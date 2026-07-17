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Avtorji:
Ž. L., STA

Petek,
17. 7. 2026,
13.28

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

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Portugalska tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 17. 7. 2026, 13.28

1 ura, 32 minut

Boavista se poslavlja

Šok s Portugalske: nekdanji prvak bankrotiral

Avtorji:
Ž. L., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Boavista | Boavista je lani sezono sklenila na zadnjem mestu državnega prvenstva. | Foto Guliverimage

Boavista je lani sezono sklenila na zadnjem mestu državnega prvenstva.

Foto: Guliverimage

Eden najstarejših evropskih nogometnih klubov Boavista je v četrtek po letih finančnih težav prejel sodni nalog, naj do 31. julija ustavi vse dejavnosti in izprazni svoje prostore. Član nekdanjega portugalskega prvaka je bil tudi nekdanji slovenski reprezentant Ermin Rakovič.

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Portugalsko Boavisto, katere lastnik Gerard Lopez je obenem tudi lastnik francoskega Bordeauxa, nekdanjega kluba Zinedina Zidana, ki je letos prav tako zaradi finančnih težav propadel, sta leta 1903 ustanovila angleška brata, Harry in Dick Lowe.

Klub je razcvet doživel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, v devetdesetih letih in na začetku novega tisočletja pa je bil stalni udeleženec tekmovanj pod okriljem Uefe.

Leta 2020 je dobil novega lastnika, Lopeza, ki mu ni uspelo kluba obdržati "nad vodo". Postopek insolventnosti kluba je bil povezan z neporavnanimi obveznostmi do upnikov kljub predhodnim poskusom prestrukturiranja dolgov.

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