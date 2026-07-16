Zakaj nogometaši nosijo športne nedrčke? Resnica vas bo presenetila.

Med spremljanjem tekem svetovnega prvenstva v nogometu so številni gledalci opazili nekaj, kar nosijo številni nogometaši. Na prvi pogled gre za športne modrčke, vendar je resnica malce drugačna.

Ne gre za modni dodatek ali športni modrček, temveč za posebne telovnike GPS, ki spremljajo zmogljivost igralcev med treningi in tekmami. Danes jih uporablja velika večina reprezentanc, med njimi tudi celotna brazilska izbrana vrsta.

Oprijeti telovniki vsebujejo majhno napravo GPS, nameščeno med lopaticama. Takšna postavitev ni naključna.

"Ker so telovniki oprijeti in kratki, mnogi gledalci mislijo, da športniki nosijo športne modrčke za oporo prsnemu košu. Takšna oblika je izključno funkcionalna. Napravo GPS varno drži med lopaticama, kar je optimalen anatomski položaj za sprejem satelitskega signala, zmanjšanje motenj zaradi gibanja telesa in večjo varnost igralcev ob trkih," je za New York Post pojasnil Thomas Borchert iz podjetja Sports Performance Tracking.

Tehnologija deluje po enakem principu kot navigacija GPS v avtomobilih ali pametnih napravah, vendar je prilagojena zahtevam vrhunskega športa. Senzorji neprestano beležijo hitrost, pretečeno razdaljo, število sprintov, pospeševanja, zaviranja in spremembe smeri gibanja.

Zakaj so podatki tako pomembni za trenerje?

Nogomet je eden najbolj nepredvidljivih športov, saj igralci ves čas sprintajo, se ustavljajo, obračajo in menjajo smer. Prav zato sodobni sistemi GPS zbirajo izjemno natančne podatke o vsakem posamezniku.

Namesto enakega programa treninga za celotno ekipo lahko trenerji pripravijo individualne obremenitve za vsakega igralca posebej. Analizirajo lahko, ali nogometaš dosega največje hitrosti, koliko prostora pokrije med tekmo, kako hitro se utrudi in ali določena mišična skupina potrebuje dodatno pozornost po poškodbi.

Na podlagi teh podatkov trenerji, kondicijski strokovnjaki in zdravniške ekipe lažje odločajo o treningih, regeneraciji in vračanju igralcev po poškodbah.

Hkrati pa podatki pogosto pokažejo nekaj, česar igralec sam ne občuti. "Športnik ima lahko občutek, da je stoodstotno pripravljen na vrnitev, vendar podatki GPS pokažejo, da dosega le 80 odstotkov svoje največje hitrosti pred poškodbo ali da pri hitrem zaviranju nezavedno razbremenjuje eno nogo," pojasnjuje Borchert.

Dodaja, da lahko zdravniška ekipa s podaljšanjem rehabilitacije do doseganja običajnih vrednosti pomembno zmanjša tveganje za ponovno poškodbo.

Raziskave potrjujejo koristi nosljivih športnih naprav

Tudi znanstvene raziskave potrjujejo uporabnost tovrstne tehnologije. Študija, objavljena leta 2023 v reviji BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation, ugotavlja, da nosljive športne naprave z GPS zagotavljajo ključne informacije za spremljanje utrujenosti, načrtovanje regeneracije in rehabilitacijo po poškodbah.

Raziskovalci poudarjajo, da lahko spremljanje obremenitev in znakov utrujenosti pomaga zmanjšati tveganje za poškodbe zaradi preobremenitve ter poškodbe kolenskih in gleženjskih vezi, ki sodijo med najpogostejše v nogometu.

Odločilne so tudi izkušnje in nogometna inteligenca

Čeprav telovniki GPS trenerjem ponujajo izjemno natančne podatke, pa številke ne povedo vedno celotne zgodbe. To potrjuje tudi selektor brazilske reprezentance Carlo Ancelotti, ki se je spomnil igralca, za katerega je statistika sprva kazala, da na igrišču opravi bistveno manj dela kot njegovi soigralci.

Podatki GPS so pokazali, da je med tekmo pretekel približno šest kilometrov, kar je bilo skoraj polovico manj od večine reprezentančnih kolegov. Toda razlog ni bil slaba pripravljenost ali pomanjkanje angažiranosti. Igralec je bil preprosto ves čas tam, kjer ga je ekipa najbolj potrebovala.

Čeprav lahko sledilniki GPS zelo natančno merijo gibanje, hitrost, pospeške in fizične obremenitve, še vedno ne znajo ovrednotiti nekaterih najpomembnejših nogometnih kakovosti, kot so taktična inteligenca, pravilno postavljanje na igrišču, pregled nad igro, sposobnost sprejemanja odločitev in vodstvene sposobnosti.