Razvpita senatorka iz Paragvaja sprožila nove polemike

Paragvajska senatorka Celeste Amarilla je po nedavnih rasističnih žaljivkah na račun francoskega nogometnega zvezdnika Kyliana Mbappeja znova sprožila burne odzive. Po torkovi polfinalni zmagi Španije proti Franciji z 2:0 je prišla v senat oblečena v barve španske reprezentance, je zapisala nemška tiskovna agencija dpa.

"Vesela sem za Španijo, našo matično domovino. Zato sem oblečena v njene barve. Mbappe je zdaj dočakal svojo karmo. Paragvajsko karmo, ne le moje," je izjavo zdaj že razvpite 61-letne senatorke iz Paragvaja povzel domači časnik Hoy.

Francosko tožilstvo je proti paragvajski senatorki sprožilo preiskavo zaradi domnevnih rasistično motiviranih javnih žalitev ter spodbujanja sovraštva oziroma nasilja. Postopek je sprožila prijave francoske nogometne zveze (FFF).

Do spora je prišlo po tekmi osmine finala na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Na omenjeni tekmi v Philadelphii je Francija premagala Paragvaj z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel Mbappe.

👗🇪🇸 La senadora paraguaya Celeste Amarilla acudió a una sesión del Senado con un atuendo inspirado en los colores de la bandera española, como muestra de apoyo a la selección de España tras su clasificación a la final del Mundial 2026.



⚖️ La legisladora afirmó que no recibió… pic.twitter.com/lWFvNbXLLf — Pulso Latam (@PulsoLatam) July 15, 2026

Senatorka iz Paragvaja je po tej tekmi na družbenem omrežju X objavila več žaljivih in rasistično obarvanih zapisov na račun francoskega napadalca Mbappeja ter ga med drugim označila z žaljivimi izrazi zaradi njegovega afriške porekla. Njene objave so v Franciji in drugod po svetu naletele na ostre obsodbe.

Povod za njene komentarje je bilo Mbappejevo ravnanje po tekmi, ko ni segel v roko paragvajskemu vratarju Orlandu Gillu.

Sovražne besede paragvajske senatorke na rasni osnovi pa niso osamljen primer na letošnjem zaključnem turnirju.

Pred dnevi je nekdanji španski predsednik vlade Mariano Rajoy (med letoma 2011 in 2018), sicer politik konservativne ljudske stranke PP, za spletni časopis El Debate zapisal, da ima Francija vrhunsko ekipo, a hkrati trdil, da v njej ni francoskih igralcev.

Njegove izjave so naletele na ostre obsodbe tako v Franciji kot v Španiji.

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