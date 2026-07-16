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Avtor:
Š. L.

Četrtek,
16. 7. 2026,
9.20

Osveženo pred

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu argentinska nogometna reprezentanca Falklandski otoki Lautaro Martinez

Četrtek, 16. 7. 2026, 9.20

3 minute

"Malvini (Falklandski otoki, op. p.) so argentinski"

Transparent Argentincev dviguje prah. Se obeta kazen?

Avtor:
Š. L.

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Argentina, Falklandski otoki, SP 2026 | Transparent, ki je razburil javnost. | Foto Guliverimage

Transparent, ki je razburil javnost.

Foto: Guliverimage

Po zadnjem sodniškem žvižgu je bilo – z velikimi črnimi črkami – jasno, da je bil sredin dramatičen polfinale svetovnega prvenstva med Argentino in Anglijo veliko več kot le nogometna tekma. Med slavjem so Argentinci razvili transparent z napisom "Malvini (Falklandski otoki, op. p.) so argentinski," zato jih verjetno čaka kazen krovne zveze Fife.

Že pred tekmo je bil polfinalni obračun v Atlanti nabit s čustvi zaradi politične zgodovine obeh držav. Argentina in Velika Britanija sta se leta 1982 spopadli v vojni za otoke ob argentinski obali, zgodovina pa je še dodatno razgrela ozračje na tekmi, polni napetosti. Falklandski otoki (Malvini) so britansko čezmorsko ozemlje, nad katerim še vedno poteka spor o suverenosti med Veliko Britanijo in Argentino, leta 1982 pa sta se ti dve državi bojevali za to otočje. V tem spopadu je umrlo skupaj 649 argentinskih in 255 britanskih vojakov. Velika Britanija je izšla kot zmagovalka in ima danes oblast nad tem ozemljem.

Medtem ko je Lionel Messi po zmagi Argentine plesal pred evforičnimi navijači, so njegovi soigralci za njim razvili transparent z napisom: "Malvini so argentinski." Transparent je bil viden že na tribunah med samo tekmo, ki se je končala z izidom 2:1. S tem sloganom Argentina poudarja svoje zahteve po suverenosti nad Malvini, kot Falklandske otoke imenujejo v Argentini.

Navijači Argentine | Foto: Guliverimage Navijači Argentine Foto: Guliverimage

Argentinski igralci so že prej uporabljali transparente z istim sporočilom, da bi jasno izrazili svoja stališča, mnogi pa so trdili, da je njihov narod otoke podedoval leta 1816. Vendar pa je Fifa zaradi tega političnega sporočila kaznovala igralce z 38 tisoč avstralskimi dolarji. Po pravilih Fife niso dovoljena nobena politična sporočila, pa naj gre za transparente, zastave, letake, oblačila ali kakršnekoli druge rekvizite v lasti športnikov ali navijačev. Verjetno bo Argentinska nogometna zveza ponovno kaznovana zaradi političnih izjav svojih igralcev in nešportnega vedenja po tekmi.

Zdaj lahko argentinska zveza pričakuje sankcije Fife, čeprav je bilo to sinoči v Atlanti zadnje, na kar so ljudje mislili. Bučno je bilo tudi v Argentini, v Buenos Airesu so vzdolž celotne avenije 9. julija, v središču prestolnice, odmevali vzkliki: "Za Malvine, za Diega, za Leov zadnji (turnir, op. p.)!" Množica je skakala tudi ob še eni priljubljeni pesmi, ki je stara več desetletij: "El que no salta es un ingles," tj.: "Kdor ne skače, je Anglež."

Martinez: Ne morem nehati jokati

Argentinci so sicer zelo čustveno sprejeli veliko zmago z 2:1 nad Anglijo, še posebej emocionalen je bil Lautaro Martinez, ki je dosegel odločilen gol v 92. minuti srečanja. "Res je čustveno," je dejal Martinez, ko je jokal na igrišču. "Spomnim se, ko mi je oče kupil prve nogometne čevlje ... vedno sem sanjal o takšnem golu. To je res neizmerna sreča," je dejal Martinez, ki je zmago posvetil svoji družini. "To posvečam moji mami, ki mi od dneva, ko sem odšel k Racingu, ni nehala pospravljati postelje. To je vredno več kot gol in finale. Tu sta še moja sinova, ki sta mi spremenila življenje in me naučila, da se upočasnim in bolj uživam," je še dodal argentinski nogometaš.

"Ne morem nehati jokati, mislim na ženo, starše, otroke. Čustva so me preplavila, pravkar sem poklical mamo, ki je bila v službi. Spremljati tekme ji je mučno, raje je šla na delo." Martinez je tudi razkril, da je imel slutnjo, da bo on strelec. "Prisežem, to sem sanjal. Alexisu sem rekel, da bom zadel," je dodal. "Ob Leovi drugi asistenci sem se znašel za Stonesom. Oni so se utrudili, pritiskali so eno uro, zadeli in se pomanknili nazaj, kar nam je dalo več prostora, ki smo ga znali izkoristiti. Ta ekipa vedno znova kaže svojo veličino, spet smo v finalu, moramo uživati v tem trenutku," je še dodal 28-letni član Interja iz Milana.

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