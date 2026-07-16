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Avtorji:
Š. L., STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
7.48

Osveženo pred

16 minut

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Lionel Messi Lionel Messi argentinska nogometna reprezentanca angleška nogometna reprezentanca

Četrtek, 16. 7. 2026, 7.48

16 minut

Po uvrstitvi Argentine v finale SP 2026

Lionel Messi ni skrival sreče

Avtorji:
Š. L., STA

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Lionel Messi, Argentina | Lionel Messi je na sredini polfinalni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki spisal novo nepozabno zgodbo. | Foto Reuters

Lionel Messi je na sredini polfinalni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki spisal novo nepozabno zgodbo.

Foto: Reuters

Argentinski nogometni virtuoz Lionel Messi je na sredini polfinalni tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki spisal novo nepozabno zgodbo. Z mojstrsko predstavo v prelomnih trenutkih dvoboja in dvema podajama je tehtnico z angleške nagnil na argentinsko stran.

Branilci naslova iz Katarja so v polfinalu v Atlanti vse do 85. minute zaostajali po zadetku Anthonyja Gordona, nato pa je Messi odločilno posegel v razplet dvoboja.

Najprej je pripravil izenačujoči gol Enzu Fernandezu, v drugi minuti sodnikovega podaljška pa je z natančnim predložkom z desne strani kot na pladnju serviral žogo Lautaru Martinezu za zmagoviti gol po strelu z glavo.

"To so posebni občutki. Vsi smo vedeli, kako pomembna je ta tekma za Argentino in njene privržence. Tudi sami smo si zelo želeli to zmago," je po tekmi dejal 39-letni Messi, ki se je z dvema podajama znova prebil na vrh razpredelnice za zlati čevelj.

Messi in Francoz Kylian Mbappe sta doslej na tem mundialu dosegla po osem golov. Zavoljo štirih asistenc je v prednosti Messi, Francoz, ki bo v soboto bržkone igral na tekmi za tretje mesto proti Angliji v Miamiju, pa je v dosedanjem delu prvenstva zbral tri podaje. Messi je z 21 goli tudi najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev, Mbappe mu sledi z golom zaostanka.

Messi bo na nedeljskem obračunu na stadionu MetLife v East Rutherfordu nastopil v drugem zaporednem in skupno tretjem finalu na svetovnih prvenstvih. | Foto: Reuters Messi bo na nedeljskem obračunu na stadionu MetLife v East Rutherfordu nastopil v drugem zaporednem in skupno tretjem finalu na svetovnih prvenstvih. Foto: Reuters

Messi bo na nedeljskem obračunu na stadionu MetLife v East Rutherfordu nastopil v drugem zaporednem in skupno tretjem finalu na svetovnih prvenstvih, Argentina pa bo skušala postati prva reprezentanca po Braziliji leta 1962, ki bi ubranila naslov.

Argentinec je obenem postal šele drugi nogometaš v zgodovini, ki bo zaigral v treh finalih svetovnega prvenstva. Prvič je zaigral v Braziliji 2014, drugič v Katarju 2024, tretjič pa bo v nedeljo proti Španiji. Pred njim je to uspelo le Brazilcu Cafuju v letih 1994, 1998 in 2002.

"Izjemen občutek je igrati v dveh zaporednih finalih. To je nekaj, o čemer lahko le sanjaš," je dejal Messi.

Preobrat za preobratom

Argentina je že v osmini finala proti Egiptu pripravila preobrat in slavila s 3:2, tudi proti Angliji pa je znova pokazala izjemno psihološko trdnost.

"Ko je bilo najtežje, nismo izgubili vere. To je značaj te ekipe," je poudaril Messi, ki je s 33 tekmami na šestih svetovnih prvenstvih postavil nov rekord po številu odigranih tekem na mundialih.

Angleški kapetan Harry Kane je priznal, da je njegova reprezentanca večino tekme uspešno omejevala Messija, a je čudežni Argentinec tudi tokrat odločil dvoboj.

Lionel Messi | Foto: Reuters Foto: Reuters

"Večino tekme smo ga dobro nadzorovali, toda najboljši igralci na svetu potrebujejo le en trenutek. Danes je Messi to znova storil, z razlogom velja za enega najboljših nogometašev vseh časov," je v zvezi s tem dejal Kane.

V nedeljskem finalu se bo Argentina pomerila s Španijo. Za Messija bo to prvi tekmovalni obračun proti državi, v kateri je preživel skoraj celotno klubsko kariero, potem ko se je pri 13 letih skupaj z družino preselil v Barcelono.

V dobrih dveh desetletjih je z ekipo iz katalonske prestolnice skupno osvojil 34 pokalov na domači in mednarodni sceni. Kar desetkrat je slavil v državnem prvenstvu, štirikrat pa tudi v prestižni ligi prvakov. Leta 2021 je odšel v francoski PSG, v zadnjih treh letih pa je član moštva Inter Miami v ameriški ligi MLS.

Če bo Argentina ubranila naslov svetovnega prvaka, bo Messi svoji izjemni karieri dodal še en mejnik in utrdil položaj med največjimi nogometaši vseh časov.

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