Španski selektor Argentincem dal vedeti: Ne bomo odgovorili na provokacije

Selektor španske nogometne reprezentance Luis de la Fuente je pred nedeljskim finalom svetovnega prvenstva proti Argentini dejal, da mora njegova ekipa ostati zvesta svojemu slogu igre. Prav to jo lahko pripelje bližje naslovu, meni selektor.

"Povsem sem miren in prepričan, da bomo - če bomo ostali zvesti filozofiji, ki nas je pripeljala do sem - bližje uresničitvi našega cilja. Premoremo velik nogometni potencial. Ne želimo se zapletati v prepire ali se odzivati na provokacije," je v pogovoru za špansko televizijo RTVE dejal Luis de la Fuente. Luis de la Fuente želi evropskemu naslovu s Španijo dodati še svetovnega. Foto: Reuters

"Znamo igrati nogomet, naši igri dati smisel, ko imamo žogo v svoji posesti, ter biti disciplinirani in agresivni pri njenem hitrem osvajanju, ko je nimamo," je prepričan španski strateg. Izpostavil je, da sta ena največjih odlik reprezentance medsebojno zaupanje in dolgoletna medsebojna povezanost igralcev; mnoge med njimi je vodil že v mlajših selekcijah.

"Zaupanje, ki ga gojimo drug do drugega, in dejstvo, da se tako dobro poznamo, naredita ogromno razliko. Zdaj smo skupaj preživeli skoraj sedem tednov in čeprav je bilo tudi težkih trenutkov, je vse veliko lažje, če si obdan s pravimi ljudmi," je dejal.

Poudaril je, da je vzdušje v ekipi odlično in da so igralci lahko upravičeno ponosni na dosedanje uspehe, čeprav jih največji izziv šele čaka. "Veseli smo uspeha, ki smo ga dosegli, a želimo narediti še korak naprej in osvojiti naslov svetovnih prvakov," pravi španski selektor.

Sporočilo tudi za Vinčića

Pred finalom proti Argentini de la Fuente pričakuje zahtevno tekmo, a verjame, da bo sodnik ohranil nadzor nad dogajanjem na igrišču. "Vsaka ekipa bo stavila na svoje prednosti. Naloga sodnika je, da skrbi za spoštovanje pravil in preprečuje situacije, ki presegajo meje dovoljenega," je dejal glede vloge 46-letnega slovenskega sodnika Slavka Vinčića.

Posebej je izpostavil argentinskega selektorja Lionela Scalonija, s katerim se poznata že dolgo: "Imava zelo dober odnos in se medsebojno spoštujeva. Veliko sem se naučil tudi z opazovanjem njegovega vodenja argentinske reprezentance. Zunaj igrišča sva velika prijatelja, na njem pa ostra tekmeca, saj si oba želiva zmago." De la Fuente je dober prijatelj argentinskega selektorja Lionela Scalonija. Foto: Reuters

De la Fuente je zavrnil namigovanja, da razmišlja o odstopu s položaja selektorja, in poudaril, da je pripravljen to vlogo opravljati še dolgo časa. "Zavedam se, da ne moreš ustreči vsem. Ne želim, da bi mi karkoli podarili, a sem srečen in pripravljen ostati za krmilom Španije še vrsto let," je dejal.

Razbremeniti Yamala

Spregovoril je tudi o pripravljenosti Lamina Yamala in Pedra Porra, ki sta zadnje dni zaradi manjših težav z mišicami trenirala ločeno, ter izrazil prepričanje, da bosta oba nared za finale.

Posebne pohvale je namenil Yamalu, od katerega pričakuje še eno vrhunsko predstavo. "Prepričan sem, da ga na tem svetovnem prvenstvu čaka še ena fantastična tekma. Razbremeniti ga moramo pritiska, da bo lahko užival v igri in pokazal vse, kar je sposoben," je sklenil de la Fuente. Finale mundiala med Španijo in Argentino bo v nedeljo v New Jerseyju.