Messi ali Mbappe? Noro, kaj vse odloča!

Na SP 2026 bosta odigrani le še dve tekmi, po njih pa ne bo znan le novi (stari) svetovni prvak, ampak tudi novi (stari) strelski kralj svetovnega prvenstva. V boju za strelski naslov izstopata Lionel Messi in Kylian Mbappe. Odločajo malenkosti, oba velemojstra sta dosegla osem zadetkov, a je v prednosti Argentinec. Zakaj?

Konec tedna bo na drugi strani velike luže še zelo pestro. Odločalo se bo o svetovnem naslovu, a tudi nekaterih drugih prestižnih lovorikah. V boju za najboljšega strelca (Adidas Golden Boot), ki bo nagrajen z zlatim nogometnim čevljem, izstopata Lionel Messi in Kylian Mbappe. V izjemni konkurenci sta edina, ki sta na tem mundialu dosegla osem zadetkov. Vseeno pa si ne delita prvega mesta, ampak je trenutno v prednosti Argentinec. Do torkove polfinalne tekme v Atlanti je bil v prednosti še Mbappe, nato pa je Messi skočil pred njega.

Messi po tekmi z Anglijo skočil pred Mbappeja

Neuničljivi argentinski kapetan po sladki zmagi nad Anglijo, s katero se je že tretjič uvrstil v finale SP (2014, 2022 in 2026). Foto: Reuters Zakaj je 39-letni superzvezdnik iz Rosaria, čeprav sta dosegla enako število zadetkov, na lestvici uvrščen pred 12 let mlajšim Francozom? Ker mu gredo trenutno na roko preostali kriteriji, ki določajo strelskega kralja SP 2026. Zlato kopačko namreč prejme tisti, ki doseže največ zadetkov. No, če pa je na vrhu lestvice več strelskih junakov z enakim številom zadetkov, se upoštevajo naslednji kriteriji.

Kot prvi pride v poštev število asistenc. V tem je boljši Messi. Na turnirju jih je zbral štiri, Mbappe pa eno manj, torej tri. Messi je tako po zaslugi imenitne predstave na zadnji tekmi, ko je v zaključku srečanja proti Angliji prispeval dve asistenci za preobrat in zmago gavčev z 2:1, na lestvici najboljših strelcev prehitel nekdanjega soigralca iz PSG.

Mbappe odigral bistveno manj minut od Messija

Če pa bi bili kandidati izenačeni tako po številu zadetkov kot tudi asistenc, bi se v izboru za najboljšega strelca upošteval še tretji kriterij. Ta se navezuje na manjše število odigranih minut na turnirju.

Kylian Mbappe je v torek doživel boleč poraz proti Španiji. V soboto ga čaka zadnji nastop na SP 2026. S Francozi se bo potegoval za bron. Foto: Reuters

V tem pogledu je Mbappe v prednosti, saj je na prvenstvu odigral 666 minut, Messi, ki je imel za razliko od galskih petelinov v izločilnem delu opravka tudi z dvema podaljškoma (proti Zelenortskim otokom in Švici), pa je na zelenici prebil 48 minut več. Če bi torej Mbappe v zadnjem nastopu na SP 2026 teoretično dosegel eno asistenco, Messi pa v finalu ne bi obogatil svoje statistike, bi nagrado za najboljšega strelca SP 2026 prejel superzvezdnik madridskega Reala!

Nazadnje je Mbappe "za las" prehitel Messija

Francoski kapetan na tem prvenstvu brani tudi strelski naslov. Najboljši strelec je bil že na SP 2022 v Katarju. Takrat je za zadetek (osem proti sedem) prehitel Messija, a za razliko od Argentinca po dramatičnem finalu ostal brez naslova. Tudi tokrat bo tako, saj je lahko Mbappe po porazu v polfinalu proti Španiji le še tretji ali četrti, o tem bo odločala sobotna tekma Francozov s prav tako razočaranimi in potrtimi Angleži.

Lionel Messi je na prejšnjem SP prejel priznanje za najboljšega igralca, njegov soigralec Emiliano Martinez zlato rokavico za najboljšega vratarja, Kylian Mbappe pa se je moral po porazu v finalu zadovoljiti s tolažilno nagrado, zlato kopačko za najboljšega strelca. Foto: Reuters

Messi se bo na drugi strani luže ta konec tedna potegoval za naslov prvaka. V nedeljo bo imel tako priložnost, da še izboljša svoj izkupiček, s tem pa zadrži prvo mesto na lestvici najboljših strelcev. V tem primeru bi lahko neuničljivi gavč na tem prvenstvu pobral malodane vse največje nagrade. Z Argentino lahko ubrani svetovni naslov, znova, to bi bilo že tretjič v karieri (po SP 2014 in SP 2022), bi lahko prejel nagrado za najboljšega igralca tekmovanja, hkrati pa bi prvič v karieri prejel še zlato kopačko za najboljšega strelca.

Za piko na i pa se lahko pohvali še z rekordom, saj je najboljši strelec v zgodovini vseh svetovnih prvenstvev. Na mundialih je namreč dosegel kar 21 zadetkov, a mu njegov najbližji zasledovalec Mbappe diha za ovratnik, saj zaostaja le za en zadetek (20).

Lestvica najboljših strelcev SP 2026:

Nogometaš (država) Z A M 1. Lionel Messi (Argentina) 8 4 712 2. Kylian Mbappe (Francija) 8 3 666 3. Erling Haaland (Norveška) 7 0 537 4. Jude Bellingham (Anglija) 6 1 679 5. Harry Kane (Anglija) 6 1 732 6. Ousmane Dembele (Francija) 5 2 595 7. Mikel Oyarzabal (Španija) 5 1 599 8. Ismaila Sarr (Senegal) 4 1 419 9. Julian Quinones (Mehika) 4 1 440 10. Vinicius Junior (Brazilija) 4 1 505

Vir: Fifa, Z - zadetki, A - asistence, M - število minut

Anglež bi s hat-trickom prevzel vodstvo

V boj za strelsko krono pa bi se lahko v zadnjem trenutku seveda vmešali tudi drugi. Če bi denimo Angleža Jude Bellingham ali Harry Kane v soboto zablestela kot še nikoli na tem prvenstvu in dosegla hat-trick, bi na lestvici strelcev senzacionalno skočila na prvo mesto. Če bi dosegla dva zadetka, bi se po številu golov izenačila z Messijem in Mbappejem, a bi se težko prebila na vrh, saj sta do zdaj na prvenstvu oba zbrala le po eno asistenco.

Harry Kane in Jude Belingham sta dosegla po šest zadetkov. Na lestvici najboljših strelcev SP 2026 zasedata četrto in peto mesto. Foto: Guliverimage

Možnosti imata nenazadnje tudi še Ousmane Dembele (Francija) in Španec Mikel Oyarzabal. Do zdaj sta se podpisala pod pet zadetkov. Dembele je prispeval tudi dve asistenci, Oyarzabal ima eno.

Ostali nogometaši, ki bodo na tem prvenstvu odigrali še eno tekmo, takšen je denimo junak zadnje argentinske zmage nad tremi levi Lautaro Martinez, zaostajajo že pet ali več golov, tako da bi lahko poskočili na vrh lestvice le še v primeru neverjetno in rekordno navdihnjenega strelskega večera, v katerem bi dosegel kar šest zadetkov. To pa je že podvig, ki meji na področje znanstvene statistike.