pogledamo, kako različno telefon uporabljamo znotraj ene družine.

Foto: Telekom Slovenije Je vaš mobilni paket še vedno prava izbira?

Kaj pa če bi danes mobilni paket izbirali na novo? Verjetno bi preverili, koliko prenosa podatkov dejansko potrebujete, koliko časa preživite na mobilnem internetu in ali bi lahko za podobno ali celo nižjo ceno dobili več.

V eni družini telefon uporabljamo zelo različno. Starša ga potrebujeta predvsem za delo in vsakodnevno organizacijo, najstniki za družbena omrežja in videe, najmlajši pa predvsem zato, da ostanejo v stiku z domačimi. Zato ni nujno, da je najboljša rešitev enak paket za vse. Veliko bolj smiselno je, da vsak uporablja paket, ki ustreza njegovim navadam. Družinsko ponudbo lahko sestavite tako, da vsak član dobi tisto, kar dejansko potrebuje – od paketa SUPR mini za mlajše otroke in SUPR najst za najstnike do paketov za starše. Vse storitve pa ostanejo povezane v eni pregledni družinski ponudbi, ki prinaša več ugodnosti in tudi prihrankov.

Foto: Shutterstock

Menjava paketa danes ne pomeni več dolgotrajnega postopka Marsikdo odlaša že zaradi občutka, da bo moral obiskati poslovalnico, izpolnjevati obrazce ali čakati na ureditev dokumentacije. V resnici je postopek danes precej preprostejši. Mobilni paket lahko sklenete kar v aplikaciji Moj Telekom, kjer celoten postopek opravite digitalno, hitro in brez obiska poslovalnice. Mobilni paketi NAJ so na voljo že od 10,99 evra na mesec. Če paket sklenete digitalno, si zagotovite enotno mesečno naročnino za kar tri leta.

Foto: Telekom Slovenije Ob družinski ponudbi še dodatne ugodnosti

Če ob sklenitvi paketa Naj izberete telefon Samsung z vezavo za 24 mesecev, pridobite paket SUPR mini ali SUPR najst 12 mesecev brezplačno, hkrati pa vam pripada ugodnost Samsung: brezplačen telefon Samsung A17 5G ali možnost nakupa modela Galaxy A57 ali S26 kar 50 % ceneje. Enaka ugodnost Samsung vam pripada, če namesto paketov SUPR mini in SUPR najst sklenete dodaten paket Naj ali SUPR za družinskega člana.

Za piko na i lahko ob digitalni sklenitvi mobilnega paketa v aplikaciji Moj Telekom sodelujete tudi v nagradni igri za igralno konzolo PlayStation 5 Slim.

Po dopustu običajno poskrbimo za veliko stvari, ki nam olajšajo jesen. Letos je pravi trenutek, da mednje dodate še pregled mobilnega paketa. Ker včasih že nekaj minut zadostuje, da dobite več, za enako ali celo nižjo mesečno naročnino.

Več informacij o mobilnih paketih NAJ in digitalni sklenitvi najdete na strani Telekoma Slovenije.