Tehnična študijska skupina Fife širitev SP označila kot uspešno

Razširitev svetovnega prvenstva z 32 na 48 ekip je bila uspešna, je pokazala analiza tehnične študijske skupine Mednarodne nogometne zveze (Fifa) ob koncu turnirja v ZDA, Kanadi in Mehiki. Strahovi, da bi se razširjeni turnir lahko spremenil v katastrofo za kakšno manjšo ekipo, se niso uresničili, je na tiskovni konferenci dejal Arsene Wenger.

Nekdanji trener Arsenala je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pred finalom med Španijo in Argentino navedel, da je bila kakovost turnirja "zelo visoka".

Razlika med velikimi in majhnimi narodi se zmanjšuje, je pojasnil Wenger. Kot primer je omenil Zelenortske otoke, ki so se na svojem debiju na SP prebili v osmino finala in proti Argentini, branilki naslova, izgubili šele po podaljšku.

Tehnična študijska skupina, v kateri je sodeloval tudi nekdanji selektor Nemčije Jürgen Klinsmann, je opravila podrobno analizo tekem. Zbrani podatki so pokazali, da so se nekatere spremembe pravil izkazale za učinkovite, je pojasnil Wenger.

"Številni prosti streli so bili izvedeni hitreje, število zdravniških posegov se je zmanjšalo. Pred turnirjem so sodniki dobili navodila, naj preprečijo takšne zamude ali pa jih v primeru dvoma kaznujejo."

Goli z dolge razdalje so se podvojili

Skupina je izračunala, da se je število golov z dolge razdalje v primerjavi s prejšnjim SP v Katarju pred štirimi leti podvojilo. "Videli smo, da so se številne ekipe branile globoko in jih je bilo težko prebiti," je pojasnil Klinsmann.

Dejal je, da si lahko predstavlja, da bodo številne ekipe v prihodnosti "posnemale ta globok obrambni blok", tudi na klubski ravni.

Druga ugotovitev je bila, da so se vratarji pogosteje oddaljili od golove črte, da bi žogo odbili. Nekdanji švicarski vratar Pascal Zuberbühler je dejal, da je to deloma zato, ker so jih sodniki bolje zaščitili.

Wenger je dodal, da bodo morebitne učinke pogosto omenjenih in tudi kritiziranih premorov za osvežitev kot novost v nogometu po turnirju ponovno podrobno analizirali. Priznal je, da premor ni bil deležen splošnega odobravanja. Vendar pa je menil, da niso imeli pomembnega vpliva na rezultate.

Preberite še: