Argentinski selektor na robu solza: To ni aroganca, ampak srčnost!

Argentinske pravljice na SP 2026 kar ne more biti konec. Čeprav svetovni prvaki ne igrajo prepričljivo in so na tem mundialu že nekajkrat nevarno viseli, so se vselej rešili iz težav. Proti Angliji so se vrnili po zaostanku z 0:1, zmagali z 2:1, selektor Lionel Scaloni pa je po dvoboju v čustvenem zanosu izpostavil verjetno največjo vrlino, ki jim je pomagala do tega podviga. To je nepopustljivost.

Nogometaši Argentine so na tem svetovnem prvenstvu že nekajkrat prehodili pot od pekla do raja. Čeprav so še skoraj na vsaki tekmi izkazali veliko ranljivost in se znašli v težavah, so se še vselej ob zadnjem sodnikovem pisku veselili kot otroci. Kot skupina igralcev, ki jo druži bistveno več kot le navadno reprezentanco. Izžarevajo namreč željo za nekaj več, želijo iti do konca in osrečiti fanatične privržence. Na zelenici delajo drug za drugega, najbolj pa garajo in se borijo za genialnega kapetana Lionela Messija.

Pozdrav soimenjakov, Lionela Messija in Lionela Scalonija, po zmagi nad Anglijo. Foto: Reuters

Ena glavnih odlik Argentine na SP 2026 je zagotovo nepopustljivost. Argentinci ne poznajo predaje, v to so se prepričali tudi Angleži. "Edinstveni smo. Pa ne gre za aroganco, temveč za srčnost," je selektor po dvoboju na robu solza, saj je nov uspeh varovancev doživljal zelo čustveno, opisal ogromno argentinsko orožje, ki jim je na tem prvenstvu pomagal do vseh preobratov. Pri tem je imel velike prste vmes prav z menjavami, s katerimi je spravil v težave Angleže.

"Ogromno veselje za državo in ljudi"

Svoje so dodali tudi navijači, ki so varovancem v najtežjih trenutkih vtisnili še dodatno energijo. "V Atlanto je prišlo toliko ljudi, da bi nas podprli, in za to sem jim iskreno hvaležen," je dodal 48-letni Argentinec. "Ta dres od nas zahteva, da damo do zadnje sekunde prav vse, kar je mogoče. Da ne varčujemo z močmi. Nismo se predali in za to smo bili nagrajeni."

Argentina lahko z zmago v nedeljo postane prva reprezentanca po Braziliji (1962), ki je ubranila naslov svetovnega prvaka. Foto: Reuters

Selektor Scaloni je tako še enkrat več pohvalil značaj svojih nogometašev. Ko zaostajajo, zaigrajo kot v transu. V osmini finala so priredili epski povratek proti Egiptu (iz 0:2 v zaključnih 13 minutah do 3:2), v polfinalu pa so strli angleška srca. Ko so začeli loviti zaostanek treh levov, so prevladovali na igrišču in povsem zasenčili Otočane.

Njegovi izbranci igrajo, kot da bi imeli sedem ali osem let

"Nimam besed, ekipa me s tekme v tekmo bolj preseneča," je bil ganjen, ko je pred kamerami pohvalil svoje igralce, kot tudi na tisoče fanatičnih argentinskih navijačev, ki so pripotovali v ZDA. "To je ogromno veselje za našo državo in naše ljudi. In še eno veliko veselje za našo skupino, ki preprosto ne pozna predaje."

Tako je argentinski selektor po tekmi segel v roko Anthonyju Gordonu, strelcu angleškeg zadetka. Foto: Reuters

"Nogomet ni samo taktika, strategija ali lepa igra. Nogomet je vse, kar se je strnilo v teh nekaj zadnjih minutah. To je bila ponazoritev vsega, kar nas nogomet nauči, ko smo mladi," je na novinarski konferenci povedal Scaloni in dodal, da njegovi izbranci igrajo, kot da bi bili stari sedem ali osem let. "Oni ne razmišljajo: 'kaj če zgrešim?' ali 'kaj če izpademo?'. Preprosto razmišljajo samo o igranju nogometa. To pa se obrestuje," je zatrdil argentinski strateg.

V nedeljo lahko postane šele drugi selektor v zgodovini svetovnih prvenstev, ki bi dvakrat zapored postal prvak. To je do zdaj uspelo le Italijanu Vittoriu Pozzu (1934 in 1938). ''Navijačem lahko rečem, da bomo skušali zmagati tudi v nedeljo in dali na igrišču vse od sebe. Resnica pa je takšna, da je to zelo težko doseči. Ljudem je težko razumeti, kaj vse so naši igralci dali od sebe. To je res impresivno," se je še enkrat poklonil varovancem, s katerimi se bo v nedeljo skušal še enkrat vpisati v zgodovino.