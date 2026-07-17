Šok s Portugalske: nekdanji prvak bankrotiral

Eden najstarejših evropskih nogometnih klubov Boavista je v četrtek po letih finančnih težav prejel sodni nalog, naj do 31. julija ustavi vse dejavnosti in izprazni svoje prostore. Član nekdanjega portugalskega prvaka je bil tudi nekdanji slovenski reprezentant Ermin Rakovič.

Portugalsko Boavisto, katere lastnik Gerard Lopez je obenem tudi lastnik francoskega Bordeauxa, nekdanjega kluba Zinedina Zidana, ki je letos prav tako zaradi finančnih težav propadel, sta leta 1903 ustanovila angleška brata, Harry in Dick Lowe.

Klub je razcvet doživel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, v devetdesetih letih in na začetku novega tisočletja pa je bil stalni udeleženec tekmovanj pod okriljem Uefe.

Leta 2020 je dobil novega lastnika, Lopeza, ki mu ni uspelo kluba obdržati "nad vodo". Postopek insolventnosti kluba je bil povezan z neporavnanimi obveznostmi do upnikov kljub predhodnim poskusom prestrukturiranja dolgov.