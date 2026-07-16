Argentina je v polfinalu svetovnega prvenstva v dramatični končnici tekme v Atlanti v zadnjih minutah premagala Anglijo z 2:1. Po tekmi Angleži niso skrivali razočaranja, v središču pozornosti pa se je znašel angleški zvezdnik Jude Bellingham, ki je žalostno stal sredi igrišča, medtem ko so argentinski igralci nedaleč od njega slavili. Bellingham, do takrat miren, se je nenadoma premaknil proti Argentincem in od zadaj v glavo udaril levega bočnega branilca Valentina Barco.

Argentina bo v finalu proti Španiji poskušala osvojiti svoj drugi zaporedni naslov in skupno četrti. Anglija je povedla z golom Anthonyja Gordona v 55. minuti, Argentina pa si je zmago zagotovila z goloma Enza Fernandeza v 86. minuti in Lautara Martineza v drugi minuti sodnikovega podaljška, legendarni Lionel Messi pa je pri obeh prispeval asistenci. Angleži so bili tako le nekaj minut oddaljeni od svojega prvega finala na svetovnih prvenstvih po kar 60 letih, a so znova ostali praznih rok.

Vzdušje v Atlanti je bilo naelektreno od prve minute, igralci so si večkrat skočili v lase, nič drugače pa ni bilo niti po koncu obračuna. Nedolgo po zadnjem sodnikovem žvižgu se je namreč po družbenih omrežjih razširil videoposnetek, na katerem je Jude Bellingham, zvezdnik Anglije in Real Madrida, od zadaj udaril argentinskega reprezentanta Valentina Barco v zatilje, medtem ko so gavči praznovali uvrstitev v finale. Enaindvajsetletnik se je hitro obrnil in se soočil z vezistom Real Madrida ter zahteval pojasnilo. Čeprav ni jasno, ali sta si med tekmo izmenjala kakšne besede, vse kaže na to, da je Bellinghamu zaradi izpada Anglije po zadnjem žvižgu prekipelo.

O Bellingham dando um tapão no jogador da racistina kkkkkkkkkkkkkkk



perdeu no jogo mas ganhou no tapa #INGxARG pic.twitter.com/aRmArsfjac — ☙ (@layzhis) July 15, 2026

Kot prvi je posredoval Nico Paz in poskušal ločiti par, medtem ko se je Barco jezno odzval na dejanje Angleža. Soočenje se je stopnjevalo, dokler ni posredoval Nicolas Otamendi in z vso silo odrinil Bellinghama, da bi umiril položaj. Za nekaj napetih trenutkov so se vmešali igralci obeh ekip. Nekateri so poskušali vzpostaviti red, drugi pa so hiteli branit soigralce, preden so položaj končno umirili.

Foto: Reuters

Videoposnetek napada je objavil madridski As. Incident je po tekmi povzročil številne odzive na družbenih omrežjih, kjer so vsi ostro obsodili Bellinghamovo strahopetno potezo in jo označili za nešportno in nepotrebno. Ni izključeno, da se je Bellingham sicer odločil odgovoriti na nekatere prejšnje provokacije Argentinca, ki jih kamere niso posnele, a način ga na tej tekmi ni proslavil. Po koncu je nato igrišče zapustil v solzah. "Res je težko, želel sem biti del ekipe Anglije, ki bi ji končno uspelo. Iz te izkušnje se lahko veliko naučimo, a res je težko. Žal mi je za navijače, res si želim, da bi lahko dosegli še eno ali dve zmagi, a trenutno sem res razočaran. Žal mi je," je srečanje po koncu pokomentiral 23-letni Anglež.

Bellingham je bil po koncu neutolažljiv. Foto: Reuters

Tuchel s podporo vodstva zveze

Po srečanju pa se je na udaru zaradi nekaterih dvomljivih taktičnih potez, ki se mu v končnici nikakor niso obrestovale, znašel selektor Anglije Thomas Tuchel. Kljub temu Tuchel po poročanju otoških medijev ohranja podporo angleške nogometne zveze. Po bolečem porazu je Tuchel prevzel odgovornost in izjavil, da "ničesar ne obžaluje". Prav tako je ponovno potrdil svojo željo, da bi Anglijo čez dve leti popeljal na evropsko prvenstvo, saj je februarja podaljšal pogodbo. "Še ena tekma je pred nami," je dejal pred sobotnim obračunom za tretje mesto med Anglijo in Francijo. "In potem seveda nadaljujemo do domačega evropskega prvenstva, ki se ga veselim."

"Iskreno, takoj po našem golu, pred kakršnimikoli menjavami, smo dovolili preveč podaj in priložnosti. Poskušal sem pomagati ekipi, ampak jasno je, da je odgovornost vedno na trenerju. Ko rezultata ni, je lahko reči, da so bile odločitve napačne. Seveda smo želeli doseči drugi gol, ampak težko je napadati, ko ne moreš osvojiti žoge. Nismo se mogli rešiti pritiska. Ostali smo v sistemu 4-4-2, nismo ničesar spremenili, ampak smo iz minute v minuto postajali bolj pasivni. Druge žoge nismo osvojili, ni nam uspelo obdržati posesti in tekma je popolnoma spremenila svoj potek. Razumem, da bo po takšnem porazu veliko analiz in da bodo milijoni trenerjev prišli z mislijo, da bi lahko vse naredili bolje, ampak to je del dela."

Thomas Tuchel Foto: Reuters

Izvršni direktor nogometne zveze Mark Bullingham v svojih komentarjih po tekmi ni omenil Tuchlove pogodbe, vendar naj bi v celoti podpiral glavnega trenerja. "Srce parajoče je biti tako blizu," je dejal Bullingham. "Igralci in Thomas so danes dali vse od sebe, ekipa, trenerji in osebje pa med turnirjem ne bi mogli delati bolj trdo. Rad bi se jim vsem zahvalil tako kot vsem našim čudovitim oboževalcem tukaj v ZDA in doma."

V bran selektorju in njegovim odločitvam se je postavil tudi kapetan Harry Kane. "Ta ekipa je vedno pripravljena na vsak izziv. Ko smo povedli, je bilo sporočilo s klopi, naj še naprej napadamo in dosežemo še en gol. Ko so obrnili rezultat, smo poskušali najti način, da se vrnemo v igro, a nam ni uspelo dobiti nazaj ritma igre. Ves čas govorimo, da trkamo na vrata in da smo res blizu. Najti moramo le še tisti zadnji košček, ki nam manjka v zadnjem delu turnirja.

Preberite še: