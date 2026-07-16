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Avtor:
STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
13.31

Osveženo pred

42 minut

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Španska nogometna reprezentanca argentinska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Četrtek, 16. 7. 2026, 13.31

42 minut

Prvič, da se bosta v finalu mundiala pomerila branilec naslova in evropski prvak

Avtor:
STA

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SP 2026 Španija Belgija Mikel Merino | Španija se bo pomerila z Argentino. | Foto Reuters

Španija se bo pomerila z Argentino.

Foto: Reuters

Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2:1.

Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah; Argentina je zmagala šestkrat, Španija petkrat, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom. Zadnja je bila leta 2018, ko je Španija v Madridu premagala Argentino s kar 6:1.

Ekipi bi se morali prvotno pomeriti 27. marca v Katarju na tekmi finalissime med evropskim in južnoameriškim prvakom, a je bila ta zaradi vojne v Iranu odpovedana.

Nedeljska tekma bo prvi primer, ko se bosta v finalu mundiala pomerila branilec naslova in evropski prvak. Do finala med južnoameriškim prvakom in branilcem naslova svetovnega prvaka doslej še ni prišlo.

Španija je svoj prvi naslov osvojila leta 2010 kot evropska prvakinja, vendar njena tekmica Nizozemska takrat ni bila branilka naslova svetovnega prvaka. Tudi Zahodna Nemčija je leta 1974 naslov svetovnega prvaka osvojila kot evropska prvakinja, medtem ko je leta 1982 finale izgubila kot celinska prvakinja.

Argentina lahko uspehu na južnoameriškem prvenstvu doda še naslov svetovnega prvaka, in to drugič zaporedoma, saj je na tem celinskem tekmovanju slavila v letih 2021 in 2024. Brazilija je bila aktualna zmagovalka južnoameriškega prvenstva, ko je leta 1998 izgubila finale SP proti Franciji.

Naslov svetovnega prvaka so doslej osvojile le reprezentance iz Evrope in Južne Amerike.

Argentina se poteguje za svoj skupno četrti naslov svetovnega prvaka; če ji to uspe, bo postala šele tretja reprezentanca, ki ji je uspelo ubraniti naslov za Italijo (leta 1938) in Brazilijo (leta 1962).

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