Argentinski Slovenec Lucas Mario Horvat je v zadnjih dneh zelo dobre volje. Izjemne predstave gavčev z Lionelom Messijem na čelu so mu napolnile srce. Vsem tistim, ki iščejo raznorazne sodniške teorije zarote in skušajo spodkopavati ali pa omadeževati dosežek Argentincev, sporoča, da si s tem ne delajo usluge. To pa zato, ker s tem Argentince nevede napolnijo še z dodatno motivacijo in energijo.

Po Benu Gillu, prvem angleškem nogometašu, ki je zaigral v 1. SNL in v pogovoru pred polfinalnim spopadom SP 2026 med Anglijo in Argentino preoptimistično verjel v zmago treh levov, smo poklicali še njegovega nekdanjega soigralca pri Interblocku, ki je na omenjeni tekmi goreče navijal za tekmeca Otočanov.

"Kot da nočejo sprejeti, da igra Argentina tako dobro"

Stopili smo v stik z Lucasom Mariom Horvatom, slovenskim Argentincem, ki uživa na Štajerskem, v času aktualnega svetovnega prvenstva pa še toliko bolj, saj gre gavčem, ki jih nosi globoko v srcu, imenitno. Kaj imenitno, fantastično! V nedeljo se bodo potegovali za svetovni naslov in skušali postati prva reprezentanca po letu 1962 (Brazilija), ki bi zavzela svetovni prestol dvakrat zapored.

Lucas Mario Horvat je star 40 let. Rodil se je v Buenos Airesu, prišel v Sloveniji kot najstnik, nato pa igral za Interblock, Dravo, Domžale in Aluminij. V tujini je okusil legionarski kruh v Azerbajdžanu, Kazahstanu in Avstriji. Zaigral je tudi za mlado slovensko reprezentanco do 21 let. Foto: Jure Banfi

"Norišnica je! Še zlasti zdaj, ko so naši proti Angležem pokazali dobro igro. Vidim, da je cel svet proti Argentini. Pa ne razumem, zakaj. Iščejo neke izgovore na igrišču, kot da nočejo sprejeti tega, kar prikazujejo gavči. Kot da nočejo sprejeti, da igrajo tako dobro. A če je Argentina dosegla toliko zadetkov, to ni slučajno," ga boli v srcu, ko spremlja raznorazne komentarje ter teorije zarote, ki prihajajo praktično z vseh koncev sveta in govorijo o tem, da so Lionel Messi in druščina deležni občutne sodniške pomoči ter da jih želi Mednarodna nogometna zveza (Fifa) popeljati tako daleč.

"Vsi govorijo proti nam. S tem nam delajo uslugo."

"Ne. Do zdaj se je Argentina na tem prvenstvu zelo namučila. Vse tekme so bile težavne, zlasti tiste v izločilnem delu. A to je svetovno prvenstvo, kjer odločajo malenkosti. Na koncu pa je vedno zmagala Argentina. Odločila je naša zmagovalna miselnost. V zadnjih desetih letih igramo veliko finalnih srečanj. To ni naključje. Pa lahko govoriš čez sodnike, a če vprašate mene, je bilo do zdaj na tekmah Argentine sojenje pravilno. A kritiki še vedno iščejo pikre detajle. Da nismo pošteno zmagali. A zmagujemo zasluženo. Zlasti proti Angliji, ko je bilo po zaostanku z 0:1 zelo napeto. Proti Angležem smo igrali pravo vojno, odnosi med državami imajo pestro zgodovino. To je bil naš dodatni motiv. Zlasti to, ko vsi govorijo proti nam, ne vedo pa, da nam s tem praktično delajo uslugo, saj to Argentincem daje dodatno moč. In to se pokaže na igrišču," je bil ob ogledu polfinalnega srečanja z Anglijo prepričan o zmagi trikratnih svetovnih prvakov že ob uvodnih prizorih iz Atlante.

Argentina je v polfinalu SP 2026 z 2:1 premagala Anglijo, čeprav je zaostajala z 0:1 do 84. minute. Foto: Reuters

"Kako so le odpeli himno! Takoj sem se naježil in videl, koliko je ura. Malce me je bilo sprva strah, ko so z obeh strani prevladovali agresivni štarti, a so se zadeve sčasoma umirile. Ko smo jih proti koncu drugega polčasa stisnili, sem vedel, da bo zmaga naša. To preprosto čutiš. Sploh ni važno, če dobiš gol ali ne, argentinski nogometaši še vedno verjamejo," je bil še posebej vesel, da so tako dobro igro prikazali proti Angležem in jih potegnili tako nazaj, da so Otočani skušali igrati na protinapade, a jim gavči preprosto niso dovolili, da bi prišli do žoge. "Taka zmaga je še slajša, evforija pa še večja."

Messi razume nogomet kot nihče drug na svetu

Lucas Mario Horvat se je po koncu nogometne kariere se lotil trenerskih izzivov. Začel jih je pri Aluminiju, zdaj pa dela z mladimi pri NK Maribor. ''Vesel sem, da sem se pridružil največjemu klubu v Sloveniji. To je moj začetek, učim se, vodstvo kluba pa dobro dela. Upam, da se bo izšlo pozitivno,'' ne skriva ambicij v trenerskem poslu. Foto: Aleš Fevžer Občutek, da bo Argentina vendarle zmagala, ga je spremljal tudi na dramatičnem srečanju z Egiptom.

"Ko smo dali prvi gol za 1:2, sem vedel, kaj sledi. Sprosti se neverjetna energija, navijači pojejo kot v transu od prve do zadnje minute. To pomaga. Argentina ima preprosto takšno mentaliteto, da se ne preda. Marsikdo drug bi se, pri gavčih pa prevladuje neverjetna želja. Tak značaj krasi Argentino že dolgo. Vsaj zadnjih deset let. Pa še nekaj je. Messi je pravi vodja. Pri vsaki žogi, ki jo dobi, veš, da se bo zgodilo nekaj velikega. In da igra tako pri teh letih? Noro, kajne," se je zasmejal 40-letni Horvat, ki je od kapetana Argentine starejši le leto dni, a že dolgo uživa v nogometnem pokoju in novih trenerskih izzivih.

"Če imaš v ekipi takšnega liderja kot je Messi, boš zanj naredil vse. Tega se tudi zaveda. Soigralci zaradi njega dajo še dvakrat več, kolikor so zmožni. To je podobno kot v podjetju. Če vidiš, da tvoj šef gara, boš imel enako željo pri delu tudi sam. Pa vsi vedo, kako Messi resnično ne teče veliko. A tako, kakor razume nogomet on, ga nihče drug na svetu. Soigralci to vedo. V zaključnih fazah igra nenormalno. Namesto, da bi ljudje v tem uživali in občudovali, kaj vse počne, pa iščejo dlake v jajcu. To ni prav. Ne vem, ali bomo še kdaj videli takšnega igralca, kot je on. Težko, da se bo še kdaj rodil takšen. Naša generacija mora biti srečna in se počutiti privilegirano, da lahko uživa v igrah Messija. Ali pa tudi Ronalda. Tudi Cristianu kapo dol. Mojstru treba čestitati, kaj vse je naredil v zadnjih 20 letih. Tudi njega obožujem, nekateri pa si zatiskajo oči, pa ga sovražijo zaradi rivalstva Barcelone in Reala ali še česa drugega. Namesto tega, da bi uživali v tem, kaj počneta. In kaj sta počela. Žal imajo slepe oči. Kar se tiče Messija, pa mi resnično zmanjkuje besed. Zdaj bo zaigral še tretjič v finalu SP. Tretjič! Res noro," so iz njega izžarevale besede spoštovanja in evforije.

Lionel Messi predstavlja takšnega liderja na igrišču, kot si ga Argentina lahko samo želi. Foto: Reuters

Za tiste, ki iščejo dlako v jajcu glede spornih sodniških odločitev, ima posebno sporočilo. Veliko prahu je denimo dvignil nekaznovan prekršek Messija nad Alžircem Aisso Mandijem v uvodnem nastopu, za katerega so prejeli neposreden rdeči karton številni nogometaši, takrat pa jo je kapetan Argentine odnesel celo brez opomina.

"Ne da bi ga branil, res bi lahko bil rdeči karton, a vedno bo tako. Če greš analizirat vsako tekmo, boš našel milijon stvari. Vsi nekaj iščejo. Prekrški, enajstmetrovke, nedovoljeni položaji. Tudi Argentina je v kvalifikacijah za SP dosegla zadetek proti Paragvaju, a so ga nato razveljavili zaradi prekrška, ki se je zgodil minuto pred tem. O tem pa nihče ne piše," je podal vzporednico še na sporno odločitev pred razveljavljenim zadetkom Egipta za 2:0 v osmini finala. "Takšne govorice Argentince delajo še močnejše. Za finale bodo še bolj motivirani. Naj jih pljuvajo, naj jim delajo vse, a to je zanje le še dodaten motiv."

Kot da bi Španci igrali "pepčka"

Španci so v polfinalu spektakularno odpravili Francoze. Foto: Reuters V nedeljo pričakuje spektakel. "Ko so Španci v polfinalu nadigrali Francoze, sem užival v njihovem nogometu. V hitrih podajah. Dobesedno so igrali 'pepčka'. To je bila najboljša tekma Španije na tem prvenstvu. Moje mnenje je, da bi Argentina v finalu proti Franciji veliko bolj trpela, ker imajo Francozi neverjetno nevarne napadalce in veliko prodirajo prek bokov. Spredaj bi nam povzročili ogromno težav. Španci bodo držali žogo bolj v svoji posesti, a smo Argentinci v sredini bolj agresivni od Francozov. Igra na sredini bo osrednji ključ tekme. Španci so igralno in kombinatorno na tem prvenstvu pokazali več, a to je le ena tekma. Argentina bo vstopila v dvoboj, kot da igra na življenje ali smrt. Upam, da zmagamo. Dovolj je že en zadetek za 1:0, mi je prav vseeno, kdo ga doseže," je kot goreč navijač gavčev izpovedal največjo željo za nedeljski veliki finale.

Spremljal ga bo še z večjim zanimanjem, saj bo v njem pravico delil Slavko Vinčić, ki ga dobro pozna že s slovenskih zelenic. Mariborčan je gavčem sodil že na prejšnjem SP 2022, ko so nepričakovano izgubili proti Savdski Arabiji (1:2).

Slavku Vinčiću se bodo v nedeljo uresničile sanje. Foto: Guliverimage

"Upam, da se bo tokrat izšlo bolje za Argentino," se je zasmejal Horvat in dodal: "Slavko je super sodnik. Upam, da bo sodil korektno, tako kot zna. Da ne bo vplival na rezultat, ampak bo vse skupaj pošteno. Želim mu veliko sreče. Vesel sem in ponosen, da lahko Slovenec sodi takšno tekmo. Finala ne bo enostavno soditi, nastopili bodo trenutki, ko bo moral pokazati značaj in avtoriteto," se zaveda, da bo na zelenici potekala huda nogometna bitka.

Grozne ekonomske težave v državi, a ...

Lucas Mario Horvat je opisal nacionalno zavest, ki združuje fanatične ljubitelje nogometa v Argentini. Foto: Sportida To bo bitka v New Jerseyju, v kateri sta možna le dva scenarija. Da Argentina postane svetovni prvak že četrtič ali pa Španija drugič. Argentinski Slovenec, ki skrbi za razvoj mladih nogometašev Maribora, stiska pesti, da bi obveljalo prvo. To bo dan, ko bo celotna Argentina znova dihala kot eno.

"Argentinci smo glede tega malce specifičen narod. Ko igra reprezentanca, dihamo skupaj. Pri nas so določene zadeve napete – politika in podobno – na igrišču pa smo vselej skupaj. Ni važno, kaj se zgodi, a vedno garamo in pokažemo veliko srce. V državi imamo ogromne ekonomske težave, grozno je, a jih ljudje vsaj za nekaj časa pozabijo, ko je tu nogomet. Takrat pride do izlivov sreče, joka. To je tako čustveno kot nikjer drugje na svetu. Vidim, kako v Sloveniji ljudje navijajo tudi za druge države. Pri nas to ne obstaja. Tam si lahko le za Argentino, druge možnosti sploh ni,'' je opisal nacionalno zavest, ki v domovini tanga združuje fanatične ljubitelje nogometa.